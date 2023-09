Programme indien aux Jeux asiatiques, 27 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 27 septembre 2023 : Le contingent indien participera à 19 épreuves différentes aux Jeux asiatiques de Hangzhou le 27 septembre. La liste des épreuves comprend l’équitation, l’escrime, le tir, le cyclisme, le squash, la natation, le tennis, le tennis de table, la voile, le hockey féminin, le basket-ball féminin, la boxe. , gymnastique, handball féminin, wushu, basket-ball masculin et eSports.

Mardi, l’équipe de dressage équestre a remporté la médaille d’or en obtenant un score remarquable de 209,205 dans l’épreuve de dressage par équipe. L’équipe composée de Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela et Divyakriit Singh cherchera à ajouter à son total lors des prochains événements.

En escrime, Tanishka Khatri a réalisé la course la plus profonde d’un participant indien avant de s’incliner face à Kong Man Wai Vivian en quarts de finale. Ils ont encore quelques chances dans les épreuves de fleuret masculin par équipe et d’épée féminine par équipe.

Les tireurs seront au centre de l’attention mercredi puisque Rhythm Sangwan, Esha Singh et Manu Bhaker seront en action dans l’épreuve rapide au pistolet tandis qu’Ashi Chouksey, Manini Kaushik et Sift Kaur Sarma chercheront à remporter une médaille dans la carabine 50 m 3 position.

L’équipe indienne de squash, dirigée par Dipika Pallikal, débutera sa campagne mercredi à Hangzhou. Les athlètes indiens participeront également à la natation, au cyclisme, à la voile, à la boxe et au tennis de table.

Voici une liste des événements auxquels l’Inde participera le 27 septembre aux Jeux asiatiques de 2023 :

Sports aquatiques – Natation

Nina Venkatesh – W 100 m papillon (série 2) – 07h30 IST

Mana Patel – 100 m dos W (série 2) – 07:58 IST

Shrihari Natraj et TG Mathew – M 200 m nage libre (série 3) – 08:12 IST

Lineysha – W 100 m brasse (série 1) – 08:34 IST

Nina Venkatesh – W 100 m papillon – Finale (si qualifiée) – 17h00 IST

Mana Patel – W 100 m dos – Finale (si qualifié) – 17:42 IST

Shrihari Natraj & TG Mathew – M 200 m nage libre – Finale (si qualifié) – 17h48 IST

Lineysha – W 100 m brasse – Finale (si qualifiée) – 18:13 IST

Basket-ball

Équipe masculine contre Macao – 3X3 – Round Robin Poule C – 12h10 IST

Équipe féminine contre Chine – 3X3 – Round Robin Poule A – 16h55 IST

Équipe féminine contre Indonésie – 5X5 – Groupe préliminaire A – 17h30 IST

Pont

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare – Round Robin par équipe masculine – Qualification – 06h30 IST

Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Round Robin par équipe féminine – Qualification – 06h30 IST

Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Équipe mixte – Qualification – 06h30 IST

Boxe

Shiva Thapa vs Kultaev Askat (Kirghizistan) – M 63,5 Kg – Huitièmes de finale – 13h15 IST

Sanjeet vs L Mullojonov (Ouzbékistan) – M 92 Kg – Huitièmes de finale – 13h30 IST

Nikhat Zareen vs C Bak (Corée) – W 50 Kg – Huitièmes de finale – 17h15 IST

Échecs

Koneru Humpy et Dronavalli Harika – Épreuve individuelle féminine – Round 8 – 12h30 IST

Vidit Gujrathi et Arjun Kumar – – Épreuve individuelle hommes – Round 8 – 12h30 IST

Koneru Humpy et Dronavalli Harika – Épreuve individuelle féminine – Round 9 – 14h30 IST

Vidit Gujrathi et Arjun Kumar – – Épreuve individuelle hommes – Round 9 – 14h30 IST

Cyclisme – Piste

Ronaldo Singh et David Beckhame – Sprint individuel hommes – Qualifications – 07h30 IST

Sushikala Agashe et Triyasha Paul – Keirin féminin – Premier tour – 07:56 IST

Ronaldo Singh et David Beckhame – Sprint individuel hommes – 1/16 de finale (si qualifié) – 08h14 IST

Sushikala Agashe et Triyasha Paul – Keirin féminin – Repêchage – 08:38 IST

Ronaldo Singh et David Beckhame – Sprint individuel hommes – Repêchage final 1/16 – 08h50 IST

Sushikala Agashe et Triyasha Paul – Keirin féminin – Demi-finales (si qualifié) – 12h30 IST

Ronaldo Singh et David Beckhame – Sprint individuel hommes – 1/8 de finale (si qualifié) – 12h42 IST

Ronaldo Singh et David Beckhame – Sprint individuel hommes – Repêchage final 1/8 (si qualifié) – 13h30 IST

ESports

Sanindhya, Mihir, Aditya, Aakash, Akshaj, Samarth, Aravind vs (Vietnam) – League of Legends – Quarts de finale – 11h30 IST

Équestre

Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela, Divyakriit Singh – Dressage – Intermédiaire I (qualification individuelle pour la finale) – 05h30 IST

Escrime

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Équipe de fleuret masculin – Élimination directe – 06h30 IST

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Équipe de fleuret masculin – Demi-finales (si qualifiés) – 09h30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Équipe d’épée féminine – Élimination directe – 10h30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Équipe d’épée féminine – Demi-finales (si qualifiées) – 13h30 IST

Arjun, Dev, Bibish, Akash – Équipe de fleuret masculin – Finales (si qualifiés) – 15h30 IST

Ena Arora, Jyotika Dutta, Yashkeerat Kaur, Taniksha Khatri – Équipe d’épée féminine – Finales (si qualifiées) – 16h35 IST

Gymnastique

Pranati Nayak – Concours multiple individuel féminin – Finale – 15h00 IST

Le hockey

Équipe féminine contre Singapour – Poule A féminine – Préliminaire – 10h15 IST

Handball

Équipe féminine contre Hong Kong – Tour préliminaire (Groupe B) – 16h30 IST

Voile

Jerome Kumar S – iQFoil – Course finale – 08h30 IST

Vishnu Saravan – ILCA7 – Course finale – 08h30 IST

Nethra Kumanan – ILCA6 – Course finale – 08h30 IST

Chitresh Tatha – M Kiteboarding – Course finale – 09h30 IST

Tournage

Anantjeet Singh Naruka, Angad Vir Singh Bajwa, Gurjoat Singh Khangura – Individuel M Skeet-50 – Qualification (étape 2) – 06h30 IST

Anantjeet Singh Naruka, Angad Vir Singh Bajwa, Gurjoat Singh Khangura – Équipe M Skeet-50 – Qualification et finale – 06h30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet-50 Individuel – Qualification (Étape 2) – 06h30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – Individuel W Skeet-50 – Qualification et finale – 06h30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik – W 50m Rifle 3Ps Individuel – Qualification – 06h30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik – Équipe W 50m Rifle 3Ps – Qualification et finale – 06h30 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh – Équipe pistolet 25 m – Qualification et finale – 06h30 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh – Final individuel pistolet 25 m – Qualification (étape 2) – 06h30 IST

Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik – Carabine 50 m 3 positions Individuel – Finale (si qualifié) – 09h30 IST

Ganemat Sekhon, Parinaz Dhaliwal, Darshna Rathore – W Skeet Individuel – Finale (si qualifié) – 12h00 IST

Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh – Tir rapide individuel au pistolet 25 m – Finale (si qualifié) – 12h00 IST

Squash

Équipe masculine contre Koweït – Poule A – 07h30 IST

Équipe féminine contre Népal – Poule B – 07h30 IST

Équipe féminine contre Macao – Poule B – 14h00 IST

Équipe masculine contre Pakistan – Poule A – 16h30 IST

Tennis de table

Manav Thakkar/Manush Shah contre Sitisak Nuchchart/Napat Thanmathikom (Thaïlande) – Double messieurs – huitièmes de finale – 13h30 IST

Manika Batra/Satiyan G vs Napat Thanmathikom/Suthasini Sawettabut (Thaïlande) – Double mixte – huitièmes de finale – 15h50 IST

Harmeet Desai/Sreeja Akula contre Chi Cheng Cheong/Hui Li Seak (Macao) – Double mixte – huitièmes de finale – 16h25 IST

Taekwondo

Margerette Maria Regi vs Jui En Chang (Taipei chinois) – Femmes -67 Kg Kyorugi – Journée 16 – 06h30 IST

Shivansh Tyagi vs VA Mithona (Cambodge) – Hommes – 80 Kg Kyorugi – Huitièmes de finale – 06h30 IST

Tennis

Sumit Nagal vs Zhizhen Zhang (Chine) – Quart de finale – Simple messieurs – Après 12h30 IST

Ankitav Raina vs Haruka Kaji (Japon) – Quart de finale – Simple dames – Après 12h30 IST

Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni vs Yibing Wu/Zhizhen Zhang (Chine) – Quart de finale – Double messieurs – Après 15h30

Yuki Bhambari et Ankita Raina contre Francis Alcantara et Alex Eala (Philippines) – Huitièmes de finale – Doubles mixtes – Après 15h30 IST

Rohan Bopanna et Rutuja Bhosale contre Shinji Hazawa et Ayano Shimizu – Huitièmes de finale – Double mixte – Après 16h00 IST

Wushu

Rohit Jadhav – Daoshu – Finale – 06h30 IST

Rohit Jadhav – Gunshu – Finale – 12h00 IST

Roshibina Devi Naorem vs Nguyen (Vietnam) – Demi-finales – 17h00 IST

Avant les événements indiens des Jeux asiatiques 2023 le 27 septembre ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.