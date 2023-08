Programme de télévision de Monterrey pour les téléspectateurs américains

Utilisez ce programme TV de Monterrey pour rester à jour avec tout ce qui se passe avec le Rayados.

Monterrey est le plus ancien club professionnel du nord du Mexique et l’une des équipes les plus populaires du pays.

Où puis-je regarder le match de Monterrey ?

Monterrey à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: [1945

Stade: Stade BBVA

Directeur: Marcelo Michel Leaño

Titres en Liga MX : 5

Titres de la Ligue des champions de la CONCACAF : 5

Programme de télévision de Monterrey et liens de diffusion

Le football de club mexicain peut être déroutant à suivre aux États-Unis, car un patchwork d’accords de droits couvre les différentes équipes.

De nombreux jeux sont sur les réseaux de TelevisaUnivision – Univision, UniMás et TUDN aux États-Unis. Les jeux peuvent également apparaître sur leur service de streaming espagnol ViX.

Mais si Chivas de Guadalajara est l’équipe à domicile, vous trouverez ces matchs sur Telemundo et Peacock.

Certains matchs trouvent également leur chemin vers FOX Deportes et FS1 ou FS2.

Fubo et DirecTV Stream sont de bons choix pour obtenir la majorité des chaînes qui diffusent des jeux Liga MX.

En ce qui concerne la Coupe des champions de la CONCACAF, vous pouvez trouver ces matchs sur les chaînes FOX.

Leagues Cup a tous les matchs sur MLS Season Pass, avec certains matchs sur les réseaux FOX et Univision.

Histoire de Monterrey

Le Club de Fútbol Monterrey a été fondé en juin 1945. Le club porte le surnom de Rayados« The Striped Ones », en raison de leurs kits rayés blancs et bleus.

Rayados a remporté son tout premier match en août de la même année. Mais cela a été suivi d’une défaite 6-0 et d’une horrible tragédie lorsque le bus de l’équipe a pris feu, tuant plusieurs joueurs. Ils ont pu terminer la saison, mais ont décidé de suspendre le jeu après la campagne.

Le club est revenu sur le terrain en 1952, obtenant une promotion au niveau supérieur en 1956. Ils subiraient malheureusement une relégation après cette saison, mais obtiendraient à nouveau une place en première division en 1960. Ils sont restés dans l’élite de tous les temps. depuis.

Une grande partie de leur succès en matière de trophées est survenue au cours des dernières décennies. Quatre de leurs cinq titres de champion sont arrivés depuis l’an 2000, ainsi que deux de leurs trois victoires en coupe, remportées depuis 2017.

Ils ont connu un certain succès sur la scène internationale, remportant la Coupe/Ligue des champions de la CONCACAF à cinq reprises, toutes depuis 2011. Ils ont également remporté la Coupe des vainqueurs de coupe de la CONCACAF en 1993 et ​​ont terminé troisièmes de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à deux reprises, en 2012 et 2019. 2019 a vu Rayados capturer un triplé continental, remportant l’Apertura, la Copa MX et la Ligue des champions de la CONCACAF.

L’Estadio BBVA est le siège du club depuis 2015. Le lieu est remarquable pour sa vue imprenable sur la célèbre montagne Cerro de la Silla, un monument emblématique et un monument national de la ville de Monterrey.

Histoires et actualités de Monterrey

Photo: Imago