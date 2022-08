Programme gratuit de lutte contre le racisme offert aux résidents de North Okanagan-Monashee

Le député néo-démocrate Harwinder Sandhu affirme que davantage de personnes à Vernon développeront les compétences nécessaires pour lutter contre le racisme et désamorcer les incidents racistes en suivant une formation gratuite offerte dans le cadre d’un nouveau programme pilote de délégués syndicaux de la communauté antiraciste (ARC).

Le racisme continue d’être un gros problème pour de nombreux Britanno-Colombiens, dit Sandhu, député provincial de Vernon-Monashee, car de nombreuses personnes y sont régulièrement confrontées.

« Il est inacceptable que les crimes haineux déclarés par la police aient augmenté à ce point en 2021 », a déclaré Sandhu. « Trop souvent, nous ne parlons pas ouvertement de ces incidents, ce qui laisse les victimes de racisme se sentir seules et découragées.

«Nous travaillons à combattre le racisme dans des communautés comme Vernon-Monashee en donnant aux personnes les compétences nécessaires pour désamorcer les incidents racistes et faciliter les dialogues alors que nous nous efforçons de créer une société plus sûre et plus équitable, de construire des ponts et de nous unir.»

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 11 août pour ce programme de «formation des formateurs» qui offrira une formation aux personnes passionnées par le travail de lutte contre le racisme dans leur communauté.

Les candidats retenus acquerront les compétences nécessaires pour offrir une formation de spectateur antiraciste et faciliter les dialogues communautaires sur le racisme et la discrimination dans leurs communautés. Vingt participants de 18 petites communautés de la province commenceront leur formation en octobre 2022. Les participants recevront des honoraires et leurs frais de déplacement seront couverts.

Ce projet pilote a été élaboré par la Victoria Immigrant and Refugee Centre Society, un organisme sans but lucratif qui aide les personnes nouvellement arrivées au Canada et fait progresser les initiatives de lutte contre le racisme dans le cadre du Resilience BC Anti-Racism Network. Resilience BC est un réseau de plus de 34 organisations qui relient les dirigeants locaux aux informations, au soutien et à la formation dont ils ont besoin pour réagir et prévenir de futurs incidents de racisme et de haine dans leurs communautés.

Ce programme, dit Sandhu, est un élément important de l’engagement du gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique à démanteler le racisme systémique et à bâtir une province meilleure et plus inclusive pour tous.

La province a pris d’autres mesures pour lutter contre le racisme, notamment : rétablir la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique après son démantèlement par l’ancien gouvernement libéral de la Colombie-Britannique; enquêter sur les allégations de racisme dans le système de soins de santé de la Colombie-Britannique; et l’élaboration d’un plan d’action complet et pluriannuel contre le racisme pour le système d’éducation de la maternelle à la 12e année de la Colombie-Britannique.

Ce printemps, un comité spécial de la législature a publié des recommandations pour réformer et moderniser la loi sur la police, vieille de 45 ans, en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre le racisme systémique. En juin, le gouvernement a également inscrit dans la loi l’historique Loi sur les données antiracisme et travaille maintenant en partenariat avec les peuples autochtones et noirs et les personnes de couleur pour développer des moyens de collecter des données volontaires en toute sécurité.

Pour plus d’informations sur le programme et pour postuler, visitez: https://www.vircs.bc.ca/lcrcprogram.

