Programme télé du Shakhtar Donetsk pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV du Shakhtar Donetsk vous montrera où vous pouvez trouver des matchs à la télévision et en streaming aux États-Unis.

Malheureusement confronté à des difficultés dues au conflit dans son pays d’origine ces dernières années, le Shakhtar Donetsk est l’un des meilleurs clubs d’Ukraine – l’un des deux seuls du pays à avoir remporté une compétition majeure de l’UEFA.

Programme TV du Shakhtar Donetsk et liens de diffusion en continu

Shakhtar Donetsk à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1936

Stade: Arène du Donbass

Directeur: Patrick van Leeuwen

Titres de haut vol : 15 (14 Première Ligue ukrainienne, 1 Première Ligue soviétique)

Titres de coupe : 17 (13 Coupe d’Ukraine, 4 Coupe soviétique)

Meilleure finition européenne : Vainqueurs de la Coupe UEFA (2009)

Où puis-je regarder le match du Shakhtar Donetsk ?

Malheureusement, à l’heure actuelle, les matchs de la Premier League ukrainienne ne sont pas disponibles aux États-Unis.

Les tournois de l’UEFA se déroulent cependant sur Paramount+. Tous les matchs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Conference League peuvent être retrouvés en direct sur le service en anglais.

Univision, UniMás, TUDN et ViX assurent la couverture en espagnol des compétitions interclubs de l’UEFA.

Regardez le Shakhtar Donetsk en UEFA sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire du Shakhtar Donetsk

Le club de football Shakhtar Donetsk a été fondé en 1936 et est l’une des plus anciennes équipes d’Ukraine. La situation politique du pays a grandement affecté le club au fil des années.

À l’origine, le club était connu sous le nom de Stakhanovets, du nom du mineur de charbon et célébrité de la propagande Aleksei Stakhanov. Cela donne au club son surnom de « Mineurs » et le marteau et la pioche sur leur blason.

Le club a participé dès le début aux compétitions de l’URSS, remportant la ligue supérieure en 1954 et la Coupe soviétique en 1961, 1962, 1980 et 1983.

Après l’indépendance de l’Ukraine dans les années 1990, le Shakhtar est devenu, avec le Dynamo Kiev, l’une des équipes dominantes du pays. Ils ont remporté la Coupe d’Ukraine à deux reprises dans les années 1990 et ont remporté leur premier titre de Premier League en 2002. Depuis lors, ils ont accumulé une énorme pile de trophées nationaux.

De manière également impressionnante, ils ont remporté la Coupe UEFA en 2009 – la dernière année avant que la compétition ne soit transformée en Ligue Europa.

Malheureusement, pendant une grande partie des années 2010, le club a été déplacé en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

La Donbas Arena, d’une capacité de 52 000 places, a ouvert ses portes en 2009. Ce stade de catégorie 4 étoiles de l’UEFA a accueilli des matchs de l’Euro 2012. Cependant, depuis 2014, le stade est fermé en raison de la guerre. Cela signifie que le Shakhtar a dû disputer des matchs à domicile à Lviv, Kharkiv et Kiev (avec quelques matchs européens organisés à Hambourg, en Allemagne).

Ne manquez aucun match du Shakhtar Donetsk

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago