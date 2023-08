Programme Lille TV pour les téléspectateurs américains

Notre programme Lille TV contient tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’un des meilleurs clubs de France.

Largement éclipsée ces dernières années par le PSG, Lille reste une équipe très compétitive, ayant concouru dans le plus haut niveau du football français pendant une grande partie de son histoire.

Horaire Lille TV et Liens Streaming

Lille à la télé et en streaming : États-Unis uniquement :

vendredi 11 août 15h00 HE Nice contre Lille ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1944

Stade: Stade Pierre Mauroy

Directeur: Paulo Fonseca

Titres de Ligue 1 : 4

Titres en Coupe de France : 6

Vous pouvez trouver les matchs de Lille, et toute la Ligue 1, sur beIN SPORTS aux États-Unis.

La chaîne principale beIN couvre les émissions en anglais, tandis que beIN SPORTS en Español propose des commentaires en espagnol. beIN CONNECT – la plateforme de streaming du réseau – propose des jeux qui ne sont télévisés sur aucune des deux principales chaînes.

La Coupe de France est à retrouver sur les chaînes FOX Sports – FS2 et FOX Soccer Plus.

Lorsque Lille se qualifie pour les compétitions de l’UEFA, comme la Ligue des champions et la Ligue Europa, tournez-vous vers Paramount+ pour les commentaires en anglais de chaque match. En espagnol, vous pouvez trouver des jeux sur Univision, TUDN et UniMás. Le streaming en espagnol est sur ViX.

Regarder Lille sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Lille

Le Lille Olympique Sporting Club – alias LOSC ou plus simplement Lille – date de 1944. Le club est le résultat d’une fusion entre deux équipes antérieures, l’Olympique Lillois et le SC Fives, qui ont décidé d’unir leurs forces après la Seconde Guerre mondiale.

Le succès est venu très tôt, avec Les Dogues (The Mastiffs) remportant un doublé en 1945-46. Une autre foule de ligue arriverait en 1954, aux côtés des titres de Coupe de France en ’47, ’48, ’53 et ’55.

Mais après ce début d’âge d’or, cela a été plus difficile. Le club ne remportera un autre grand titre français qu’en 2011 (nouveau doublé championnat/coupe). Cependant, ils ont remporté la défunte Coupe UEFA Intertoto en 2004 (et ont été finalistes en 2002).

Les titres de Ligue 1 de Lille en 2011 et 2021 étaient deux des quatre cas depuis 2010-11 où le Paris Saint-Germain n’a pas remporté le titre.

Le terrain du club, le Stade Pierre-Mauroy, est le quatrième plus grand stade de football de France. Il dispose d’un toit rétractable et a accueilli des matchs pour l’Euro 2016, le tournoi de basket-ball FIBA ​​​​EuroBasket 2015 et la Coupe du monde de rugby 2023.

Le Derby du Nordentre Lille et Lens, est la plus grosse rivalité du club.

Les leaders lillois en apparitions (428) et en buts (218) sont respectivement Marceau Somerlinck et Jean Baratte. Les deux ont joué au début du club et il est peu probable que leurs records aient jamais été battus.

Actualités et reportages lillois

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago