Plusieurs États et villes ont annulé les restrictions relatives au COVID-19 cette semaine.

Dans le Montana, le gouverneur Greg Gianforte a levé vendredi le mandat du masque de l’État. Au Nevada, le gouverneur Steve Sisolak a annoncé jeudi qu’il mettrait progressivement fin à une «pause» d’un mois sur l’activité économique destinée à ralentir la résurgence mortelle du virus pendant les vacances. Et dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a promis d’abolir un couvre-feu en vigueur depuis novembre.

Pendant ce temps, un nombre limité de repas en salle a commencé à New York vendredi et Chicago a élargi ses limites de capacité de restauration en salle.

Les retours en arrière interviennent alors que les responsables de la santé américains ont publié vendredi de nouvelles directives pour la réouverture des écoles, affirmant que les écoles peuvent rouvrir en toute sécurité en adhérant à cinq stratégies d’atténuation clés.

Dans les gros titres:

►Les nouvelles variantes de COVID-19 se répandent rapidement dans plusieurs régions de France, entraînant des règles de masque plus strictes et un couvre-feu autour de la côte de la Manche.

►La Chine a refusé de donner des données brutes sur les premiers cas de COVID-19 à une équipe de l’Organisation mondiale de la santé sondant les origines de la pandémie, a déclaré l’un des enquêteurs de l’équipe, Dominic Dwyer, à Reuters et au Wall Street Journal. Le chef de l’OMS a déclaré vendredi que toutes les hypothèses sur les origines du coronavirus étaient toujours en cours d’investigation et d’analyse après qu’une équipe d’enquêteurs eut déclaré plus tôt cette semaine que la théorie selon laquelle le virus aurait fui d’un laboratoire de virologie à Wuhan ne serait plus poursuivie.

►Le port du masque sera nécessaire pendant « plusieurs, plusieurs mois » alors même que les vaccinations se déroulent, a déclaré vendredi le Dr Anthony Fauci sur « Good Morning America » ​​sur ABC. Une fois que 75 à 80% de la population est vaccinée, le pays peut « commencer à reculer un peu sur les mesures de santé publique strictes », a-t-il ajouté.

►La Food and Drug Administration américaine a accepté de laisser Moderna augmenter le nombre de doses de son vaccin COVID-19 qu’elle met dans chaque flacon de 10 à 14, a rapporté vendredi le New York Times. Le Times a rapporté que le changement, qui pourrait augmenter l’offre de vaccins du pays de 20%, pourrait entrer en vigueur avant la fin avril.

►Les personnes entièrement vaccinées qui répondent à certains critères ne seront plus tenues de mettre en quarantaine après une exposition à une personne atteinte du COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 27,5 millions de cas confirmés de coronavirus et 481600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 108,2 millions de cas et 2,38 millions de décès. Plus de 69 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 48,4 millions ont été administrées, selon les CDC.

Programme du Massachusetts pour vacciner les personnes qui accompagnent les personnes âgées rapidement « abusées »

Certaines personnes dans le Massachusetts proposent des manèges et même de l’argent pour avoir la chance de profiter d’une règle d’État qui permet à ceux qui accompagnent des personnes âgées de 75 ans et plus à un rendez-vous de vaccination contre le coronavirus de se faire vacciner en même temps.

Mais l’éruption d’annonces en ligne de personnes cherchant à couper la ligne de vaccination a suscité une réprimande sévère de la part du gouverneur Charlie Baker, qui a mis en garde contre les offres d’aide de parfaits inconnus. « Si vous êtes contacté par quelqu’un qui vous demande de vous emmener sur un site, veuillez le signaler aux autorités », a déclaré Baker jeudi.

Les aînés ne devraient accepter l’aide que d’une personne en qui ils ont confiance, a-t-il déclaré. De nombreux centres pour personnes âgées dans l’État offrent de l’aide. Certains responsables ont appelé le gouverneur républicain à suspendre le programme d’accompagnement du vaccin.

« Bien que cela ait pu être bien intentionné, il a fallu moins de 24 heures pour que cette nouvelle politique de l’État soit abusée », a déclaré le conseiller municipal de Boston, Andrea Campbell.

Le représentant démocratique de l’État, Steve Owens, a déclaré qu’un groupe de législateurs avait exhorté Baker à suspendre le programme, notant qu’il avait vu une annonce d’une personne offrant 250 $ pour conduire un résident éligible vers un site de vaccination.

– Presse associée

L’Université d’Oxford teste le vaccin chez les enfants

L’Université d’Oxford prévoit de tester son vaccin COVID-19 – qui est produit et distribué par AstraZeneca – chez les enfants pour la première fois, devenant le dernier développeur de vaccins à évaluer si son vaccin contre le coronavirus est efficace chez les jeunes.

L’essai annoncé samedi vise à recruter 300 volontaires âgés de 6 à 17 ans, avec jusqu’à 240 recevant le vaccin COVID-19 et le reste un vaccin contre la méningite.

Andrew Pollard, chercheur en chef sur l’essai du vaccin d’Oxford, dit que si la plupart des enfants ne tombent pas gravement malades du COVID-19, «il est important d’établir la sécurité et la réponse immunitaire du vaccin chez les enfants et les jeunes, comme certains enfants peuvent le faire. bénéficier de la vaccination. «

– Presse associée

Les rapports de décès en attente de COVID-19 propulsent les États-Unis au record d’un jour

Les efforts de l’Ohio pour nettoyer les rapports de décès en retard ont propulsé les États-Unis à un record étonnant en une journée de 5443 rapports de décès COVID-19 jeudi, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le record précédent était de 4 436 cas signalés exactement un mois plus tôt.

L’Ohio a signalé 63 décès mardi, 721 décès mercredi et 2559 décès jeudi.

Les décès aux États-Unis diminuent lentement depuis le sommet atteint il y a plusieurs semaines. Le pays signale maintenant en moyenne moins de 100 000 nouveaux cas par jour. C’est encore plus d’un nouveau cas par seconde, mais c’est moins de la moitié du taux que le pays signalait en janvier.

– Mike Stucka

Les données de Californie montrent que les Noirs obtiennent un faible pourcentage de coups

La Californie a publié vendredi des données très attendues sur la race et l’ethnicité dans tout l’État pour le COVID-19, et les résultats montrent que les Noirs ne représentent jusqu’à présent que 2,8% de toutes les personnes qui ont reçu au moins un vaccin.

Les Blancs en ont reçu près de 33%, selon les données recueillies par le Département de la Santé publique de Californie.

Les données n’ont pas immédiatement expliqué la disparité. Il a également montré que les Américains d’origine asiatique qui ont reçu au moins une dose de vaccin représentent 13,1%, les Latinos 15,8% et les multi-races 13,9%.

La Californie – et plusieurs autres États – ont été critiqués ces dernières semaines pour avoir pris du retard dans la communication des données sur la manière dont les vaccinations sont administrées dans les groupes ethniques. Un manque de données masque encore plus la transparence du déploiement de la vaccination, selon les chercheurs en équité en santé, et le déficit de données nuit aux plus vulnérables. Jusqu’à présent, moins de 20 États publient des chiffres de vaccination par race et appartenance ethnique, et les données sont incomplètes.

Lignes directrices des CDC pour rouvrir les écoles: les vaccinations ne sont pas obligatoires

Les Centers for Disease Control and Prevention déclarent que les écoles publiques peuvent rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie si une foule de mesures de sécurité sont prises, notamment en gardant une distance physique de 6 pieds à l’intérieur des bâtiments scolaires lorsque cela est possible. Et si la vaccination des enseignants est importante, selon le CDC, ce n’est pas une obligation pour l’enseignement en personne.

Vendredi, le CDC a publié de nouvelles directives très attendues pour la réouverture d’écoles qui sont toujours fermées et l’organisation de cours pratiquement alors que le virus COVID-19 fait rage. Le président Joe Biden a souligné à plusieurs reprises que les directives étaient la clé de son objectif de rouvrir la majorité des écoles au cours de ses 100 premiers jours.

Les lignes directrices – présentées comme une «feuille de route» et un «guichet unique» pour rouvrir les écoles en toute sécurité – ne sont pas des mandats fédéraux, mais plutôt des «recommandations fondées sur les meilleures preuves disponibles».

– Joey Garrison

Après avoir perdu des maisons au milieu du COVID-19, plus de gens vivent dans des voitures, des véhicules récréatifs

Les Américains sont poussés dans leurs véhicules par des malheurs alimentés par une pandémie. Et leurs rangs vont probablement augmenter à mesure que le filet de sécurité du gouvernement s’effiloche et que les expulsions et les saisies augmentent.

«C’est en temps de crise que la fragilité de nos systèmes est mise à nu», a déclaré Graham Pruss, chercheur postdoctoral à la Benioff Homelessness and Housing Initiative au UC San Francisco Center for Vulnerable Populations.

Même avant COVID, des millions de personnes avaient du mal à s’offrir un logement décent. La pandémie a aggravé la crise du logement, dit Pruss. Il s’attend à une augmentation du nombre de personnes sans domicile permanent qui se réfugient dans des voitures, des fourgonnettes, des camping-cars et des camping-cars – et pas seulement dans les régions les plus chères du pays telles que la baie de San Francisco où les véhicules sont de plus en plus devenus une forme de logement abordable, mais partout dans le pays. Lire la suite.

– Jessica Guynn

Contribuer: The Associated Press