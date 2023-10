Programme hebdomadaire du Sporting KC : du 16 au 22 octobre 2023

Le Sporting Kansas City accueillera le Minnesota United FC samedi à 20 h CT au Children’s Mercy Park, les deux équipes ayant besoin d’une victoire lors de la dernière journée de la saison régulière alors que la course aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest met en vedette cinq équipes poursuivant les trois dernières places pour les séries éliminatoires.

Les billets pour la confrontation de samedi sont disponibles en ligne sur SeatGeek , y compris les billets debout uniquement récemment publiés. Les fans sont encouragés à arriver tôt lors de la soirée d’appréciation des fans, les portes ouvrant à 18 heures et les 2 500 premiers fans présents recevront un sac transparent du Sporting KC, gracieuseté du sponsor du match UMKC. De plus, les utilisateurs de Sporting Pay recevront 10 $ en valeur chargée et un jeton pour un pop-corn gratuit, et tous les fans présents pourront profiter d’une réduction de 50 % sur les éléments de menu d’une valeur dans les concessions du Children’s Mercy Park ainsi que de 2 $ de réduction sur toutes les bières en canette. Les lumières du stade s’éteindront pendant les festivités d’avant-match et les supporters pourront également repartir avec une affiche de l’équipe grâce à un cadeau d’après-match aux portes.

Le choc de la Conférence Ouest sera disponible sur Apple TV en anglais et en espagnol pour les abonnés MLS Season Pass. La couverture radio sera également diffusée sur Sports Radio 810 WHB et La Grande 1340 AM avec des flux dans l’application Sporting KC en plus d’une diffusion simultanée sur SiriusXM FC. Pubs partenaires du Sporting Pub Network montrera toute l’action, y compris une soirée de surveillance au No Other Pub (1370 Grand Blvd.) dans le KC Power & Light District à partir de 19 heures et mettant en vedette des plats domestiques à 4 $, des puits à 5 $ et 50 % de réduction sur une sélection d’entrées.

LES JOUEURS VISITERONT LES ÉCOLES POUR LA CAMPAGNE ANTI-INTIMIDATION

Octobre est le mois national de prévention de l’intimidation et deux joueurs du Sporting Kansas City feront des apparitions spéciales dans les écoles locales cette semaine dans le cadre du Campagne anti-intimidation Red Card KC créé par Sporting KC et Children’s Mercy. Chris Rindov visitera la Prairie Star Middle School (14201 Mission Rd) à Leawood, Kansas lundi après-midi et Danny Flores s’entretiendra avec les élèves de la Arrowhead Middle School (1715 N. 82nd St.) à Kansas City, Kansas mardi.

50 % DE RÉDUCTION SUR LES KITS SECONDAIRES ET LA PERSONNALISATION CHEZ SPORTINGSTYLE

En prévision de la soirée d’appréciation des fans au Children’s Mercy Park, Style sportif propose cette semaine une offre spéciale permettant aux fans d’acheter des maillots secondaires à 50 % de réduction avec une personnalisation gratuite, y compris des maillots authentiques et répliques ainsi que des tailles jeunes et tout-petits, pour un retrait le jour du match samedi. Les fans peuvent également profiter de 20 % sur les commandes sur MLSstore.com jusqu’à 22h59 CT ce soir avec le code 20MLS (des conditions et exclusions s’appliquent).

PULSKAMP ET L’ÉQUIPE OLYMPIQUE AMÉRICAINE JOUENT LE JAPON MARDI

Le gardien du Sporting Kansas City, John Pulskamp, ​​a rejoint l’équipe nationale olympique masculine des États-Unis pour un camp d’entraînement à Phoenix marqué par un match contre le Japon à 21h30 CT mardi au Phoenix Rising Soccer Stadium. Pulskamp fait partie d’une équipe U-23 qui se prépare pour les Jeux Olympiques de 2024 l’été prochain en France et le match de ce soir sera diffusé en direct sur ussoccer.com et sur la chaîne YouTube d’US Soccer.

SPORTING KC ORGANISERA UN CAMP D’UNE JOURNÉE VENDREDI À OLATHE

Vendredi, le Sporting KC Youth organisera un camp de football d’automne d’une journée de 9h à 12h à Homefield (2115 E. Kansas City Rd.) à Olathe, KS pour les garçons et les filles de tous niveaux âgés de 5 à 14 ans. Les inscriptions sont ouvertes en ligne et tous les participants recevront un t-shirt officiel du Sporting KC Camp.

LA SPORTING KC ACADEMY CONTINUE SA CAMPAGNE CE WEEK-END