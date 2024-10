Programme F1 Austin GP de la course d’aujourd’hui | Heure de début

Programme de la course de F1 d’aujourd’hui à Austin

Après le sprint et les qualifications, place aujourd’hui au temps fort du week-end : le Grand Prix F1 des Etats-Unis !

Le Circuit des Amériques à Austin est toujours passionnant. Les pilotes retiennent leur souffle en abordant le premier virage du départ, où les incidents se produisent souvent. De plus, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été disqualifiés l’année dernière en raison de patins excessivement usés après la course. Cela garantit que la course de F1 en Amérique sera sans aucun doute passionnante cette année.

Le Grand Prix de F1 des États-Unis débute aujourd’hui, dimanche 20 octobre, à 20h00 BST à Austin. Un peu moins de deux heures plus tard, on saura qui sera le vainqueur de la dix-neuvième course de la saison !

L’horaire du GP de F1 à Austin ci-dessous est automatiquement ajusté à votre fuseau horaire.