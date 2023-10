Programme télé d’Orlando City : voyez les Lions en action

Les supporters des Lions peuvent consulter le programme télévisé d’Orlando City pour chaque match en tenue violette du calendrier.

Les Lions se sont déchaînés dans les divisions inférieures et ont ramené la MLS en Floride lors de leur arrivée en 2015.

Programme TV d’Orlando City

Orlando City à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 20h30 HE Nashville SC contre Orlando City SC (MLS) Pass de saison MLS, Pass de saison MLS, FS1 , FS1 , FOX déporte , FOX déporte , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, Sling Bleu Sling Bleu

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Orlando City SC contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre (MLS)



Fondé: 2010 (première saison MLS 2015)

Stade: Stade Exploria

Directeur: Oscar Pareja

Coupes MLS : 0

Autres titres : US Open Cup (2022), Champions des séries éliminatoires de la USL (2011, 2013), Champions de la saison régulière de la USL (2011, 2012, 2014)

Où puis-je regarder le match d’Orlando City ?

Vous pouvez regarder tous les matchs de la MLS (saison régulière et séries éliminatoires) sur le Season Pass MLS en anglais et en espagnol (et en français si vous jouez contre une équipe canadienne).

Les partenaires télévisés nationaux de la ligue sont FOX Sports, alors consultez les grands FOX, FS1 et FOX Deportes pour certains matchs tout au long de l’année.

Regardez Orlando City sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

L’année 2024 n’est pas encore finalisée, mais en 2023, la Lamar Hunt US Open Cup s’est déroulée sur plusieurs plateformes. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​chacun diffusé des matchs à différentes étapes du tournoi.

La Coupe des Ligues, comme la MLS, est disponible sur le Season Pass MLS. Certains jeux sont disponibles sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF propose des matchs télévisés en direct sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire de la ville d’Orlando

Les origines d’Orlando City ne se trouvent pas du tout dans la ville d’Orlando. La franchise originale de l’USL a vu le jour à Austin, au Texas, sous le nom d’Austin AzTex FC en 2008. L’homme d’affaires anglais Phil Rawlings était le propriétaire initial du club. En octobre 2010, il a été annoncé que le club déménageait à Orlando. Dès le début, l’équipe avait pour objectif de devenir une équipe de MLS.

Mais d’abord, ils déchireraient la ligue USL Pro (alors troisième division). Jouant au Florida Citrus Bowl (maintenant connu sous le nom de Camping World Stadium), Orlando remportera la saison régulière à trois reprises et le titre au classement général à deux reprises au cours de ses quatre saisons en USL.

En novembre 2013, il a été annoncé qu’Orlando rejoindrait la MLS pour la saison 2015 en tant que 21e équipe. Lorsque Orlando a rejoint la MLS, leur franchise USL est devenue Louisville City – cette connexion a donné à cette dernière son nom et sa couleur violette. Le premier joueur de la MLS signé par Orlando était la légende brésilienne Kaká.

City a commencé à jouer en MLS au Citrus Bowl contre d’autres débutants de la ligue NYCFC, avec plus de 60 000 fans présents. Il s’agissait du premier retour de la MLS en Floride depuis la dissolution du Miami Fusion et du Tampa Bay Mutiny après la saison 2001.

En 2017, le club a emménagé dans son domicile permanent, désormais connu sous le nom de Stade Exploria. Exploria a accueilli de nombreux matchs internationaux au cours de sa courte histoire, notamment les qualifications pour la Coupe du monde et la Gold Cup. Le stade a également accueilli les dernières étapes de la Ligue des champions de la CONCACAF 2020 en tant que site neutre, le tout à huis clos en raison du COVID-19. Il abrite également l’Orlando Pride de la NWSL, qui partage la propriété avec Orlando City.

Ne manquez pas un match d’Orlando City

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago