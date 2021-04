Justin Rose participe à la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans cette semaine

Justin Rose pense que le fonds de bonus hors parcours du PGA Tour peut profiter au sport, bien qu’il ait admis qu’il n’était pas sûr de la façon dont le « programme d’impact sur les joueurs » serait reçu.

Golfweek a rapporté mardi que le fonds de bonus, qui a débuté en janvier, est un pool de 40 millions de dollars qui sera distribué aux 10 meilleurs joueurs sur une liste basée sur l’exposition aux médias, l’impact des médias sociaux et les performances en cours.

Les chiffres de 2019 pour illustrer l’idée placent Tiger Woods en tête du classement devant Rory McIlroy et Brooks Koepka, tandis que Rose – qui a débuté cette année-là en tant que n ° 1 mondial – figurait également dans le top 10.

Justin Rose est sans victoire mondiale depuis l’Open d’assurance des agriculteurs 2019

« Il y a des concepts à travers le monde qui veulent se concentrer sur les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs ensemble plus souvent, non? » Rose a déclaré avant de s’associer à Henrik Stenson à la Zurich Classic de la Nouvelle-Orléans, en direct sur Sky Sports.

« Je pense que l’argent des médias est si astronomique ces jours-ci et que, évidemment, quatre, cinq, six gars sont toujours ceux qui sont utilisés pour promouvoir le tournoi. Je suppose que c’est juste une façon d’essayer de les inciter et de les aider, non pas qu’ils aient besoin de beaucoup d’aide.

« Une marée montante soulève tous les navires. [PGA] La tournée a beaucoup profité d’un groupe de gars, mais si vous voulez vraiment y penser, un gars (Tiger Woods) depuis si longtemps que c’est juste une façon de dire merci.

L'équipe Golf Today de Golf Channel examine de plus près le 'Player Impact Program' du PGA Tour – tel que rapporté par Golfweek – et examine si le fonds de bonus est bon pour le sport

« De toute évidence, il y a de nombreuses façons dont cet argent pourrait également être utilisé de différentes manières pour soutenir le Tour, donc il y aura beaucoup de gens avec des opinions différentes. Voyons simplement quelle est la réaction. »

Le niveau d’engagement qu’un joueur génère sur les canaux sociaux et numériques fera partie des mesures prises en compte lors de la distribution du fonds de bonus, ainsi que la familiarité de la marque d’un golfeur et sa popularité dans une recherche Google.

« Vous voulez inciter les meilleurs joueurs à créer du contenu », a ajouté Rose. «Il est très facile pour les meilleurs joueurs de dire non parce que cela ne les sert pas.

« Si vous regardez la création de contenu … c’est là que ça se passe ces jours-ci. Si cela sert le fan et si cela sert le golf, et que cela donne aux gars une bien meilleure raison de dire oui à quelque chose, alors c’est probablement une bonne chose pour tout le monde. J’espère que c’est ainsi que cela est prévu. «

