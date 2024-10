Programme de téléréadaptation reliant les personnes âgées des zones rurales à des spécialistes

Un nouveau programme de téléréadaptation connecte à distance les personnes âgées des zones rurales avec des médecins spécialistes. Les chercheurs à l’origine du projet affirment que ce modèle de soins virtuel de clinique à clinique est la voie à suivre pour la santé rurale, et les participants affirment qu’ils en voient déjà les avantages.

Un nouveau programme de téléréadaptation connecte à distance les personnes âgées des zones rurales avec des médecins spécialistes. Les chercheurs à l’origine du projet affirment que ce modèle de soins virtuel de clinique à clinique est la voie à suivre pour la santé rurale, et les participants affirment qu’ils en voient déjà les avantages.

Avant que Maggie Barrie ne déménage au pavillon pour personnes âgées Pine Valley à Hinton, elle dit qu’elle était devenue de plus en plus inactive à la maison. Non seulement il était plus difficile de s’occuper du jardin, mais elle commençait à ressentir les conséquences de cette inactivité : maux de dos, troubles du sommeil et mobilité réduite.

Barrie admet qu’elle était initialement réticente à participer au programme d’exercices d’équilibre debout au lodge. Mais après l’avoir essayé, elle s’est engagée. Et à 87 ans, bon nombre des problèmes de santé qui l’avaient ralentie dans le passé s’améliorent.

« C’est tout simplement incroyable, l’équilibre que j’ai obtenu, à quel point il est facile de marcher sans avoir peur de tomber », a-t-elle déclaré.

L’initiative d’équilibre permanent est l’un des trois programmes offerts dans le cadre d’un partenariat entre le département de médecine de réadaptation de l’Université de l’Alberta et la Fondation Evergreens, qui gère Pine Valley ainsi que des pavillons à Jasper, Edson et Grande Cache. À l’aide d’équipements spécialisés, comme des robots de téléprésence qui permettent aux spécialistes d’évaluer les patients à distance, les physiothérapeutes peuvent guider les résidents du lodge dans leurs programmes d’exercices, éliminant ainsi les coûts prohibitifs et les déplacements qui autrement accompagneraient le traitement.

Martin Ferguson-Pell, professeur à la Faculté de médecine de réadaptation de l’Université de l’Alberta, a passé des années à développer des applications pour la téléréadaptation en utilisant le modèle de clinique à clinique, en mettant l’accent sur l’élargissement de l’accès dans les zones rurales. L’introduction de la technologie dans les établissements de soins continus s’est rapidement avérée une bonne solution.

« Nous avons connu un certain succès dans le déploiement de ce système dans un environnement de soins continus dans les régions rurales de l’Alberta avec la Fondation Evergreens », a déclaré Ferguson-Pell.

« Cela aide vraiment les personnes qui vivent dans une résidence avec services de soutien, et il n’est pas facile pour elles de voyager ou de pouvoir obtenir l’aide des membres de leur famille pour se rendre à des rendez-vous aussi loin qu’Edmonton et Calgary.

L’équipe de l’U of A a déjà démontré l’utilité de son approche de soins virtuels pour l’évaluation des vertiges, des symptômes de la longue COVID et des blessures à l’épaule. Mais l’évolution des prototypes aux essais, jusqu’à devenir un outil commun dans les soins de santé ruraux est un processus lent.

« Je suis convaincu que c’est la voie à suivre », a déclaré Ferguson-Pell. « Et ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de prendre un certain élan afin d’acquérir l’expérience nécessaire pour identifier les forces et les faiblesses des différentes solutions. Et la seule façon de les trouver est de les déployer dans le monde réel, en travaillant avec les communautés rurales.

Rylee Waugh, responsable de la santé et du bien-être à Evergreens, a déclaré qu’il y avait eu une réponse enthousiaste de la part des résidents et qu’il y avait environ 45 participants actifs dans les quatre sites qui organisent des séances de téléréadaptation.

Bien que Waugh possède une expérience qualifiée en conditionnement physique et en promotion de la santé, elle affirme que le fait de pouvoir se coordonner à distance avec des spécialistes ajoute une dimension au programme qui va au-delà de ce que le personnel interne pourrait offrir.

« Cela offre plus de possibilités à nos aînés du pavillon, car je ne suis pas physiothérapeute. Nous pouvons nous connecter tout en apportant ces incroyables services de bien-être à nos résidents. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu faire seul », a déclaré Waugh.

Ferguson-Pell a déclaré avoir travaillé sur un programme au cours de la dernière année pour les personnes souffrant d’incontinence urinaire en raison d’une faiblesse du plancher pelvien. Comme pour les projets précédents de rééducation et d’équilibre debout, le programme d’exercices du plancher pelvien a été bien accueilli par les résidents du lodge.

« Cela m’a totalement guéri de toute incontinence sans avoir à prendre de pilules ou quoi que ce soit d’autre qu’ils essaient de vous imposer », a déclaré Barrie.

La force des jambes et du tronc acquise grâce au programme d’équilibre debout l’a également préparée aux exercices difficiles auxquels elle participe actuellement, a déclaré Barrie.

« Parce que c’est beaucoup plus de travail, mais tellement gratifiant. »