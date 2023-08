Programme télévisé de la Coupe du monde féminine et heures de coup d’envoi au Royaume-Uni: tous les détails et les résultats de chaque match cet été alors que l’Angleterre est la gloire

La Coupe du monde féminine est en bonne voie avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui se révèlent être de brillants hôtes.

Le tournoi phare très attendu de cet été est diffusé en direct sur la BBC et ITV avec l’action Down Under, ce qui signifie des heures de coup d’envoi précoces pour les fans anglais.

Programme télévisé complet de la Coupe du monde féminine

Toutes les heures BST

jeudi 20 juillet

Nouvelle-Zélande 1-0 Norvège – 8h – BBC

Australie 1-0 Irlande – 11h – ITV

vendredi 21 juillet

Nigeria 0-0 Canada – 3h30 – BBC

Philippines 0-2 Suisse – 06h00 – ITV

Espagne 3-0 Costa Rica – 08h30 – BBC

samedi 22 juillet

États-Unis 3-0 Vietnam – 2h du matin – BBC

Zambie 0-5 Japon – 8h – BBC

Angleterre 1-0 Haïti – 10h30 – EN DIRECT sur talkSPORT – ITV

Danemark 1-0 Chine – 13h – BBC

dimanche 23 juillet

Suède 2-1 Afrique du Sud – 06h00 – BBC

Pays-Bas 1-0 Portugal – 08h30 – BBC

France 0-0 Jamaïque – 11h – ITV

lundi 24 juillet

Italie 1-0 Argentine – 7h – ITV

Allemagne 6-0 Maroc – 09h30 – ITV

Brésil 4-0 Panama – 12h – ITV

mardi 25 juillet

Colombie 2-0 République de Corée – 3h du matin – BBC

Nouvelle-Zélande 0-1 Philippines – 06h30 – ITV

Suisse 0-0 Norvège – 9h – ITV

mercredi 26 juillet

Japon 2-0 Costa Rica – 06h00 – ITV

Espagne 5-0 Zambie – 08h30 – BBC

Canada 2-1 République d’Irlande – 13h – EN DIRECT sur talkSPORT 2 – ITV

jeudi 27 juillet

USA 1-1 Pays-Bas – 2h du matin – BBC

Portugal 2-0 Vietnam – 08h30 – ITV

Australie 2-3 Nigeria – 11h – BBC

vendredi 28 juillet

Argentine 2-2 Afrique du Sud – 1h – ITV

Angleterre 1-0 Danemark – 9h30 – EN DIRECT sur talkSPORT 2 – BBC

RP Chine 1-0 Haïti – 12h – ITV

samedi 29 juillet

Suède 5–0 Italie – 8h30 – BBC

France 2-1 Brésil – 11h – BBC

Panama 0-1 Jamaïque – 13h30 – ITV

dimanche 30 juillet

République de Corée 0-1 Maroc – 05h30 – BBC

Norvège 6-0 Philippines – 8h – BBC

Suisse 0-0 Nouvelle-Zélande – 8h – BBC

Allemagne 1-2 Colombie – 10h30 – ITV

lundi 31 juillet

Japon 4-0 Espagne – 8h – ITV

Costa Rica 1-3 Zambie – 8h – ITV

Canada 0-4 Australie – 11h – BBC

République d’Irlande 0-0 Nigeria – 11h – EN DIRECT sur talkSPORT 2 – BBC

mardi 1er août

Portugal 0-0 USA – 8h – ITV

Vietnam 0-7 Pays-Bas – 8h – ITV

Haïti 0-2 Danemark – 12h – ITV

RP Chine 1-6 Angleterre – 12h – EN DIRECT sur talkSPORT 2 – ITV

mercredi 2 août

Afrique du Sud 3-2 Italie – 8h – BBC

Argentine 0-2 Suède – 8h – BBC

Panama 3-6 France – 11h – ITV

Jamaïque 0-0 Brésil – 11h – ITV

jeudi 3 août

République de Corée 1-1 Allemagne – 11h – BBC

Maroc 1-0 Colombie – 11h – BBC

Coupe du monde féminine sur talkSPORT Écoutez les commentaires en direct de la Coupe du monde féminine 2023 sur talkSPORT, avec tous les matchs de l'Angleterre en direct sur notre réseau.

Le programme télévisé n’est pas encore confirmé pour la phase à élimination directe

Huitièmes de finale

samedi 5 août

Suisse 1-5 Espagne – 6h

Japon vs Norvège – 9h00

dimanche 6 août

Pays-Bas vs Afrique du Sud – 3h du matin

Suède v Etats-Unis – 10h

lundi 7 août

Angleterre – Nigeria – 08h30

Australie – Danemark – 11h30

mardi 8 août

France v Maroc – 08h30

Colombie v Jamaïque – 11h30

Quarts de finale

vendredi 11 août

Espagne vs vainqueur des huitièmes de finale 3 – 2h du matin

Japon ou Norvège vs vainqueur des huitièmes de finale 4 – 8h30

samedi 12 août

Vainqueur des huitièmes de finale 5 vs vainqueur des huitièmes de finale 7 – 8h

Vainqueur des huitièmes de finale 6 contre le vainqueur des huitièmes de finale 8 – 11h30

Demi finales

mardi 15 août

Vainqueur du Quart de Finale 1 vs Vainqueur du Quart de Finale 2 – 9h

mercredi 16 août

Vainqueur du Quart de Finale 3 vs Vainqueur du Quart de Finale 4 – 11h

Match pour la troisième place

samedi 19 août

Match pour la troisième place – Perdant de la Demi-finale 1 vs Perdant de la Demi-finale 2 – 9h00

Final

Vainqueur de la Demi-finale 1 contre Vainqueur de la Demi-finale 2 – 11h – EN DIRECT sur talkSPORT