Programme de repas anti-inflammatoire de 7 jours pour plus d’énergie

Il est parfois difficile d’éviter le coup de barre de l’après-midi si vous ne faites pas assez d’exercice. Ne vous inquiétez pas, ce régime alimentaire anti-inflammatoire peut vous aider à rester énergique tout au long de la journée ! Des aliments riches en protéines, en fibres et en antioxydants comme les légumes de couleur foncée, les baies, les légumes verts à feuilles foncées, les noix, les graines et le poisson riche en oméga-3 sont ajoutés à chaque repas pour que vous puissiez éviter la sieste de l’après-midi.

Comment nous créons des plans de repas Les diététistes agréés créent de manière réfléchie Le programme EatingWell Les plans de repas sont faciles à suivre et délicieux. Chaque plan de repas répond à des paramètres spécifiques en fonction de l’état de santé et/ou de l’objectif de style de vie qu’il vise et est analysé pour en vérifier l’exactitude à l’aide de la base de données nutritionnelles ESHA Food Processor. Les besoins nutritionnels étant différents d’une personne à l’autre, nous vous encourageons à vous inspirer de ces plans et à les ajuster comme bon vous semble.

Pourquoi ce plan est idéal pour vous

Il existe deux principaux types d’inflammation : aiguë (comme une ecchymose, une coupure ou une blessure) et chronique. L’inflammation aiguë est utile et nécessaire à la guérison, mais l’inflammation chronique peut exercer un stress sur l’organisme et augmenter le risque de maladie chronique au fil du temps. Heureusement, il existe de nombreux aliments anti-inflammatoires qui peuvent aider à la réduire. Ce régime comprend une variété de nutriments anti-inflammatoires provenant d’aliments comme les légumes à feuilles vertes, les baies, les poissons riches en oméga-3, les noix et les graines, les légumineuses et les légumes de couleur foncée.

Notre corps obtient l’énergie dont il a besoin à partir des calories, qui sont des unités d’énergie présentes dans les aliments. Pour que vos niveaux d’énergie restent constants, nous répartissons l’apport calorique de manière cohérente tout au long de la journée pour vous aider à éviter d’avoir l’impression de fonctionner à vide. Ce plan de repas de 1 800 calories comporte des modifications pour 1 500 et 2 000 calories pour répondre aux besoins caloriques différents. Alors que nous incluions auparavant des plans de repas et des modifications pour 1 200 calories, nous ne le faisons plus. Les directives diététiques américaines 2020-2025 suggèrent que limiter vos calories à 1 200 par jour est trop faible pour que la plupart des gens puissent répondre à leurs besoins nutritionnels, et que cela n’est pas viable pour la santé et le bien-être à long terme.

Questions fréquemment posées

Puis-je mélanger et assortir les repas s’il y en a un que je n’aime pas ? Oui ! Ce plan de repas est destiné à servir de cadre à un régime alimentaire anti-inflammatoire. Il n’est pas nécessaire de le suivre à la lettre pour en récolter les bénéfices. Lors du choix des recettes, nous avons veillé à vérifier les calories, les protéines et le sodium afin qu’elles correspondent à l’objectif calorique total de 1 800 calories par jour, qu’elles respectent nos limites de sodium et qu’elles soient riches en protéines. Si vous effectuez un échange de recettes, il peut être utile de choisir une recette ayant des niveaux de calories, de protéines et de sodium similaires. Pour plus d’inspiration, consultez ces 26 recettes anti-inflammatoires que nous ne pouvons pas arrêter de manger .



Puis-je manger le même petit-déjeuner ou déjeuner tous les jours ? Il est tout à fait possible de manger le même petit-déjeuner ou le même déjeuner tous les jours. Chaque petit-déjeuner contient entre 297 et 347 calories, tandis que chaque déjeuner contient entre 460 et 555 calories. Ces fourchettes sont assez proches, mais si vous surveillez de près vos calories ou d’autres nutriments, comme les protéines, vous souhaiterez peut-être ajuster une ou deux collations.



Pourquoi n’y a-t-il pas de modification pour 1 200 calories ? Nous ne proposons plus de modifications pour les journées à 1 200 calories dans nos plans de repas. Les directives alimentaires américaines 2020-2025 suggèrent que limiter l’apport calorique à 1 200 calories par jour est trop faible pour que la plupart des gens puissent répondre à leurs besoins nutritionnels, et que cela n’est pas viable pour la santé et le bien-être à long terme.

Autres moyens d’augmenter votre niveau d’énergie

Dormez suffisamment : Cela peut paraître évident, mais dormir suffisamment et régulièrement vous aidera à avoir plus d’énergie tout au long de la journée. La plupart des Américains ne dorment pas les sept heures ou plus recommandées pour se sentir bien reposés le lendemain. Essayez d’améliorer votre sommeil en prenant des habitudes comme éviter de boire de la caféine plus tard dans la journée ou éteindre tous les écrans 30 minutes à une heure avant de vous coucher.

Cela peut paraître évident, mais dormir suffisamment et régulièrement vous aidera à avoir plus d’énergie tout au long de la journée. La plupart des Américains ne dorment pas les sept heures ou plus recommandées pour se sentir bien reposés le lendemain. Essayez d’améliorer votre sommeil en prenant des habitudes comme éviter de boire de la caféine plus tard dans la journée ou éteindre tous les écrans 30 minutes à une heure avant de vous coucher. Mangez des repas équilibrés : Les fibres, les protéines et les lipides prennent plus de temps à digérer que les glucides simples. Consommer des graisses saines comme les noix et les avocats, des protéines comme le poulet et le tofu et des fibres comme les fruits et les légumes à chaque repas aide à maintenir votre niveau d’énergie à un niveau stable. Cela peut également vous aider à vous sentir rassasié jusqu’à votre prochain repas au lieu de voir votre niveau d’énergie monter en flèche et chuter.

Les fibres, les protéines et les lipides prennent plus de temps à digérer que les glucides simples. Consommer des graisses saines comme les noix et les avocats, des protéines comme le poulet et le tofu et des fibres comme les fruits et les légumes à chaque repas aide à maintenir votre niveau d’énergie à un niveau stable. Cela peut également vous aider à vous sentir rassasié jusqu’à votre prochain repas au lieu de voir votre niveau d’énergie monter en flèche et chuter. Profitez du soleil du matin : Essayez de vous exposer au soleil pendant 15 minutes après votre réveil pour augmenter votre niveau d’énergie le matin. La lumière naturelle vive stimule la production de cortisol et de sérotonine tout en diminuant la mélatonine, vous donnant ainsi le coup de pouce dont vous avez besoin le matin.

Aliments anti-inflammatoires à privilégier

Fruits, en particulier les baies, les cerises, les grenades et les agrumes

Légumes, comme les légumes à feuilles vertes foncées, les betteraves, le brocoli, le chou-fleur, la patate douce et la courge d’hiver

Céréales complètes, comme le quinoa, le boulgour, le farro, le pain de blé entier et plus encore

Noix

Graines

Poisson

Huile d’olive

Avocat

Haricots et lentilles

Produits laitiers fermentés (comme le yaourt, le kéfir, le fromage blanc)

Ail, herbes et épices

Comment préparer vos repas de la semaine

Jour 1

Greg DuPree



Petit déjeuner (332 calories)

Collation du matin (224 calories)

Déjeuner (460 calories)

Collation du soir (299 calories)

1 portion de houmous à l’ail

4 bâtonnets de carottes

2 portions de craquelins de blé entier

Dîner (522 calories)

Totaux quotidiens : 1 838 calories, 80 g de matières grasses, 19 g de graisses saturées, 61 g de protéines, 235 g de glucides, 46 g de fibres, 2 148 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories:Retirez les craquelins de blé entier des collations du soir

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez 1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras (de style grec) au déjeuner et 1 poire moyenne au déjeuner

Jour 2

Petit déjeuner (321 calories)

Collation du matin (297 calories)

Déjeuner (465 calories)

Collation du soir (220 calories)

Dîner (554 calories)

Totaux quotidiens : 1 859 calories, 79 g de matières grasses, 17 g de graisses saturées, 104 g de protéines, 194 g de glucides, 35 g de fibres, 1 462 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories:Sauter la collation du matin

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel à la collation du matin et 1 cuillère à soupe de noix à la collation du soir.

Jour 3

Photographe : Robby Lozano, styliste culinaire : Nicole Hopper, styliste accessoires : Tucker Vines



Petit déjeuner (321 calories)

Collation du matin (237 calories)

1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras (de style grec)

½ tasse de framboises

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel

Déjeuner (511 calories)

Collation du soir (203 calories)

Dîner (521 calories)

Totaux quotidiens : 1 793 calories, 84 g de matières grasses, 20 g de graisses saturées, 91 g de protéines, 172 g de glucides, 38 g de fibres, 1 758 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories: Évitez la collation du soir et le beurre de cacahuète à la collation du matin

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez 2 cuillères à soupe de noix et une banane moyenne au petit-déjeuner

Jour 4

Petit déjeuner (321 calories)

Collation du matin (220 calories)

Déjeuner (511 calories)

Collation du soir (299 calories)

1 portion de houmous à l’ail

4 bâtonnets de carottes

2 portions de craquelins de blé entier

Dîner (461 calories)

Totaux quotidiens : 1 813 calories, 89 g de matières grasses, 26 g de graisses saturées, 91 g de protéines, 177 g de glucides, 35 g de fibres, 2 242 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories: Évitez les craquelins de blé entier pour votre collation du soir

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez 1 poire moyenne au déjeuner et 1 cuillère à soupe de noix à la collation du matin

Jour 5

Petit déjeuner (322 calories)

Collation du matin (225 calories)

Déjeuner (511 calories)

Collation du soir (203 calories)

Dîner (499 calories)

Totaux quotidiens : 1 759 calories, 79 g de matières grasses, 17 g de graisses saturées, 101 g de protéines, 166 g de glucides, 35 g de fibres, 1 713 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories: Sauter la collation de l’après-midi

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez ½ tasse de framboises à la collation du matin, 1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras (de style grec) au déjeuner et 1 orange moyenne à la collation du soir.

Jour 6

Brie Goldman



Petit déjeuner (297 calories)

Collation du matin (229 calories)

1 contenant (5 oz) de yogourt nature faible en gras (de style grec)

½ tasse de fraises

1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète naturel

Déjeuner (511 calories)

Collation du soir (179 calories)

1 portion de houmous à l’ail

4 bâtonnets de carottes

1 portion de craquelins de blé entier

Dîner (584 calories)

Totaux quotidiens : 1 801 calories, 78 g de matières grasses, 18 g de graisses saturées, 104 g de protéines, 175 g de glucides, 28 g de fibres, 1 870 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories: Évitez le beurre de cacahuète au goûter du matin et du soir

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez ½ avocat au déjeuner

Jour 7

Photographe : Morgan Hunt Glaze, styliste accessoires : Shell Royster, styliste culinaire : Jennifer Wendorf



Petit déjeuner (347 calories)

Collation du matin (203 calories)

Déjeuner (555 calories)

Collation du soir (206 calories)

Dîner (516 calories)

Totaux quotidiens : 1 828 calories, 95 g de matières grasses, 25 g de graisses saturées, 81 g de protéines, 167 g de glucides, 35 g de fibres, 2 665 mg de sodium

Pour faire 1 500 calories: Évitez la collation du matin et la salade de tomates au dîner

Pour faire 2 000 calories:Ajoutez 2 cuillères à soupe de noix à la collation du matin et 1 contenant (5 oz) de yaourt nature faible en gras (de style grec) à la collation du soir.