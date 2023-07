Programme télévisé celtique – World Soccer Talk

Le programme télévisé celtique de World Soccer Talk vous donne les détails sur le côté vert et blanc de Glasgow, en Écosse.

Le Celtic a été absolument dominant au niveau national dans son histoire, affrontant le Rangers FC, son rival de Glasgow, dans des compétitions pour la grande majorité des trophées nationaux au cours du siècle dernier.

Alors que les Rangers détiennent un léger avantage dans les titres de champion de premier rang et les victoires en Coupe de la Ligue, le Celtic a remporté plus de Coupes écossaises et, notamment, a remporté la Coupe d’Europe (maintenant l’UEFA Champions League).

Ils ont été la première équipe de Grande-Bretagne à remporter la Coupe d’Europe en 1966, mais n’ont pas encore reproduit ce succès continental depuis. Bien qu’il ne soit pas une force majeure en Europe au même titre que les meilleures équipes du continent, le Celtic reste l’un des clubs les plus populaires et les plus connus au monde.

Où puis-je regarder le match CELTIC ?

Celtic à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1887

Stade: Parc celtique

Directeur: Ange Postecoglou

Titres écossais de haut vol : 52

Titres en Coupe d’Europe : 1

Programme de télévision celtique et liens de diffusion

La Premiership écossaise, la Coupe écossaise et la Coupe de la Ligue écossaise sont réparties sur quelques services de streaming à partir de 2023. La Premiership, le Championnat (2e division, sans rapport avec le Celtic car ils n’ont jamais été relégués) et les droits de la Coupe de la Ligue écossaise sont détenus par CBS, qui diffuse la plupart des matchs sur Paramount +. CBS Sports et Paramount+ ont également diffusé l’UEFA Champions League, une compétition familière au Celtic.

CBS possède sa propre chaîne de télévision axée sur le sport, CBS Sports Network, qui présente de temps en temps certains matchs de Premiership écossaise, et Celtic apparaît fréquemment dans ces matchs. Pour regarder ces jeux, vous aurez besoin d’un service qui diffuse la chaîne, comme fuboTV.

En ce qui concerne la Scottish Cup, la meilleure compétition de coupe du pays, ces matchs sont diffusés sur ESPN, généralement via le service de streaming ESPN +.

Pour les jeux Celtic qui ne sont pas diffusés sur ESPN + ou Paramount +, les jeux sont disponibles sur Celtic TV. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que les abonnements coûtent 180 $/an, voire plus.

Regardez Celtic sur Paramount+ :

Kits celtiques

HISTOIRE CELTIQUE

Le Celtic Football Club remonte à novembre 1887, lorsque le club a été fondé à Glasgow. Le club a été conçu à l’origine comme un effort de collecte de fonds pour les immigrants irlandais pauvres. La couleur verte, le nom celtique et le trèfle sur l’insigne proviennent tous de ces origines irlandaises. Le Celtic a adopté son kit à anneaux vert et blanc désormais emblématique en 1903.

Le tout premier match officiel du Celtic a été une victoire 5-2 contre les Rangers, qui deviendraient leur plus grand rival. Les deux équipes de Glasgow sont les plus grands clubs du pays et disputent le derby Old Firm, considéré comme l’une des plus grandes rivalités du monde du sport. Parfois, le sectarisme historiquement associé aux fans des deux clubs a entaché (et alimenté) la rivalité, avec des divisions religieuses et politiques séculaires qui se sont déversées dans les tribunes et sur le terrain.

Le Celtic a plus de 100 trophées à son actif, l’un des cinq clubs au monde à avoir réussi un tel exploit. Ils ont remporté le titre de champion d’Écosse 52 fois, la Coupe d’Écosse 40 fois et la Coupe de la Ligue 21 fois. En 1966/67, le club a réalisé un quintuple étonnant en remportant quatre trophées nationaux en plus de la Coupe d’Europe. Leur triomphe continental en a fait la première équipe britannique à remporter la Coupe d’Europe.

Celtic Park accueille les matchs à domicile du club et, avec une capacité de plus de 60 000 fans, c’est le plus grand stade d’Écosse. Le club utilise cet espace, attirant régulièrement certaines des fréquentations moyennes les plus élevées au monde. Il est situé à environ quatre miles d’Ibrox, le terrain d’attache des Rangers, et à environ deux miles et demi de Hampden Park, le stade national. Ils jouent au Celtic Park depuis 1892. Le stade est devenu le premier terrain britannique à installer des zones debout sécurisées via des sièges sur rail en 2016. Les zones debout traditionnelles avaient été interdites au Royaume-Uni dans les grands stades à la suite de la catastrophe de Hillsborough à la fin des années 1980.

Des noms comme Kenny Dalglish, Henrik Larsson, Jimmy Johnstone, Jock Stein, Shunsuke Nakamura, Neil Lennon, Billy McNeil résonnent dans les couloirs du Celtic Park.

Dernières nouvelles celtiques

