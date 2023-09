Programme indien aux Jeux asiatiques, 26 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

L’Inde cherchera à ajouter plus de médailles à son palmarès lors de la troisième journée des Jeux asiatiques. Le contingent indien a déjà remporté 11 médailles dont deux d’or. Ils participeront à plusieurs épreuves mardi dont l’escrime, le hockey masculin, le tir, la natation, le tennis, le judo, le cyclisme, le squash et la boxe.

L’Inde a jusqu’à présent déçu en escrime aux Jeux asiatiques de 2023. Seule Tanishka Khatri a atteint les quarts de finale de l’épée individuelle féminine, perdant finalement contre Kong Man Wai Vivian. En hockey masculin, cependant, l’Inde a connu un début de tournoi fulgurant en battant l’Ouzbékistan 16-0. Ils affronteront Singapour ensuite dans le tournoi.

L’Inde a remporté sa première médaille d’or aux Jeux asiatiques en tir. Après un triomphe par équipe au pistolet à tir rapide de 25 m, l’Inde cherchera à remporter une autre victoire lors de l’épreuve par équipes mixtes à la carabine à air comprimé.

Pendant ce temps, l’équipe féminine de cricket a également décroché une médaille d’or dans l’épreuve T20.

Le contingent indien a également réalisé de bonnes performances en natation avec des 6e et 7e places au 100 mètres dos et au relais 4×100 mètres nage libre.

L’Inde se révèle être un sérieux prétendant au tennis aux 19e Jeux asiatiques avec des victoires en huitièmes de finale en simple masculin et en simple féminin. En judo, Garima Choudhary a perdu contre Ryoko Salinas en huitièmes de finale de l’épreuve féminine des 70 kg. Il leur reste encore trois prétendants pour conserver leurs espoirs de podium. Les épreuves cyclistes débuteront mardi alors que l’Inde s’apprête à aligner un contingent de 14 membres répartis dans différentes compétitions.

En boxe, le médaillé de bronze des Championnats du monde Nishant Dev est entré en huitièmes de finale avec une victoire 5-0 sur le Népalais Dipesh Lama dans la catégorie de poids masculin de 71 kg, tandis que Deepak a également progressé chez les hommes de 51 kg, entrant en huitièmes de finale avec une victoire de 5-0. contre le Malaisien Muhammad Abdul Qaiyum.

Voici une liste des événements auxquels l’Inde participera le 26 septembre aux Jeux asiatiques de 2023 :

Équestre

5h30 : Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela dans les épreuves de dressage individuelles et par équipes (épreuve de médaille).

Tournage

6h30 : Ganemat Sekhon, Darshna Rathore, Parinaaz Dhaliwal en qualification individuelle féminine de skeet (75 cibles) étape 1 et épreuve par équipe.

6h30 : Rhythm Sangwan, Esha Singh et Manu Bhaker dans les qualifications féminines et par équipes au pistolet 25 m.

6h30 : Divyansh Singh Panwar et Ramita en qualification par équipe mixte à la carabine à air comprimé 10 m. Suivi de matchs pour les médailles de bronze et d’or.

Le hockey

6h30 : Inde vs Singapour, match de hockey masculin de la poule A.

Escrime

À partir de 6h30 : Bhavani Devi dans le tour individuel féminin, cinq matchs de poule suivis de tours pour les médailles.

eSports

8h10 : Mayank Prajapati contre Fuad Talal Rajikhan (Arabie Saoudite) dans le match des seizièmes de finale Street Fighter V.

8h10 : Ayan Biswas contre Chau Hung Khanh Nguyen (Vietnam) dans le match des seizièmes de finale Street Fighter V.

Boxe

12h30 : Sachin contre Asri Udin (Indonésie) en seizièmes de finale des 57 kg hommes.

Volley-ball

16h00 : Match éliminatoire pour la cinquième place masculine Inde-Pakistan.

Boxe

18h15 : Narender contre Nuradin Rustambek (République kirghize) en huitièmes de finale + 92 hommes.

Natation

À partir de 7h30 : Ashutosh Joshi dans les séries éliminatoires du dos féminin. Shivangi Sarma dans la série du 100 m nage libre féminin.

Sajan Prakash, Srihari Natraj, Likith Selvaraj et Tanish George Mathew dans la série de relais 4×100 m quatre nages masculin.

Squash

À partir de 7h30 : match Inde vs Singapour par équipe masculine de la poule A.

Inde contre Pakistan dans le match féminin de la poule B.

Séance du soir, à partir de 16h30 : Inde contre Qatar dans le match de la poule A masculine.

Échecs

12h30 : Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Arjun Erigaisi et Vidit Gujrathi dans les tours individuels hommes et femmes 5 et 6.

Wushu

À partir de 17h00 : Suraj Yadav contre Khalid Hotak (Afghanistan), quart de finale des 70 kg hommes.

AVANT LES ÉVÉNEMENTS EN INDE DANS LES JEUX ASIATIQUES 2023 LE 25 SEPTEMBRE ; VOICI TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

