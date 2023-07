Programme télévisé de Brentford – World Soccer Talk

Pour les téléspectateurs aux États-Unis, ce programme télévisé de Brentford vous aidera à suivre tous les événements impliquant les abeilles de l’ouest de Londres.

Le Brentford FC monte haut en ce moment, profitant d’un passage rare dans l’élite anglaise.

Programme de télévision de Brentford et liens de diffusion

Brentford à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 23 juillet 16h00 HE Fulham contre Brentford (Club amical)

mercredi 26 juillet 17 h 30 HE Brentford contre Brighton et Hove Albion (Club amical)

dimanche 30 juillet 12h00 HE Aston Villa contre Brentford (Club amical)

dimanche 13 août 09h00 HE Brentford contre Tottenham Hotspur (Premier League anglaise)

samedi 19 août 10h00 HE Fulham contre Brentford (Premier League anglaise)

samedi 26 août 10h00 HE Brentford contre Crystal Palace (Premier League anglaise)



Fondé: 1889

Stade: Stade communautaire de Brentford

Directeur: Thomas Franck

Titres anglais de haut vol : 0

Titres du championnat anglais (deuxième division): 1 (1935)

Où trouver Brentford à la télévision

Les matchs de Premier League sont diffusés chaque semaine en anglais sur USA Network et NBC. Les jeux qui ne sont sur aucun de ces réseaux – généralement le bloc des matchs du samedi en milieu de matinée – peuvent être trouvés sur Peacock Premium, le service de streaming payant de NBC.

Les autres endroits où vous pourriez trouver Brentford sont ESPN + ou Paramount +. La FA Cup et la Coupe de la Ligue sont diffusées sur ESPN+, avec les compétitions interclubs européennes de l’UEFA présentées sur Paramount+.

Regardez Brentford sur Fubo :

Histoire de Brentford

Fondé en 1889, le Brentford FC est issu de clubs d’aviron et de cricket locaux qui cherchaient à créer un club de football.

Le club a emménagé dans le stade Griffin Park en 1904. Ce serait la maison des abeilles pendant plus de 100 ans, jusqu’au début de la saison 2020. Le petit terrain et son successeur, le Brentford Community Stadium, sont des sites familiers pour les voyageurs qui entrent et sortent de Londres. L’emplacement est directement sous la trajectoire de vol de l’aéroport d’Heathrow.

Brentford a été élu pour la première fois dans la Ligue de football en 1920 – aidant à fonder la nouvelle troisième division. 1935 a vu les Bees monter en Première Division pour la première fois. Ils resteront dans l’élite jusqu’en 1947 (avec un long écart dans les compétitions régionales en raison de la Seconde Guerre mondiale).

Cependant, la relégation en 1947 a donné le coup d’envoi d’un très longue ère dans les divisions inférieures. Cela comprenait une période de quatre décennies de 1954 à 1992 dans les troisième et quatrième niveaux.

Une augmentation relativement rapide au 21e siècle a cependant apporté des jours meilleurs. De 2007 à 2008, le club est passé de la Ligue 2 à la Ligue 1 (2009), puis au Championnat en 2014. Après avoir remporté les éliminatoires de promotion en 2021, ils sont finalement revenus en première division, la toute première du club à l’ère de la Premier League.

Malgré leur longue histoire, l’argenterie pour les abeilles est rare. Le titre de ligue le plus élevé qu’ils ont remporté est leur seul triomphe en deuxième division en 1935. Une poignée de championnats de deuxième à quatrième niveau et des titres régionaux mineurs du début de l’histoire du club peuplent également la vitrine du trophée. Cette saison inaugurale de premier niveau a été leur meilleur résultat de tous les temps, cinquième. Ils ont participé trois fois à la finale du trophée de la Ligue de football, mais ont échoué à toutes les occasions.

Nouvelles et histoires de Brentford