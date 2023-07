Programme télévisé de Feyenoord – World Soccer Talk

Notre télévision Feyenoord schedule fournit tout ce dont vous aurez besoin pour regarder De club aan de Maas aux Etats-Unis.

En tant que l’un des clubs les plus titrés des Pays-Bas, Feyenoord a une histoire riche et une large base de fans.

Où puis-je regarder le match de Feyenoord ?

Feyenoord à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 22 juillet 19h00 HE TSG Hoffenheim contre Feyenoord Rotterdam (Club amical)



Fondé: 1908

Stade: De Kuip

Directeur: Fente d’Arne

Titres néerlandais de haut vol : 16

Titres de la Coupe KNVB : 13

Titres en Ligue des champions : 1

Programme télévisé de Feyenoord et liens de diffusion

ESPN est le détenteur des droits de l’Eredivisie aux États-Unis. Certains matchs de championnat chaque semaine, mettant fréquemment en vedette Feyenoord, sont diffusés en direct sur ESPN +.

La KNVB Cup est la plus grande compétition de coupe nationale des Pays-Bas. Ce tournoi est diffusé sur GolTV. GolTV peut être trouvé sur les services de streaming Fanatiz et fuboTV.

Pour les compétitions européennes, vous voudrez vous diriger vers Paramount +. La Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence Europa sont toutes diffusées sur le service en anglais, avec certains matchs en fin de ronde également sur le réseau CBS. TelevisaUnivision détient les droits espagnols pour ces compétitions de l’UEFA. Les matchs non diffusés sur Univision, TUDN ou UniMás se retrouvent sur leur service de streaming ViX.

Regardez Feyenoord sur ESPN+ :

Histoire de Feyenoord

Feyenoord a été fondé sous le nom de Wilhelmina en 1908. Une série de premiers changements de nom a abouti à l’installation du club sur le SC Feijenoord en 1912. Feijenoord est le quartier de Rotterdam où le club a été fondé. Ce nom restera jusqu’en 1974, date à laquelle ils adoptent le désormais familier Feyenoord. La nouvelle orthographe a aidé ceux qui ne connaissaient pas la langue néerlandaise à prononcer correctement le nom.

Le club a joué dans le plus haut niveau du football néerlandais sans interruption depuis 1921. Feyenoord est l’un des «trois grands» clubs du pays, aux côtés de l’Ajax et du PSV Eindhoven. Ils ont le troisième plus grand nombre de titres de champion de tous les clubs et le deuxième plus grand nombre de victoires en Coupe KNVB (tous deux derrière les rivaux de l’Ajax).

L’affrontement avec l’Ajax, « De Klassieker », est considéré comme la plus grande rivalité du pays.

En plus d’un solide succès national, Feyenoord a également triomphé sur la scène internationale. 1970 les a vus remporter la Coupe d’Europe (l’actuelle Ligue des Champions). La Coupe UEFA (Europa League) a été capturée en 1974 et 2002. Ils ont été champions du monde en 1970, remportant la Coupe Intercontinentale.

Feyenoord est connu pour ses partisans dévoués, connus sous le nom de Het Legioen (« La Légion »). Aucun joueur ne porte le maillot numéro 12, car il est réservé en l’honneur des supporters.

Feyenoord accueille également des équipes sportives supplémentaires au-delà du football. Cela comprend le basket-ball, le handball et le futsal.

