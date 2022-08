Programme de primes d’été incitant le personnel de contrôle des aéroports à travailler pendant qu’il est malade, selon les syndicats

Un syndicat représentant les agents de contrôle des aéroports de l’Alberta affirme que certains de ses membres se sont présentés au travail en se sentant malades afin d’accéder à un programme de primes d’assiduité estivale à l’étude par un comité de la Chambre des communes.

“C’est une récompense de ne pas faire ce qui est juste”, a déclaré Richard Brown, président de la section locale 362 de Teamsters Canada.

“J’ai personnellement parlé à des personnes qui se sentent malades et qu’elles ne devraient pas aller travailler ou ne pas rester, et elles ont choisi de se présenter et de rester juste pour s’assurer qu’elles sont éligibles.”

Plus tôt cette année – alors que le trafic aérien augmentait après avoir piqué du nez au cours des deux premières années de la pandémie de COVID-19 – les agents de contrôle engagés par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) ont été informés du programme de primes.

Selon une note envoyée par une entreprise, les agents de contrôle recevraient 200 $ pour chaque semaine au cours de laquelle ils auraient effectué leurs quarts de travail prévus au complet. Le programme devait durer 12 semaines du 5 juin à ce samedi.

Avec des incitations supplémentaires de 500 $, les travailleurs ont été informés qu’ils pouvaient gagner des primes pouvant atteindre 3 900 $.

Une version moins “lucrative” du programme a été proposée à Noël dernier, selon le mémo.

Brown a déclaré que le programme a forcé les travailleurs à peser leur santé par rapport à leur portefeuille.

“Cela a créé une atmosphère, surtout en ce moment avec l’inflation … et les gens en difficulté”, a-t-il déclaré. “C’est un moyen de gagner de l’argent supplémentaire, donc les gens ont annulé leurs vacances et ils tombent malades.”

Brown a déclaré que l’incitation était particulièrement frustrante parce que le syndicat négociait un nouveau contrat avec GardaWorld depuis janvier et réclamait une augmentation des salaires.

“C’est un revenu supplémentaire qui aurait dû être appliqué directement aux salaires, plutôt que comme une prime à apparaître quand vous n’êtes pas tout à fait raison”, a-t-il déclaré.

Brown a déclaré que l’incitation masque d’autres problèmes liés au système de sélection, tels qu’une pénurie de candidats à un emploi, une mauvaise rétention du personnel et de mauvaises conditions de travail.

Le responsable syndical Richard Brown affirme que l’argent utilisé pour le programme d’incitation aurait dû aller directement aux salaires des travailleurs. (Jonathan Hayward/La Presse canadienne)

CBC News a contacté l’ACSTA pour obtenir des commentaires et des statistiques sur la participation au programme, mais n’a pas reçu de réponses à temps pour la publication.

Dave Flowers est président du district 140 de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, qui représente des milliers d’agents de contrôle en Ontario et en Colombie-Britannique. Il a déclaré que le programme de primes avait également convaincu certains de ses membres d’aller au travail malades.

“Notre espoir est que cela n’entraîne pas d’épidémies ou d’erreurs commises dans une industrie où les erreurs ne peuvent pas être commises aux dépens du public volant”, a déclaré Flowers par e-mail.

“Il y a 200 $ en jeu”

Un responsable de l’ACSTA est venu à la défense du programme de bonus lorsqu’il a été interrogé la semaine dernière par le député néo-démocrate Taylor Bachrach, porte-parole du parti en matière de transports.

Bachrach et d’autres membres du comité permanent des transports, des infrastructures et des collectivités de la Chambre des communes se sont rencontrés pour discuter de l’application controversée de dépistage ArriveCAN et des problèmes de personnel et des retards de vol dans les aéroports au cours de l’été.

Tard dans la réunion, Bachrach s’est tourné vers le programme incitatif de l’ACSTA. Le comité a appris que l’ACSTA, une société d’État financée par des fonds publics, permet aux entrepreneurs de facturer à l’ACSTA les coûts du programme.

“Ne voyez-vous pas comment cela met les travailleurs dans une situation très difficile? Parce qu’essentiellement, vous vous réveillez avec un mal de gorge et vous prenez la décision d’aller travailler et il y a 200 $ en jeu. N’est-ce pas une incitation aller au travail malade?” Bachrach a demandé à Neil Parry, vice-président de l’ACSTA.

Parry a déclaré que même si les travailleurs qui se sentent malades et restent à la maison ne peuvent pas participer au programme d’incitation pour cette semaine, ils sont éligibles pour les semaines suivantes au cours desquelles ils respectent les conditions du programme et conservent le droit à toute leur rémunération de base, y compris les salaires payés. congé de maladie.

“Nous ne voyons pas cela comme une incitation à aller travailler malade”, a-t-il déclaré. “C’est surnuméraire à cette compensation, donc ils ne sont pas de leur poche à quelque titre que ce soit.

“Le programme d’incitation est une structure de bonus supplémentaire dont ils peuvent se prévaloir lorsque c’est la meilleure opportunité pour eux.”

REGARDER / Un responsable de l’ACSTA défend le programme de bonus au milieu des critiques

Un responsable de l’ACSTA défend le programme de primes contre les critiques Le député néo-démocrate Taylor Bachrach, porte-parole du parti en matière de transports, interroge Neil Parry, vice-président des opérations de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), au sujet d’un programme de primes pour les agents de contrôle contractuels lors d’une réunion d’un comité parlementaire le 19 août 2022 .

Parry a ajouté que l’ACSTA fait confiance aux travailleurs pour « agir de manière professionnelle » s’ils ne se sentent pas bien.

“Ils ont démontré que pendant plus de deux ans pendant la pandémie, ils resteraient à la maison, seraient responsables”, a déclaré Parry. “Quand ils ont prévu des vacances, nous les encourageons à les prendre car … c’est un environnement extrêmement occupé et ils ont fait un travail noble sous ces pressions.”

Le programme a été efficace, a ajouté Parry.

“Notre absentéisme dans tout le pays a diminué au cours de l’été”, a-t-il déclaré.