Programme de télévision Tigres pour les téléspectateurs américains

Avec le programme télévisé World Soccer Talk Tigres, vous regarderez l’un des meilleurs clubs du Mexique en un rien de temps.

L’un des deux grands clubs de Monterrey, au Mexique, les Tigres ont remporté de nombreux trophées au cours de leur histoire.

Programme de télévision Tigres et liens de diffusion

Tigres à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 20h00 HE Pumas UNAM contre Tigres UANL ( Liga mexicaine MX )



Fondé: 1960

Stade: Stade universitaire

Directeur: Robert Siboldi

Titres Liga MX / Copa MX : 8 / 3

Titres de la Ligue des champions de la CONCACAF : 1

Où puis-je regarder le match TigRes ?

Suivre la Liga MX est un peu déroutant aux États-Unis, avec une mosaïque de différents réseaux et services montrant des jeux.

De nombreux jeux peuvent être trouvés sur les chaînes TelevisaUnivision – c’est-à-dire Univision, UniMás et TUDN aux États-Unis. Les jeux peuvent également apparaître sur leur service de streaming espagnol ViX.

Cependant, les matchs à domicile de Chivas de Guadalajara sont diffusés sur Telemundo et diffusés via Peacock.

Certains jeux sont diffusés sur FOX Deportes et/ou FS1 ou FS2 (les deux seuls réseaux qui offrent une couverture en anglais).

Fubo et DirecTV Stream diffusent la majorité des chaînes diffusant les matchs de la Liga MX.

Les droits de la Coupe des champions de la CONCACAF sont avec FOX Sports, alors regardez ces réseaux pour une couverture là-bas.

Chaque match de la Leagues Cup est disponible sur MLS Season Pass, avec une poignée de matchs également diffusés en direct sur les réseaux FOX et Univision TV.

Histoire des Tigres

Tigres UANL (nom complet : Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León) a été créé en mars 1960. Le club appartient en fait à l’université d’État de Nuevo León (et en partie à l’entreprise de construction Cemex). Un scénario similaire serait si l’équipe de football américain de l’Université de l’Alabama était professionnelle et jouait dans la NFL.

Le club a été promu pour la première fois dans la Primera División mexicaine en 1974 et a joué presque tout le temps depuis dans l’élite. Le premier championnat de ligue a eu lieu en 1978.

Les Tigres ont amassé le cinquième plus grand nombre de titres de l’histoire de la Liga MX (à égalité avec León), derrière América, Chivas, Toluca et Cruz Azul.

En plus du succès national, ils ont également atteint la gloire internationale. Le club a remporté la Ligue des champions de la CONCACAF 2020 et a été finaliste de la Copa Libertadores 2015 et de la Coupe du monde des clubs 2020. Ils ont également remporté l’ancienne SuperLiga, un précurseur de la Coupe des ligues d’aujourd’hui entre la MLS et la Liga MX.

Les principaux rivaux des Tigres sont Monterrey, avec qui ils disputent le derby local « Clásico Regiomontano ».

L’Estadio Universitario, alias « Le Volcan », est situé sur le campus de l’UANL. Le stade de 42 000 places a accueilli quatre matches de la Coupe du monde de football de 1986.

Tigres présentent des histoires et des nouvelles

Photo: Imago