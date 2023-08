Programme Gent TV pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Gent propose des horaires de jeu, des chaînes et des informations pour les fans de De Buffalo’s.

Gand est l’un des clubs les plus reconnaissables de Belgique et l’un des plus anciens clubs sportifs du pays.

Où puis-je regarder le match Gent ?

KAA Gent à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1864

Stade: Aréna Ghelamco

Directeur: Hein Vanhaezebrouck

Meilleur classement belge de haut vol : Champions (2015)

Titres en Coupe de Belgique : 4

Programme TV KAA Gent et liens de streaming

Vous trouverez chaque semaine des matchs sélectionnés de la Ligue belge sur ESPN +. Gent figure généralement parmi ces jeux.

Les trois compétitions interclubs de l’UEFA sont diffusées en direct sur Paramount+ en anglais, alors regardez-y quand Gand se qualifiera.

En espagnol, ces matchs de l’UEFA peuvent être trouvés sur Univision, TUDN et UniMás. Le streaming en espagnol est disponible sur ViX.

Regardez KAA Gent sur ESPN+ :

Histoire du KAA Gent

Les origines de Gand remontent à 1864. Le club était d’abord une organisation de gymnastique – ce n’est qu’en 1900 que l’équipe de football a démarré. Connus sous le nom de AA La Gantoise, ils accèdent à la première division en 1913.

Pour la première moitié du 20e siècle, il n’y a pas eu beaucoup de grands moments à proprement parler. La première victoire en Coupe de Belgique remonte à 1964, ce qui signifiait également la première apparition dans une compétition européenne.

1971 est l’année où le nom actuel a été adopté, tel qu’il a été traduit en flamand, nous donnant « Koninklijke Atletiek Associatie Gent ».

Le surnom du club, «De Buffalo’s», vient d’une visite de la ville par Buffalo Bill Cody et son spectacle Wild West au début des années 1900.

Le seul titre de champion du club est récent, en 2014-15. Ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison suivante et, plus récemment, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la ligue de conférence en 2023.

La Ghelamco Arena a été ouverte en 2013 et compte un peu plus de 20 000 fans. Un match amical contre le VfB Stuttgart était le match d’ouverture.

