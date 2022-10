Programme télévisé de la Premier League, diffusions en direct

Parcourez le programme télévisé de la Premier League ci-dessous pour obtenir le programme EPL le plus récent. Les jeux répertoriés sont diffusés à la télévision américaine et en streaming. La couverture s’étend sur plusieurs canaux. Regardez le football aujourd’hui sur NBC Sports, Peacock Premium, fuboTV et Sling Blue, entre autres.

Option d’affichage recommandée :

Programme télévisé de la Premier League

Toutes les heures de l’Est.

samedi 08 octobre 06h00 HAE Newcastle United contre Brentford ( Premier League anglaise ) 06h00 HAE AFC Bournemouth contre Leicester City ( Premier League anglaise ) 06h00 HAE Manchester City contre Southampton ( Premier League anglaise ) 06h00 HAE Chelsea contre Wolverhampton Wanderers ( Premier League anglaise ) 08h30 HAE Brighton & Hove Albion contre Tottenham Hotspur ( Premier League anglaise )

dimanche 09 octobre 05h00 HAE West Ham United contre Fulham ( Premier League anglaise ) 05h00 HAE Crystal Palace contre Leeds United ( Premier League anglaise ) 07h30 HAE Arsenal contre Liverpool ( Premier League anglaise ) 10h00 HAE Everton contre Manchester United ( Premier League anglaise )

lundi 10 octobre 11h00 HAE Forêt de Nottingham contre Aston Villa ( Premier League anglaise )

vendredi 14 octobre 11h00 HAE Brentford contre Brighton et Hove Albion ( Premier League anglaise )

samedi 15 octobre 03h30 HAE Leicester City contre Crystal Palace ( Premier League anglaise ) 06h00 HAE Fulham contre AFC Bournemouth ( Premier League anglaise ) 06h00 HAE Wolverhampton Wanderers contre la forêt de Nottingham ( Premier League anglaise ) 08h30 HAE Tottenham Hotspur contre Everton ( Premier League anglaise )

dimanche 16 octobre 05h00 HAE Manchester United contre Newcastle United ( Premier League anglaise ) 05h00 HAE Leeds United contre Arsenal ( Premier League anglaise ) 05h00 HAE Aston Villa contre Chelsea ( Premier League anglaise ) 05h00 HAE Southampton contre West Ham United ( Premier League anglaise ) 07h30 HAE Liverpool contre Manchester City ( Premier League anglaise )



Outre le calendrier de la Premier League, nous avons également des programmes télévisés pour les clubs de Premiership jouant en Ligue des champions et en Ligue Europa, les matchs amicaux d’été, les compétitions nationales telles que la FA Cup et la Coupe de la Ligue, et les matchs mettant en vedette l’équipe nationale d’Angleterre. Ajoutez cette page de calendrier télévisé de la Premier League à vos favoris et revenez-y souvent. Vous trouverez le dernier calendrier des jeux télévisés, dans de nombreux cas affiché avant que l’information ne soit rendue publique.

Cette page continue d’être la source la plus fiable et la plus précise pour les horaires de télévision de la Premier League aux États-Unis. Nous fournissons ces informations gratuitement depuis 2005. Notre objectif chez World Soccer Talk est d’aider les fans de football à regarder plus facilement les matchs à la télévision et en ligne.

Où retrouver la Premier League à la télé ?

Le calendrier de la Premier League anglaise tourne fortement autour de deux options. Les jeux apparaissent sur USA Network, qui est disponible sur la plupart des options de câble, de satellite et de streaming. L’autre fournisseur clé est Peacock Premium.

En règle générale, quatre matchs sont diffusés sur USA Network chaque week-end et cinq sur Peacock. Il y a des exceptions. Les matchs du vendredi ou du lundi sont presque certainement sur USA Network. Les coups d’envoi du samedi après-midi ont tendance à être diffusés sur NBC, par opposition à ces deux options.

Offres de streaming et essais gratuits

En regardant le programme TV EPL, de nombreux jeux sont accessibles via Peacock Premium. Les avantages de Peacock incluent l’accès à la chaîne Premier League 24h/24 et 7j/7. Par exemple, il présente des interviews, des reportages quotidiens et des séquences classiques.

fuboTV propose un essai gratuit afin que vous puissiez terminer le calendrier de la Premier League anglaise. Cela fournit NBC et USA Network, qui ouvriraient les chaînes pour tous les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium.

Comment regarder tous les matchs EPL de la saison

La combinaison idéale pour regarder chaque match de Premier League aux États-Unis tout au long de la saison consiste à utiliser fuboTV et Peacock Premium.

Avec environ la moitié des matchs de chaque journée sur Peacock, cet abonnement est essentiel.

fuboTV est une alternative moins chère que la télévision par satellite ou par câble. Cela permet d’accéder à USA Network et CNBC, qui est également un emplacement assez courant pour les jeux, en fonction de la disponibilité. De plus, fuboTV propose des chaînes 4K. Vous pouvez regarder la Premier League en 4K en utilisant fuboTV et en ayant un appareil compatible.

Les fans peuvent également écouter des jeux sur la route. En utilisant talkSPORT Radio et BBC 5 Live, vous obtenez la version audio des jeux que les fans ne peuvent pas regarder.

Calendrier EPL : Plus de ressources

Nous offrons plusieurs ressources gratuites pour vous aider à suivre les jeux EPL d’aujourd’hui et tous les événements actuels.

Tout d’abord, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide. Utilisez ce guide comme référence pour toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Deuxièmement, utilisez notre application. Téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Troisièmement et enfin, consultez nos listes de groupes de supporters de la Premier League aux États-Unis.

LIRE LA SUITE: Guide du débutant sur la Premier League

Quelles questions avez-vous pour nous sur le programme télévisé de la Premier League? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.