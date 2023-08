Programme Elche TV pour les téléspectateurs américains

Notre programme Elche TV propose tous les matchs Les Franjiverdes et où vous pouvez regarder à la télévision américaine et en streaming.

Le club a traversé des époques de hauts et de bas, et Elche a surtout été un club de second rang au 21e siècle.

Programme TV Elche

Elche à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1923

Stade: Stade Manuel Martínez Valero

Directeur: Sebastián Beccacece

Titres espagnols de première division : 0

Coupe du Roi espagnole : Finaliste (1969)

Titres de division inférieure : Seconde Division (1959, 2013)

Où puis-je regarder le match d’Elche ?

Tous les matchs de la Liga et une sélection de matchs de la Segunda División sont diffusés en direct sur ESPN+, en anglais et en espagnol, aux États-Unis. Vous retrouverez également la Copa del Rey sur le service de streaming.

Regardez Elche sur ESPN+ :

Elche n’a jamais joué en compétition européenne. Mais s’ils se qualifient dans un avenir proche, Paramount+ diffuse les matchs en anglais et Univision/UniMás/TUDN/ViX propose des commentaires en espagnol.

Histoire d’Elche

L’Elche Club de Fútbol a vu le jour en 1923, suite à la fusion de clubs existants dans la ville d’Elche, dans le sud-est de l’Espagne.

Le club a joué pour la première fois en troisième division en 1929 et a été promu en deuxième division en 1934. Après trois décennies dans les niveaux inférieurs, Elche a finalement atteint la Liga en 1959. La même année, il a atteint les demi-finales de la Coupe du Roi.

Ce fut la genèse de l’ère de succès la plus soutenue de l’histoire du club, restant dans l’élite pendant dix-sept des dix-neuf campagnes suivantes. Cette séquence comprend également une apparition en tant que vice-champion de la Copa del Rey en 1969, leur meilleur résultat de tous les temps.

À partir de 1978, Elche n’a fait que de brèves apparitions dans l’élite. En fait, le séjour de trois ans entre 2020 et 2023 a été le plus long séjour en Liga depuis la fin des années 70. Cette séquence représente trois des sept campagnes totales de haut niveau du club.

L’année 2015 a été désastreuse pour le club, car sur le terrain, ils ont assez bien réussi pour survivre, mais les réglementations financières ont forcé une relégation en Segunda División. C’est la première équipe espagnole à être reléguée de cette manière.

Ils ont été renvoyés à nouveau en 2017, au troisième niveau. Mais Elche s’est rapidement remis sur pied. Deux promotions en trois saisons les ont ramenés en Liga d’ici 2020.

L’Estadio Martínez Valero a été inauguré en 1976 et accueille un peu plus de 31 000 spectateurs. Il se distingue par ses dimensions de terrain les plus grandes (118 mètres sur 77 mètres) de toute l’Europe. Le stade a accueilli trois matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 1982. L’un d’entre eux a été la victoire 10-1 de la Hongrie contre le Salvador, la plus grande marge de victoire jamais enregistrée dans un match de Coupe du monde.

