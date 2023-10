Programme hebdomadaire du Sporting KC : du 2 au 8 octobre 2023

Le Sporting Kansas City se rendra à Salt Lake City pour le dernier road trip du club de la saison régulière cette semaine alors que l’équipe affrontera le Real Salt Lake à 20h30 CT samedi à America First Field à Sandy, Utah.

La confrontation de samedi contre le Real Salt Lake, deuxième, sera disponible sur Apple TV en anglais et en espagnol pour les abonnés MLS Season Pass. La couverture radio locale sera également diffusée sur Sports Radio 810 WHB ainsi que sur La Grande 1340 AM avec des flux dans l’application Sporting KC. De plus, les pubs partenaires du Sporting Pub Network diffuseront toute l’action, y compris une soirée de surveillance au No Other Pub (1370 Grand Blvd.) dans le KC Power & Light District à partir de 19h30 et mettant en vedette des domestiques à 4 $ et des puits à 5 $. et 50 % de rabais sur une sélection d’entrées.

LES JOUEURS APPARAÎTENT AUX ASSEMBLÉES ROUGES KC

Octobre est le mois national de prévention de l’intimidation et quatre joueurs sportifs feront des apparitions spéciales dans les écoles locales cette semaine dans le cadre du Campagne anti-intimidation Red Card KC créé par Sporting KC et Children’s Mercy. Lundi, Kortne Ford visitera la Woodland Spring Middle School à Olathe, Kansas. Mardi, Enzo Mauriz s’entretiendra avec des élèves de l’école élémentaire Junction à Kansas City, Kansas et Jake Davis sera présent à la Richard Warren Middle School à Leavenworth, Kansas. Mercredi, Pau Vidal poursuivra la campagne à l’école primaire West Park de Kansas City, Kansas.

LE VOTE DES FANS OUVERT JUSQU’À JEUDI POUR LES RÉCOMPENSES DES ÉQUIPES

Le vote des fans est désormais ouvert pour les récompenses annuelles des équipes du Sporting Kansas City, qui seront annoncées à Pitch Black présenté par Audi le vendredi 13 octobre au Children’s Mercy Park. Les supporters peuvent voter en ligne jusqu’à 17 heures CT le jeudi 5 octobre sur SportingKC.com/awards dans six catégories de prix, dont le joueur le plus utile présenté par Audi, le joueur offensif de l’année présenté par Compass Minerals et le joueur défensif de l’année. présenté par Brush Creek Partners et Objectif de l’année présenté par Parisi Coffee.

20 % DE RÉDUCTION SUR MLSSTORE.COM SE TERMINE CE SOIR

Les fans peuvent profiter de 20 % de réduction sur toutes les commandes sur MLSstore.com jusqu’à 22 h 59 CT ce soir avec le code 20MLS (des exclusions s’appliquent), y compris le haut d’avant-match Kick Childhood Cancer du Sporting Kansas City pour le Mois de sensibilisation au cancer infantile et le haut d’avant-match Hispanic Heritage du club pour le Mois du patrimoine hispanique.

LE PARC CHILDREN’S MERCY POUR CÉLÉBRER LA JOURNÉE DU SPORT VERT

Vendredi, le Children’s Mercy Park sera illuminé en vert à l’occasion de la Journée du sport vert, alors que la communauté sportive mondiale se rassemblera pour accroître la sensibilisation à l’environnement et célébrer l’impact positif du sport. Le Sporting Kansas City fait partie du Alliance des sports verts et a lancé la plateforme Sporting Sustainability en 2018.

L’ACADÉMIE SKC SE VOYAGE AU TEXAS POUR LES PROCHAINS MATCHS DE LA MLS

La Sporting KC Academy poursuivra la campagne MLS NEXT 2023-24 ce week-end au Texas alors que les U-14, U-15 et U-17 affronteront tous le Houston Dynamo samedi avant d’affronter l’Austin FC dimanche. De plus, les U-19 reprendront la saison UPSL contre la Ryogoku Soccer Academy dimanche à 19 heures CT au 9th and Van Brunt Athletic Fields à Kansas City, Missouri. Les fans peuvent suivre @SKCAcademy sur Twitter pour des mises à jour tout au long de l’année.

DERNIÈRE SEMAINE DE COLLECTE DE FONDS DU PROJET VICTORY À T-SHOTZ