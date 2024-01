Programme d’électricité gratuite à Telangana à partir de février

Le gouvernement du Congrès de Telangana commencera à mettre en œuvre à partir de février son programme de garantie de 200 unités d’électricité gratuites chaque mois pour les ménages situés en dessous du seuil de pauvreté (BPL), a déclaré mardi le ministre d’État Komatireddy Venkat Reddy.

Cette annonce intervient dans un contexte de critiques croissantes de la part du principal parti d’opposition, Bharat Rashtra Samithi (BRS), concernant le retard pris par le parti au pouvoir dans la mise en œuvre de ses six garanties.

Le président en exercice du BRS, KT Rama Rao, avait appelé le 20 janvier la population à ne pas payer les factures d’électricité jusqu’à ce que l’électricité gratuite soit fournie aux ménages du BPL, comme promis par le parti du Congrès lors des élections à l’Assemblée.

Le leader du BRS avait même demandé aux gens d’envoyer leurs factures en cours à la maison de Sonia Gandhi, car le ministre en chef A. Revanth Reddy avait déclaré pendant la campagne électorale que le leader du Congrès paierait les factures en cours après l’arrivée au pouvoir du Congrès.

Le Comité du Manifeste du Comité du Congrès du Telangana Pradesh (TPCC) a tenu une réunion à Hyderabad pour examiner la mise en œuvre des promesses. Deepa Dasmunshi, responsable de l’AICC, Praveen Chakravarty, président du Congrès des professionnels de l’Inde, ainsi que d’autres dirigeants ont assisté à la réunion.

Après la réunion, le ministre des Routes et des Bâtiments, Komatireddy Venkat Reddy, a déclaré que le gouvernement Telangana mettrait en œuvre toutes les promesses du scrutin.

Il a annoncé que l’électricité gratuite jusqu’à 200 unités serait mise en place à partir de février.

Le ministre a réitéré que les six garanties seront mises en œuvre dans 100 jours. Il a allégué que l’État se trouve dans une situation financière désastreuse en raison de la mauvaise gestion du précédent gouvernement de la BRS dirigé par le KCR, ce qui a entraîné un certain retard dans la mise en œuvre des garanties.

Répondant aux critiques des dirigeants de la BRS, il leur a rappelé que, depuis l’allocation de chômage jusqu’aux maisons de deux chambres, la BRS n’a pas tenu toutes les promesses qu’elle avait faites au peuple.

Il a affirmé que le BRS essayait de provoquer les gens et que si le Congrès avait provoqué des gens comme eux, les dirigeants du BRS auraient été contraints de fuir leurs fermes.

Le ministre des technologies et des industries de l’information et président du comité du manifeste, Sridhar Babu, a déclaré que le parti du Congrès avait présenté au peuple le meilleur manifeste avant les élections et que les six garanties données dans le manifeste avaient été immédiatement mises en œuvre après son arrivée au pouvoir.

Il a souligné que le gouvernement du Congrès avait déjà fourni des facilités de voyage gratuites aux femmes dans les bus TSRTC et avait augmenté la couverture du programme Arogyasri de Rs.5 lakh à Rs.10 lakh.

Déclarant que les gens avaient confiance dans le parti du Congrès, il a réitéré que le gouvernement Telangana mettra en œuvre toutes les promesses.

Sridhar Babu a déclaré que les partis d’opposition s’étaient empressés de critiquer le gouvernement.