Programme de réadaptation pulmonaire de l’Hôpital universitaire Robert Wood Johnson de Hamilton

CANTON DE HAMILTON, NJ, 29 octobre 2024 – Elizabeth « Betty » Wade, une résidente de Hamilton, a toujours été active et aimait voyager avec son mari Bill, jusqu’à ce qu’un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) la rende dépendante à l’oxygène.

«Je fumais depuis plus de 50 ans», explique Betty Wade. « Puis, il y a cinq ans, j’ai commencé à ressentir un essoufflement, de la fatigue et beaucoup de mucosités. C’est à ce moment-là que je suis allé voir mon médecin traitant, Arthur Pacia, MD, qui m’a diagnostiqué une BPCO. Betty a ensuite commencé un programme de réadaptation pulmonaire au RWJUH Hamilton et a constaté des améliorations après seulement quelques séances. « Le personnel est formidable et patient, et il répond à toutes mes questions. J’attends mes rendez-vous avec impatience et je ne saurais trop recommander ce programme », ajoute Betty.

Lisez l’histoire de la patiente de Betty

