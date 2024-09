Programme des invités du Tamron Hall pour la semaine du 9 au 13 septembre 2024

Cette semaine, dans « Tamron Hall », l’animateur Tamron Hall accueille les invités Chloe Bailey, Kristell Jean, James Wimbley, Attica Locke, Chloe Gong, Burt Watson, Sanaa Lathan, Aunjanue Ellis-Taylor et Joanna « Jojo » Levesque, entre autres. De plus, des enfants extraordinaires avec de grands rêves et des personnalités encore plus grandes, ainsi que certains des auteurs qui font sensation en ce moment !

Invités Lundi 9 septembre 2024 – Chloe Bailey : L’auteure-compositrice-interprète, actrice et productrice rejoint la Tam Fam pour une heure épique ! Elle parle de son deuxième album « Trouble in Paradise », de son rôle principal dans la série limitée « Fight Night : The Million Dollar Heist » et de ses looks époustouflants sur le tapis rouge. De plus, elle parle de sa vie amoureuse et de la façon dont le fait de devenir tante l’a changée. Nouveau | #6005 Mardi 10 septembre 2024Petits rêveurs, grands rêves 4

– Nolan Never Stop Ninja : montre ses compétences sur un parcours d’obstacles en studio.

– Lil Hunter Kelly : un jeune garçon de 11 ans présente son numéro de stand-up comedy hilarant.

– Sirius Tan & Yilinka Dai : Des prodiges de la danse interprètent le cha-cha.