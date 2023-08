Programme télévisé d’AZ Alkmaar pour les téléspectateurs américains

Notre programme télévisé AZ Alkmaar vous préparera à attraper chacun Kaaskoppen jeu diffusé aux États-Unis.

Seuls deux clubs néerlandais ont réussi à perturber la domination du PSV, l’Ajax et le Feyenoord sur l’Eredivisie, et l’AZ en fait partie.

Programme de télévision AZ Alkmaar et liens de diffusion

AZ à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 20 août 10 h 45 HE RKC Waalwijk contre AZ Alkmaar ( Eredivisie néerlandaise )



Fondé: 1967

Stade: Stade AFAS

Directeur: Pascal JANSEN

Titres néerlandais de haut vol : 2 (1981, 2009)

Titres de la Coupe KNVB : 4 (1978, 1981, 1982, 2013)

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA (1981)

Où puis-je regarder le match AZ ?

ESPN est le détenteur des droits de l’Eredivisie aux États-Unis. Sélectionnez les jeux diffusés chaque semaine en direct sur la plate-forme de diffusion en continu de la société, ESPN +.

La Coupe KNVB est disponible sur GolTV. Fanatiz et fuboTV portent le réseau.

En ce qui concerne les compétitions de l’UEFA, Paramount + propose chaque match de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de conférence. Univision, UniMás et TUDN diffusent des jeux en espagnol, avec des jeux non télévisés diffusés en direct sur ViX.

Regardez AZ sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Histoire de A à Z

L’AZ a été fondée en 1967, alors connue sous le nom de « AZ ’67 », après une fusion entre Alkmaar ’54 et le FC Zaanstreek, donnant au club son nom complet d’Alkmaar Zaanstreek.

Le club prédécesseur, Alkmaar ’54, a en fait disputé le premier match professionnel aux Pays-Bas, une victoire 3-0 en 1954.

Les années 70 et 80 ont été une période marquante pour le club. Ils ont remporté trois coupes KNVB, un titre d’Eredivisie et ont été des concurrents annuels en Europe chaque année de 1977 à 1983.

Le titre d’Eredivisie de 1981 est remarquable car c’était l’un des trois seuls cas depuis 1964 à ce jour où un club autre que le PSV, le Feyenoord ou l’Ajax a remporté la ligue. Les deux autres étaient à nouveau AZ, en 2009, et Twente la saison suivante en 2010.

L’apogée des années 70/80 n’a pas duré, au point où AZ a passé neuf des dix saisons de 1988 à 1998 au deuxième niveau. Depuis leur retour en Eredivisie au tournant du millénaire, cependant, l’AZ a retrouvé la compétitivité.

Les résultats de la ligue les ont vus remporter le titre 2009 susmentionné et terminer généralement près du sommet du tableau. Cela leur a permis d’apparaître régulièrement dans les compétitions de l’UEFA, généralement en Ligue Europa. Récemment, le club a atteint les demi-finales de la Conference League, avant de tomber face à West Ham.

Les fans de l’USMNT se souviendront peut-être que l’AZ a l’ancien club de l’attaquant Jozy Altidore, qui a connu une solide carrière avec le club de 2011 à 2013.

L’AFAS Stadion d’AZ est comparable à de nombreux stades de football aux États-Unis, avec un peu moins de 20 000 fans. Ouvert en 2006, une partie du toit s’est effondré en 2019, mais heureusement personne n’a été blessé. Des rénovations et des réparations ont amélioré le toit et ont amené le site à sa capacité actuelle.

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier sur la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago