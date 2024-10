Programme Frieze VIP dirigé par les responsables régionaux aux États-Unis, dans la zone EMEA et en Asie

L’été dernier, Frieze a surpris le monde de l’art en annonçant qu’elle ajoutait deux des plus grandes foires d’art des États-Unis, The Armory Show et Expo Chicago, à sa liste d’événements majeurs à Londres, Los Angeles, New York et Séoul.

Comme l’a dit Kristell Chade, directrice exécutive de Frieze Fairs ARTactualités Récemment, cette croissance a conduit les organisateurs de foires d’art à restructurer et à élargir leur équipe de direction VIP. Dans le passé, il n’y avait qu’un seul directeur mondial des relations VIP. Désormais, à commencer par Frieze London, qui ouvre ses portes mercredi, il y a des responsables régionaux pour les États-Unis, l’Europe et l’Asie, ce qui, selon Chade, aidera Frieze à gérer plus efficacement la sensibilisation et les expériences VIP.

En 2022, la première journée VIP de Frieze London a connu des files d’attente interminables et apparemment immobiles, ce qui a provoqué la frustration des participants les plus importants du salon. Comme l’a dit un conseiller artistique présent ARTactualitésla situation semble résulter d’un système de billetterie défaillant ou désorganisé, ce qui a amené certains collectionneurs à menacer d’abandonner purement et simplement la foire. « C’était comme attendre la sortie d’une sneaker », a déclaré le conseiller, s’exprimant sous couvert d’anonymat. « On ne voyait pas la fin de la ligne. » Ce qui n’a pas fonctionné cette année-là semble avoir été réparé, puisque les foires de Frieze depuis, y compris à Londres l’année dernière, n’ont pas connu de plaintes similaires.

La restructuration de VIP, selon Chade, vise à rendre l’organisation meilleure dans son ensemble, mieux adaptée à la taille des opérations mondiales de Frieze. « L’intention était vraiment d’accompagner la croissance de nos salons et notre empreinte mondiale », a déclaré Chade.. « Avec nos nouvelles acquisitions, il est devenu évident que nous avions besoin d’une approche stratégique régionale dans la manière dont nous nous engageons auprès des collectionneurs et des institutions du monde entier. L’objectif principal est de présenter les meilleurs collectionneurs du monde entier aux galeries de nos sept foires.

Le nouveau Équipe VIPse compose de Brooke Kanter, basée à Los Angeles et supervise les relations VIP dans les Amériques, Minju Kweon, qui supervise les relations VIP et le développement commercial en Asie depuis Séoul, et Leonie Mir, responsable de l’Europe, du Moyen-Orient et Afrique.

Kanter et Kweon ont tous deux travaillé comme consultants VIP pour Frieze dans le passé. Kanter est un incontournable de la scène artistique de la côte ouest : elle a été fondatrice et présidente du Kids Art Museum Project au Hammer Museum, membre du conseil d’administration de LAXART et a travaillé pendant près d’une décennie en tant que vice-présidente chez Christie’s. Kweon est la vétéran du groupe, ayant travaillé pendant plus de six ans avec Frieze en tant que consultante VIP en Corée, avant laquelle elle était directrice du salon Art Busan. Mir est la dernière-née de Frieze et apporte son expertise acquise en tant que spécialiste senior et directrice chez Christie’s Londres et son travail avec de grandes galeries comme Thaddaeus Ropac et en tant que conseillère et conservatrice.