Programme télévisé d’Athletico Paranaense pour les téléspectateurs américains

Notre programme télévisé Athletico Paranaense vous a couvert si vous cherchez à suivre le côté de Curitiba.

Paranaense est considéré comme une équipe de deuxième rang parmi les meilleurs clubs brésiliens, s’attardant juste à l’extérieur des équipes du « Big 12 ». Mais ils ont quand même accompli des exploits notables.

Où puis-je regarder le match de l’Athletico Paranaense ?

Athletico Paranaense à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 05 août 15h00 HE Santos contre Athletico Paranaense (Brasileirao)

mardi 08 août 20h00 HE Athletico Paranaense contre Bolívar (CONMEBOL Copa Libertadores)



Fondé: 1924

Stade: Arène de Baixada

Directeur: Wesley Carvalho (par intérim)

Titres brésiliens de haut vol : 1 (2001)

Coupe Libertadores : Finalistes (2005, 2022)

Coupe sud-américaine : Gagnants (2018, 2021)

Programme de télévision Athletico Paranaense et liens de diffusion

Les jeux Paranaense aux États-Unis sont faciles à trouver et à plusieurs endroits. En anglais, tous les matchs du Brasileirão sont en direct sur Paramount+. Fanatiz et ViX ont également chacun des jeux, mais en espagnol. Fanatiz est l’endroit idéal si vous voulez des commentaires en portugais.

La Copa Libertadores et la Copa Sudamericana sont à retrouver sur beIN SPORTS. beIN SPORTS en Español gère les commentaires en espagnol et le flux de jeux non télévisés (et/ou audio en portugais) sur beIN SPORTS CONNECT.

beIN SPORTS est disponible sur certains forfaits câble et satellite (vérifiez la disponibilité auprès de votre fournisseur). Vous pouvez également trouver des chaînes beIN sur Fanatiz, Fubo et Sling.

Regardez Athletico Paranaense sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’Athletico Paranaense

Anciennement connu sous le nom Atlético Paranaense, le club est issu de la fusion entre l’International Football Club et l’América Futebol Clube en 1924.

Surnommé « Furacão” (“Hurricane” en anglais), Atheltico Paranaense est originaire de Curitiba. Ils sont considérés comme les plus populaires des trois équipes principales de la capitale de l’État du Paraná.

Au cours des dernières décennies, Paranaense est devenu un élément semi-régulier de la Copa Libertadores. En 2005 et 2022, ils ont failli tout gagner, s’inclinant en finale face à leurs rivaux brésiliens São Paulo et Flamengo, respectivement.

Dans la compétition continentale de deuxième niveau, la Copa Sudamericana, Athletico a pu franchir la dernière étape. Ils ont été champions en 2018 et 2021.

Sur le circuit de la ligue d’État, le Campeonato Paranaense, le club a le deuxième plus grand nombre de titres, derrière ses rivaux locaux Coritiba.

En 2018, le club a entrepris un changement de marque qui les a vus adopter leur crête actuelle et revenir à leur nom d’origine « Club Athletico Paranaense ». Ils ont également mis en évidence des rayures diagonales rouges et noires dans leur badge et leurs kits, pour aider à différencier le club des autres équipes brésiliennes rouges et noires telles que Flamengo.

Ne ratez aucun match

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago