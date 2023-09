Programme hebdomadaire du Sporting KC : du 25 septembre au 1er octobre 2023

Après une courageuse victoire 2-1 contre le Houston Dynamo samedi, le Sporting Kansas City se situe à un point de la position des séries éliminatoires alors que le club revient sur la route pour affronter son rival St. Louis CITY SC samedi à 19h30 CT au CITYPARK dans le troisième et dernière rencontre de la série de la saison inaugurale.

La confrontation de samedi contre Saint-Louis, premier place, sera disponible gratuitement sur Apple TV en anglais et en espagnol via le MLS Season Pass. La couverture radio locale sera également diffusée sur Sports Radio 810 WHB ainsi que sur La Grande 1340 AM avec des flux dans l’application Sporting KC. En outre, pubs partenaires du Sporting Pub Network montrera toute l’action, y compris une soirée de surveillance améliorée au No Other Pub (1370 Grand Blvd.) dans le KC Power & Light District à partir de 17h30 et mettant en vedette des domestiques à 4 $, des puits à 5 $, des seaux de bière à 20 $ et 50 % de réduction sélectionner des entrées.

WILLY AGADA VISITE L’ÉCOLE DU SUD DE GRAIN VALLEY

L’attaquant du Sporting KC Willy Agada, qui a marqué le but vainqueur lors de la victoire 2-1 de samedi contre Houston, fera une apparition spéciale aujourd’hui à la Grain Valley South Middle School (901 E. Ryan Rd.) à Grain Valley, Missouri, dans le cadre de le Campagne anti-intimidation Red Card KC créé par Sporting et Children’s Mercy.

40-60 % DE RÉDUCTION SUR LES MAILLOTS SUR MLSSTORE.COM JUSQU’À JEUDI

Les fans peuvent profiter de 40 à 60 % de réduction sur certains maillots (des exclusions s’appliquent) sur MLSstore.com jusqu’à 22 h 59 CT jeudi dans le cadre de la MLS Jersey Week, y compris le kit State Line 3.0 du Sporting Kansas City. De plus, les fans peuvent commander les nouveaux hauts d’avant-match Hispanic Heritage du Sporting Kansas City et les hauts d’avant-match Kick Childhood Cancer jusqu’à épuisement des stocks.

VOTEZ POUR LE SPORTING KC DANS LE BEST OF KC JUSQU’À JEUDI

Clôture des votes jeudi à Prix ​​​​annuels Best of KC de The Pitch qui présente le Sporting Kansas City comme finaliste pour la meilleure équipe sportive et Children’s Mercy Park comme finaliste pour le meilleur stade local. Les votes peuvent être exprimés quotidiennement et les gagnants seront annoncés le 3 novembre dans une édition spéciale de la publication mensuelle.

LE CHILDREN’S MERCY PARK ORGANISERA UNE COLLECTE DE SANG VENDREDI

Le Community Blood Center organisera une collecte de sang avec le Sporting Kansas City de 12h à 18h ce vendredi au Children’s Mercy Park et tous les donneurs inscrits recevront un t-shirt gratuit « I Bleed Sporting Blue » pour leur participation. Cliquez ici pour prendre rendez-vous.

SKC II hébergera le prochain match des séries éliminatoires de la MLS PRO VENDREDI

Sporting de Kansas City II a gagné deux points contre St. Louis CITY2 lors de la finale de la saison régulière du club MLS NEXT Pro dimanche pour se hisser à la troisième place de la Conférence Ouest. En tant que tête de série n°3, le Sporting KC II choisira son adversaire et accueillera le tour des quarts de finale de conférence à 19 h CT vendredi au Rock Chalk Park à Lawrence, Kansas. Les billets sont disponible sur SeatGeek tandis que les matchs et le calendrier complets des quarts de finale de conférence devraient être annoncés mardi. mlsnextpro.com. Tous les matchs des MLS NEXT Pro Playoffs seront diffusés en direct sur le MLS Season Pass sur Apple TV et les fans pourront les suivre. @SportingKCII sur Twitter pour des mises à jour tout au long des séries éliminatoires.

L’ACADÉMIE SKC CONTINUE SA CAMPAGNE CE WEEK-END