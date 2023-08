Programme télévisé de Genk pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Genk vous indiquera quand et où vous pourrez voir Jeux Blauw-Wit aux Etats-Unis.

Genk est devenue l’une des équipes belges les plus titrées au cours des dernières décennies, se qualifiant souvent pour les compétitions européennes.

Où puis-je regarder le match de Genk ?

KRC Genk à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1988

Stade: Cegeka Arena

Directeur: Wouter Vrancken

Meilleur classement belge de haut vol : Champions (1999, 2002, 2011, 2019)

Titres en Coupe de Belgique : 5 (1998, 2000, 2009, 2013, 2021)

Programme TV KRC Genk et liens de streaming

La Ligue belge est diffusée sur ESPN + aux États-Unis chaque semaine. Cependant, seuls certains matchs sont présentés, bien que Genk, l’un des plus grands clubs, soit fréquemment présenté.

Toutes les compétitions de clubs de l’UEFA sont diffusées en direct sur Paramount+, donc si et quand Genk fait la coupe, vous y trouverez des matchs.

Univision, TUDN et UniMás proposent des matchs de clubs de l’UEFA en espagnol, avec des matchs non télévisés sur ViX.

Regardez Genk sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Histoire de Genk

Le Koninklijke Racing Club Genk, dans sa forme actuelle, ne date que de 1988. Une fusion entre KFC Winterslag et Waterschei Thor a créé Genk telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Winterslag a été fondé en 1923, tandis que Thor remonte à 1919. Lors de la fusion, le nouveau club de Genk a pris le matricule 322 de Winterslag. Les numéros Marticule sont un système unique utilisé dans le football belge pour suivre les clubs, avec des numéros attribués dans l’ordre dans lequel les clubs se sont inscrits (le Royal Antwerp est le numéro 1). En cas de fusion, un club choisit le numéro à conserver et perd l’histoire et les honneurs associés à l’autre. Récemment, les clubs ont été autorisés à racheter les numéros des clubs prédécesseurs pour consolider leur histoire officielle.

Dans la nouvelle ère de Genk, ce n’était pas facile au début – le club a été relégué lors de sa première saison. Mais ils ont réussi à gagner le deuxième niveau lors du premier essai de la campagne suivante et à récupérer leur promotion.

Ils ont remporté leur premier trophée en 1998, la Coupe de Belgique, qui leur a valu une place dans ce qui s’est avéré être la dernière Coupe des vainqueurs de coupe de l’UEFA.

L’année suivante, ils remportent la ligue pour la première fois. Depuis cette saison 1998-99, ils en ont remporté trois autres et sont l’un des cinq clubs à avoir remporté le titre. Quatre autres victoires en Coupe de Belgique sont également survenues au cours de cette période.

Grâce à de solides performances nationales, Genk se qualifie régulièrement pour l’une des compétitions interclubs de l’UEFA.

La Cegeka Arena a ouvert ses portes en 1999 et compte un peu plus de 23 000 supporters. Le site a accueilli une poignée de matches internationaux, dont un match amical Italie-États-Unis en 2018.

Actualités Genk

