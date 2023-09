Programme hebdomadaire du Sporting KC : du 18 au 24 septembre 2023

Après une victoire vitale 1-0 au Minnesota samedi, le Sporting Kansas City est désormais à un point des séries éliminatoires alors que le club rentre chez lui pour accueillir deux matchs de renom cette semaine au Children’s Mercy Park. Le Sporting accueillera mercredi à 19h30 CT le Nashville SC, finaliste de la Coupe des Ligues, avant d’affronter le Houston Dynamo FC, finaliste de l’US Open Cup, samedi à 19h30 CT.

Les billets sont disponibles en ligne sur SeatGeek, comprenant une offre spéciale de billets pour chaque match. Mercredi, le Sporting célébrera le Mois du patrimoine hispanique et les fans pourront profiter du Pack Bud Light facile à apprécier comprenant un billet de match, un hot-dog et un Bud Light pour seulement 30 $. Samedi, le Sporting accueillera le match annuel Kick Childhood Cancer du club et les supporters pourront acheter le pack de 4 Coca-Cola Friends & Family qui comprend quatre billets, quatre produits Coca-Cola de 20 onces et quatre cheeseburgers pour 100 $.

Les deux rencontres seront diffusées en direct sur Apple TV en anglais et en espagnol via le MLS Season Pass, le match en milieu de semaine étant disponible exclusivement pour les abonnés et la confrontation de samedi étant disponible gratuitement pour tous les fans. La couverture radio locale sera diffusée sur Sports Radio 810 WHB ainsi que sur La Grande 1340 AM avec des flux dans l’application Sporting KC, tandis que les pubs partenaires du Sporting Pub Network diffuseront également toute l’action.

20 % DE RÉDUCTION SUR MLSSTORE.COM SE TERMINE CE SOIR

Les fans peuvent profiter de 20 % de réduction sur toutes les commandes sur MLSstore.com jusqu’à 22 h 59 CT ce soir avec le code 20MLS (des exclusions s’appliquent), y compris le haut d’avant-match Kick Childhood Cancer du Sporting Kansas City pour le Mois de sensibilisation au cancer infantile et le haut d’avant-match Hispanic Heritage du club pour le Mois du patrimoine hispanique.

LES JOUEURS DU SKC II APPARAÎTRONT AUX ASSEMBLÉES ROUGES KC

Trois joueurs du Sporting KC II feront des apparitions spéciales dans les écoles primaires locales cette semaine dans le cadre du Campagne anti-intimidation Red Card KC créé par Sporting et Children’s Mercy. Le milieu de terrain Enzo Mauriz se rendra mardi à l’école élémentaire d’Oak Grove (5340 Oak Grove Rd.) à Kansas City, Kansas, tandis que l’attaquant Bakary Bagayoko s’entretiendra avec les élèves de l’école élémentaire Spring Branch (20404 E. Truman Rd.) à Independence, Missouri mercredi et Le gardien Ethan Bandre sera présent jeudi à l’école élémentaire Norfleet (6140 S. Norfleet Rd.) à Raytown, Missouri.

LES DEMANDES DE BILLETS À L’EXTÉRIEUR RSLvSKC TERMINENT VENDREDI

Les membres des abonnements de saison du Sporting Kansas City et les membres des groupes de supporters du Sporting KC peuvent recevoir billets gratuits pour les matchs à l’extérieur du Sporting . Les demandes de billets à l’extérieur pour le match du Sporting au Real Salt Lake le 7 octobre se termineront ce vendredi. Les demandes sont clôturées deux semaines avant chaque match à l’extérieur ou une fois que le nombre de billets pour les supporters à l’extérieur est atteint.

L’ACADÉMIE SKC EN ACTION CE WEEK-END

La Sporting KC Academy poursuivra la campagne MLS NEXT 2023-24 ce week-end alors que les U-14, U-15 et U-17 accueilleront l’Austin FC samedi au Swope Soccer Village avant que les U-15 et U-17 ne traversent l’I- 70 pour affronter St. Louis CITY SC dimanche dans un programme double. De plus, les U-19 du Sporting KC Academy poursuivront leur saison de United Premier Soccer League avec un match à domicile contre l’Arkansas Legacy FC à 15 heures CT samedi au Swope Soccer Village. Les fans peuvent suivre @SKCAcademy sur Twitter pour des mises à jour tout au long de la saison.

SKC II PRÊT POUR LA CONFRONTATION DE DIMANCHE AVEC ST. LOUIS