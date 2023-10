Programme télé des Whitecaps de Vancouver – World Soccer Talk

Notre programme télévisé des Whitecaps de Vancouver présente tous les matchs du club canadien de la côte Pacifique.

L’histoire des Caps remonte directement aux années 1980, avec un héritage qui remonte encore plus loin.

Programme télé des Whitecaps de Vancouver

Whitecaps de Vancouver à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 22 h 30 HE Whitecaps de Vancouver contre St. Louis City SC (MLS)

samedi 07 octobre 22 h 30 HE Seattle Sounders FC contre Vancouver Whitecaps (MLS)



Fondé: 1986 (première saison MLS 2011)

Stade: Place de la Colombie-Britannique

Directeur: Vanni Sartini

Coupes MLS : 0

Autres titres : Championnat canadien (2015, 2022, 2023), Ligue canadienne de soccer (1988, 1989, 1990, 1991), Saison régulière de la CSL (’88, ’89, ’90, ’91, ’92), USL-1 (2006, 2008 ), Saison régulière de l’APSL (1993)

Où puis-je regarder le match des Whitecaps ?

Le Season Pass MLS propose tous les matchs de ligue et de séries éliminatoires tout au long de la saison, en anglais, espagnol et français.

Les matchs télévisés nationaux aux États-Unis sont diffusés tout au long de la saison, généralement un par semaine, sur FOX, FS1 et FOX Deportes.

Regardez les Whitecaps de Vancouver sur le Season Pass MLS :

Le Championnat canadien (l’équivalent de la FA Cup du Canada) propose certains matchs diffusés sur FOX Sports aux États-Unis.

Le tournoi de la Coupe des Ligues est, comme la saison régulière et les séries éliminatoires de la MLS, sur le Season Pass MLS. Certains jeux sont diffusés simultanément sur la télévision traditionnelle sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF est également disponible sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire des Whitecaps de Vancouver

Les Whitecaps font partie du groupe de clubs de la MLS dont la lignée est antérieure à leur passage dans la ligue. En fait, l’organisation des Whitecaps est la plus ancienne de la MLS, jouant continuellement depuis 1986.

Mais même avant cela, les Whitecaps d’origine ont joué dans la NASL de 1974 à 1984. Ce club a remporté le titre de la NASL en 1979 et a été l’un des plus performants (en termes d’affaires et de fréquentation) de la ligue.

Lorsque la NASL s’est effondrée après la saison 1984, le football professionnel est rapidement revenu à Vancouver sous la forme des 86ers. C’est l’équipe qui vit aujourd’hui. Nommé en l’honneur de la fondation de la ville en 1886 et de l’année de début de l’équipe en 1986, ce club a connu beaucoup de succès dans les divisions inférieures au fil des ans. Ils ont en fait disputé 46 matchs consécutifs sans défaite à la fin des années 80, un record nord-américain du sport professionnel. Ils remporteraient quatre titres de suite dans la Ligue canadienne de soccer et cinq saisons régulières de suite à cette époque.

Les 86ers ont adopté le nom des Whitecaps en 2001, liant le club à l’histoire antérieure du sport dans la ville. De 1986 à 2010, l’équipe a joué sous cinq bannières de division inférieure : la CSL, l’APSL, la A-League, l’USL-1 et enfin la USSF Division 2 Pro League. Un joueur remarquable à la fin de cette époque était Martin Nash, frère de la star de la NBA Steve Nash, qui est actuellement copropriétaire des Whitecaps. Les Whitecaps étaient en fait alignés avec le groupe d’équipes qui sont finalement devenus la NASL 2011-2017, mais n’ont jamais officiellement joué dans la ligue.

En effet, les Whitecaps ont obtenu un passage en MLS pour la saison 2011. Vancouver a remporté le tournoi du Championnat canadien à trois reprises depuis qu’il a rejoint la MLS. Mais ils n’ont pas encore goûté au genre de gloire en championnat dont ils ont joui dans l’ancienne NASL et les divisions inférieures.

Depuis son arrivée en MLS, Vancouver a joué au BC Place. Le stade abritait les originaux NASL Whitecaps. Il a fait l’objet d’importantes rénovations, en partie pour la MLS, mais aussi pour les Jeux olympiques d’hiver de 2010, dont il était le stade principal. Cependant, les améliorations majeures apportées au toit n’ont été achevées qu’après les jeux. Le site utilise un système de rideaux rétractables qui cache le niveau supérieur, réduisant ainsi la capacité pour la plupart des matchs de la LCF des Whitecaps et des BC Lions.

Ne manquez pas un match des Whitecaps de Vancouver

