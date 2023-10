Programme hebdomadaire du Sporting KC : du 9 au 15 octobre 2023

Le Sporting Kansas City a remporté une victoire vitale 3-2 au Real Salt Lake samedi pour organiser une journée de décision dramatique le week-end prochain dans la Conférence Ouest alors que cinq équipes courent actuellement après les trois dernières places en séries éliminatoires de la conférence. Deux de ces équipes – le Sporting Kansas City et le Minnesota United FC, tous deux à égalité avec 41 points – s’affronteront le samedi 21 octobre au Children’s Mercy Park dans une confrontation scintillante lors de la dernière journée de la saison régulière.

Entre-temps, seuls trois matches de MLS – tous reportés à des dates antérieures – seront joués pendant la fenêtre internationale de la FIFA, du 9 au 17 octobre. Plus particulièrement, le FC Dallas peut décrocher l’une des trois places restantes en séries éliminatoires de la Conférence Ouest avec une victoire contre les Rapids du Colorado ce samedi soir.

QUATRE JOUEURS POUR VISITER LES ÉCOLES LOCALES

Octobre est le mois national de prévention de l’intimidation et quatre joueurs sportifs feront des apparitions spéciales dans les écoles locales cette semaine dans le cadre du Campagne anti-intimidation Red Card KC créé par Sporting KC et Children’s Mercy. Lundi, Kayden Pierre visitera la Forest Spring Middle School (18701 W. 191st St.) à Spring Hill, Kansas. Mardi, Kendall McIntosh s’entretiendra avec des élèves de l’école St. Thomas More (11800 Holmes Rd.) à Kansas City, Missouri. Mercredi, Enzo Mauriz sera présent à l’école primaire Prairie Point (8101 NW Belvidere Pkwy.) à Kansas City, Missouri. Jeudi, Roger Espinoza poursuivra la campagne à la Spring Hill Middle School (301 E. South St.) à Spring Hill, Kansas.

OFFRES SPÉCIALES D’APPRÉCIATION DES FANS CHEZ SPORTING STYLE

Dans le cadre de la soirée d’appréciation des fans au Children’s Mercy Park, en conjonction avec la finale à domicile de la saison régulière du Sporting Kansas City, le 21 octobre, Style sportif propose des offres spéciales d’appréciation des fans au cours des deux prochaines semaines. À partir d’aujourd’hui et jusqu’à mercredi, tous les foulards et accessoires seront à 50 % de réduction, suivi de 35 % de réduction sur tous les vêtements pour hommes vendredi et samedi. À partir de dimanche, les fans peuvent acheter des maillots secondaires à 50 % de réduction avec personnalisation gratuite.

Les fans peuvent également profiter de 25 % de réduction sur les meilleures marques sur MLSstore.com jusqu’à 22 h 59 CT mardi (des conditions et des exclusions s’appliquent), y compris plus de 750 articles du Sporting Kansas City en tailles pour hommes, femmes et enfants.

JOHN PULSKAMP REJOINT L’ÉQUIPE OLYMPIQUE NOUS

Le gardien du Sporting Kansas City, John Pulskamp, ​​a rejoint l’équipe nationale olympique masculine des États-Unis pour un camp d’entraînement national à Phoenix, marqué par un match contre le Mexique à 21 heures CT mercredi au Phoenix Rising Soccer Stadium. Pulskamp fait partie d’une équipe U-23 qui s’entraînera en vue des Jeux Olympiques de 2024 l’été prochain en France.

LE CHILDREN’S MERCY PARK ACCUEILLERA LE PITCH BLACK VENDREDI

Les récipiendaires des Sporting Club Awards 2023 seront annoncés vendredi lors de Pitch Black présenté par Audi au parc Children’s Mercy. Organisé pour la première fois en 2013, Pitch Black est un événement annuel de fin de saison au cours duquel le club accueille des fans de tous âges aux côtés des joueurs et des entraîneurs du Sporting Kansas City pour une soirée entre boissons, repas et spectacles. Cette année, la célébration de la cravate noire aura lieu de 18h à 23h et se terminera par une after-party présentée par Blue Cross et Blue Shield de Kansas City.

LES ÉQUIPES DE L’ACADÉMIE SKC EN ACTION CE WEEK-END À SWOPE