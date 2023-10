Programme télévisé de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre

Quand tu es à la maison ton fort et non Le fortle programme télévisé de New England Revolution propose tous les matchs pour que vous ne manquiez aucun match des Revs.

Les Revs sont un membre fondateur de la MLS et détiennent la distinction douteuse d’avoir participé au plus grand nombre de finales de Coupe MLS sans avoir gagné.

Programme TV de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre

New England Revolution à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre Columbus Crew (MLS)

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Orlando City SC contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre (MLS)

Samedi 14 octobre 20h30 HE Nashville SC contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre (MLS)



Fondé: 1995 (première saison 1996)

Stade: Stade Gillette

Directeur: Clint Peay (intérimaire)

Coupes MLS : 0 (cinq fois finaliste)

Autres titres : Bouclier des supporters (2021), US Open Cup (2007), SuperLiga (2008)

Où puis-je regarder le match de la Révolution ?

Le Season Pass MLS vous donnera accès à tous les matchs de ligue et de séries éliminatoires. Les jeux peuvent être visionnés en anglais, espagnol et français.

Cependant, FOX et FS1 proposent une sélection de jeux télévisés nationaux tout au long de l’année.

Regardez New England Revolution sur le Season Pass MLS :

La Lamar Hunt US Open Cup était partout en 2023 – sur l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock.

La Coupe des Ligues est également disponible dans son intégralité sur le Season Pass MLS, avec certains matchs diffusés sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Pour la Coupe annuelle des Champions de la CONCACAF, tournez-vous vers FS1, Univision, UniMás et TUDN pour la couverture.

Histoire de la révolution de la Nouvelle-Angleterre

The Revolution était une équipe fondatrice de la MLS, propriété de Robert Kraft (qui possède également les voisins des Revs, les NFL Patriots), qui reste toujours le grand patron du club.

L’équipe joue depuis sa création à Foxboro, Massachusetts, à environ 21 miles de Boston. D’abord à l’ancien stade Foxboro jusqu’en 2001, et depuis lors à son remplacement, le stade Gillette.

Le logo original de l’équipe Revolution, représentant un drapeau américain stylisé avec un ballon de football, était la dernière relique de la marque à avoir survécu à la saison inaugurale de la MLS en 1996. Le logo « drapeau au crayon » a finalement disparu dans le passé lorsqu’un nouveau logo a été introduit en 2021.

Dans ce qu’on pourrait appeler la deuxième ère de la MLS, au début des années 2000, la Révolution était une force avec laquelle il fallait compter. Cependant, ils n’ont tout simplement pas pu remporter le prix ultime. À quatre reprises – 2002, 2005, 2006 et 2007 – le club a atteint la finale de la Coupe MLS mais n’a pas réussi à gagner. Ils feraient cinq voyages infructueux en finale en 2014. C’est la plus grande fois qu’une équipe de la MLS participe à la finale sans remporter le titre de champion.

La Révolution a cependant remporté l’US Open Cup en 2007 et la SuperLiga, aujourd’hui disparue, en 2008.

En 2021, la Nouvelle-Angleterre a remporté pour la première fois le Supporters’ Shield du meilleur bilan global.

Ne manquez pas un match de la révolution de la Nouvelle-Angleterre

