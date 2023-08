Programme télévisé de Fenerbahçe pour les téléspectateurs américains

Notre programme télévisé de Fenerbahçe contient tous les détails sur la façon de regarder l’un des clubs sportifs d’élite de Turquie.

Deuxième équipe la plus décorée de Turquie, et faisant partie du « Big Three », qui comprend les rivaux d’Istanbul Galatasaray et Beşiktaş, Fenerbahçe n’a jamais été relégué de la Süper Lig.

Programme de télévision de Fenerbahçe et liens de streaming

Fenerbahçe à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 13 août 14 h 45 HE Fenerbahçe contre Gaziantep (Süper Lig turque)



Fondé: 1907

Stade: Stade Şükrü Saracoğlu

Directeur: Ismail Kartal

Titres en Süper Lig : 19

Titres en Coupe de Turquie : 7

Meilleure finition européenne : Demi-finales, Ligue Europa (2013)

Aux États-Unis, vous pouvez retrouver la Süper Lig turque sur les réseaux de beIN SPORTS.

La principale chaîne beIN, beIN SPORTS en Español, et beIN CONNECT – leur plateforme de streaming – diffusent chaque semaine des matchs de la compétition, mettant généralement en vedette Fenerbahçe. Il y a souvent des horaires qui se chevauchent avec la Ligue 1, auquel cas vous verrez des matchs en streaming sur CONNECT. beIN est disponible sur Fanatiz et Fubo.

Regardez Fenerbahçe sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Fenerbahçe

Comme leurs rivaux locaux du Big Three, Fenerbahçe Spor Kulübü est un club multisports, mais surtout connu pour sa division de football. Ils sont les seuls des trois grands à être basés du côté asiatique d’Istanbul.

Le club a été fondé par des habitants en 1907. Il a en fait été créé en secret car le sultan ottoman a interdit aux jeunes turcs de jouer au jeu anglais. Quelques années plus tard, en 1909, les couleurs jaune et marine désormais familières du club sont adoptées.

Ils rejoindraient la Ligue de football d’Istanbul cette année-là et remporteraient leur premier de nombreux titres en 1912, sans perdre un seul match. La saison 1923 de la Ligue du vendredi d’Istanbul a vu Fenerbahçe remporter le titre avec un score combiné de 58-0 – aucune défaite et aucun but encaissé.

La Ligue nationale turque , précurseur de la Süper Lig actuelle , s’est déroulée entre 1937 et 1950. Fenerbahçe a remporté le plus de championnats à cette époque.

Lorsque la ligue professionnelle nationale, la Süper Lig, a été fondée en 1959, Fenerbahçe a remporté la première édition. L’année suivante, ils font leurs débuts en Coupe d’Europe.

Ils emploieraient le champion brésilien de la Coupe du monde Didi comme manager dans les années 1970, remportant huit trophées sous son mandat. Des années plus tard, une autre légende brésilienne, Zico, patrouillerait sur la touche, dirigeant le club de 2006 à 2008.

Les principaux rivaux de Fenerbahçe sont Galatasaray, alias « The Intercontinental Derby ». Ce nom vient du fait que les deux clubs sont situés de part et d’autre du Bosphore. C’est le plus grand derby du pays. Bien qu’ils n’aient pas autant de trophées que Galatasaray, Fenerbahçe détient l’avantage dans toutes les victoires contre ses rivaux. C’est un fait qu’ils peuvent également se vanter de Beşiktaş.

Actualités et reportages sur Fenerbahçe

Photo: Imago