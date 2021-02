Un programme de plantation d’arbres de Forestry England a été qualifié de «médiocre» par des organismes de bienfaisance pour la protection des animaux à la suite d’un incendie qui a détruit une vaste zone boisée.

L’agence gouvernementale a été critiquée pour avoir apparemment ignoré les conseils des organisations de la faune avec sa stratégie de restauration de la forêt Wareham dans le Dorset après la destruction de 540 acres dans un incendie l’été dernier.

La zone de 3700 acres de landes et de forêts protégées est l’un des rares endroits au Royaume-Uni où les six reptiles indigènes existent, y compris le serpent lisse et le lézard des sables en voie de disparition.

Forestry England, qui est responsable du site, replante rapidement des milliers de pins non indigènes qui couvriront en partie le paysage calciné.

Ce faisant, ils ont peut-être laissé passer la chance de créer une «lande de renommée mondiale» qui aurait été un refuge pour les reptiles, les oiseaux et les insectes rares.

Les écologistes disent que si la lande avait été autorisée à se rétablir naturellement, elle se serait étendue à une lande voisine, permettant aux reptiles de prospérer.

La RSPB, l’Amphibian and Reptile Conservation Trust, Butterfly Conservation, Dorset Wildlife Trust et Plantlife and Amphibian ont publié une déclaration commune critiquant Forestry England pour avoir créé une «plantation médiocre».

Dante Munns, directeur régional de la RSPB, a déclaré: «Personne ne voulait que l’incendie se produise, mais cela nous a donné l’occasion de faire une pause et de repenser.

«Nous voulions avoir l’occasion de nous engager avec Forestry England, mais nous avons découvert que leurs entrepreneurs étaient déjà là-bas en train de replanter des arbres à l’aveugle.

« L’argent des contribuables est dépensé pour créer une plantation de pins médiocre qui pourrait plutôt être une lande de classe mondiale. »

Imogen Davenport, directeur de la conservation du Dorset Wildlife Trust, a ajouté: « Les jardins botaniques royaux de Kew ont récemment publié un guide en dix points pour s’assurer que la plantation d’arbres ne cause pas plus de mal que de bien. Triste de dire que cette plantation échoue sur les dix points. . «

Bruce Rothnie, directeur de la gestion forestière de Forestry England dans le sud, a déclaré que la replantation de la forêt aiderait l’environnement.

Il a déclaré: «La plantation d’arbres de Forestry England a été effectuée dans le cadre d’un plan forestier existant, qui a été développé en étroite consultation avec un éventail de parties prenantes et de communautés locales, y compris des associations caritatives de la nature.

«Les plans successifs de Wareham Forest au cours des 30 dernières années ont permis une restauration significative des landes et Forestry England a réalisé plus de restauration des landes dans le Dorset que tout autre propriétaire foncier.

«Après l’incendie dévastateur, nous avons soigneusement planté de nouveaux arbres parmi ceux qui ont survécu et avons réfléchi aux meilleurs endroits pour les planter avant d’aller de l’avant.

« Notre travail permettra à ces jeunes arbres d’atteindre leur maturité et de vraiment contribuer à l’objectif d’atteindre le zéro carbone net. »