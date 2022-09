À moins de deux mois des élections de mi-mandat, les républicains sont fortement favorisés pour remporter la majorité des sièges à la Chambre. Les démocrates, pour l’instant, devraient garder le contrôle du Sénat, bien que certains des concours – en particulier le Wisconsin, la Géorgie et le Nevada – pourraient être particulièrement serrés.

Avec le droit de veto du président Joe Biden, les implications de la récupération par les républicains d’une ou des deux chambres du Congrès auront plus à voir avec l’émoussement d’un programme politique démocrate qu’avec la promulgation rapide des priorités conservatrices.

Mais s’ils gagnent le pouvoir, que veulent en faire les républicains ? Si vous avez eu du mal à comprendre cela, vous n’êtes pas seul. Ça a été déroutant. Différentes factions au sein du parti se disputent le manteau de l’agenda, et cela fait longtemps que les républicains n’ont pas écrit une politique unifiée et une plate-forme de gouvernance. Lorsqu’ils ont essayé lors de leur convention nationale de 2020, ils ont fini par abandonner leurs plans. Au lieu de cela, ils ont conservé leur plate-forme de 2016 et ont évité un combat anticipé avec Donald Trump pour un nouveau.

Même le magazine de droite National Review a observé récemment que “les républicains font peu pour expliquer ce qu’ils voudraient que le gouvernement fasse différemment s’ils prenaient le pouvoir”. Il y a eu un mélange de propositions introduites avec divers degrés de spécificité et des aperçus des combats intrapartis que nous pourrions voir au cours des prochaines années.

Il est toujours plus facile pour un parti d’apparaître uni lorsqu’il est minoritaire, mais si les républicains reprennent le pouvoir, ils auront la tâche beaucoup plus difficile de devoir s’unir autour d’un véritable agenda. C’est à ce moment-là qu’ils devront prendre de vraies décisions sur des questions telles que l’interdiction de l’avortement, les droits civils, la réduction des protections environnementales et les subventions sociales.

Voici les nombreuses propositions concurrentes pour la vision politique du GOP – et ce qu’elles nous disent sur ce qui pourrait arriver ensuite.

Le prochain “Commitment to America” ​​du représentant Kevin McCarthy

Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, s’est préparé à un monde où il deviendrait le chef de la majorité et s’est inspiré de Newt Gingrich, qui en 1994 a aidé à rédiger le “contrat avec l’Amérique” que les républicains de la Chambre ont utilisé pour revenir avec succès au pouvoir. Lorsque le GOP a repris la Chambre en 1994, ils ont travaillé rapidement pour mettre les votes à leur ordre du jour.

Gingrich a conseillé les républicains au cours de l’année écoulée, suggérant qu’ils se concentrent sur les problèmes de «table de cuisine», sur le fait d’être des «guerriers heureux» enthousiastes quant à l’avenir du pays et sur le doublement de la surveillance et de la responsabilité du gouvernement, comme la sécurité électorale et Enquêtes Biden.

McCarthy appelle même sa plate-forme à venir «l’engagement envers l’Amérique» – un nom intentionnellement résonnant du plan de 1994 de Gingrich. L’engagement envers l’Amérique, qui est en préparation depuis juin dernier, devrait être officiellement annoncé le 19 septembre à Pittsburgh, selon Axios.

Une grande partie de la plate-forme semblera familière à quiconque a lu les gros titres de l’actualité au cours des dernières années, avec des thèmes à puces sur les conditions économiques, la criminalité, la race et le sexe. Les détails sont rares, mais les idées qu’il devrait contenir incluent la lutte contre l’inflation en mettant fin aux dépenses fédérales “Reconstruire mieux”, en réimposant les exigences de travail pour encourager la participation au marché du travail et en abaissant les prix de l’essence en augmentant la production d’énergie américaine.

Les questions liées à l’école comprennent une « déclaration des droits des parents » et l’élargissement du choix de l’école.

Les républicains prévoient également de cibler les Big Tech et l’immigration clandestine, et d’augmenter le financement de la police et de l’armée. Tenir l’administration Biden responsable de la “mauvaise gestion” et soutenir les propriétaires d’armes à feu et les groupes anti-avortement sont des priorités supplémentaires.

Alors que la plate-forme vise à augmenter les primes de soins de santé et une «prise de contrôle socialiste démocrate des médicaments» qui, selon le GOP, pourrait conduire à moins de traitements, l’agenda de McCarthy exclut notamment tout langage concernant l’abrogation d’Obamacare – une priorité pour les huit premières années d’existence de la loi .

Mitch McConnell a résisté à tout programme spécifique

Alors que McCarthy se tourne vers 1994, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, exhorte son parti à plutôt tenir compte du livre de jeu de 2014, lorsque les républicains ont pris le contrôle à mi-mandat de la chambre du Sénat après avoir fait campagne principalement contre le président Barack Obama.

Il pense que les puces de style Commitment for America sont trop risquées politiquement et créent trop d’opportunités pour les démocrates d’attaquer le Parti républicain. L’automne dernier, McConnell a rejeté les demandes de collègues et de donateurs de publier un programme législatif, préférant plutôt conserver les élections de mi-mandat comme référendum sur le titulaire de la Maison Blanche.

McConnell a suggéré que quiconque est le candidat républicain à la présidence de 2024 puisse diriger le processus d’élaboration du prochain programme du parti, en partie parce qu’il reconnaît que Biden détient le droit de veto jusque-là. Pourtant, tout le monde dans sa chambre n’est pas d’accord; Le sénateur Lindsey Graham a présenté cette semaine un projet de loi interdisant l’avortement après 15 semaines, envoyant un signal clair, si prévu, sur ce qu’il ferait si son parti prenait le pouvoir.

Certains républicains deviennent précis

Le caucus conservateur de la Chambre, le comité d’étude républicain et deux candidats à la présidence sont également entrés dans la mêlée en publiant les priorités politiques.

En juin, le RSC a publié un manifeste de 122 pages intitulé Blueprint to Save America, avec une longue liste d’idées conservatrices. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un document de campagne de formule en soi – il est présenté comme un budget alternatif à celui présenté par les démocrates – il donne des indications beaucoup plus claires sur la direction que pourraient prendre les républicains de la Chambre s’ils prennent le pouvoir, car près de 75% des membres du GOP de la Chambre sont en le RSC.

Par exemple, alors que la plate-forme Commitment to America déclare simplement que le parti «défendrait l’enfant à naître, se battrait pour la vie», le Blueprint to Save America répertorie près de deux douzaines de projets de loi anti-avortement que le caucus soutient la codification, y compris un projet de loi efficace interdisant les avortements après environ six semaines, et celui qui fournirait des protections du 14e amendement aux fœtus.

De même, alors que la plate-forme Commitment to America inclut d’empêcher les filles transgenres de pratiquer des sports scolaires avec d’autres filles, la plate-forme RSC répertorie sept projets de loi anti-trans spécifiques que le caucus soutient la codification, dont un qui créerait une nouvelle infraction pénale pour fournir une santé affirmant le genre. soins aux mineurs.

Alors que les républicains peuvent se rendre compte que faire campagne explicitement sur les éléments du Blueprint to Save America crée plus de vulnérabilités politiques que les vagues idées de l’Engagement envers l’Amérique, le document RSC offre des indices plus concrets sur ce que les législateurs conservateurs cherchent exactement à faire s’ils gagnent Puissance.

Le sénateur de Floride Rick Scott, sénateur pour la première fois et président du Comité sénatorial national républicain, a publié en mars son propre “Plan pour sauver l’Amérique” en 12 points – présenté comme un programme pour la Chambre et le Sénat si les républicains prennent le pouvoir en novembre . Comme les autres propositions susmentionnées, il s’agit d’un mélange de réduction des impôts, de lutte contre la Big Tech et le crime, et de promotion des combats culturels dans les écoles, bien que certaines de ses composantes semblent plus axées sur le fait de se démarquer dans une future primaire présidentielle républicaine. Par exemple, Scott recommande de terminer le mur frontalier et de lui donner le nom de Donald Trump, de mettre “l’Amérique d’abord” et de combattre le socialisme. (“Le socialisme sera traité comme un combattant étranger qui vise à détruire notre prospérité et notre liberté”, proclame la plate-forme de Scott.)

L’ancien vice-président Mike Pence a également publié sa propre proposition de politique de 28 pages en mars, surnommée “l’agenda de la liberté”. Il a peu gagné en popularité parmi les candidats à mi-mandat, mais ce n’était probablement pas vraiment le but, car les analystes soupçonnent qu’il pourrait l’utiliser pour lui-même s’il décide de se présenter à la présidence en 2024.

Les centristes plaident pour une autre voie

Certains analystes politiques et mordus de politique font pression pour la modération et le compromis si les républicains prennent le contrôle – probablement une vente difficile pour de nombreux conservateurs qui répugnent à donner à Biden plus de victoires bipartites avant les élections de 2024.

Le mois dernier, les dirigeants d’American Compass, un groupe de réflexion conservateur qui se présente comme pro-travailleur et pro-famille, ont rédigé un éditorial du New York Times exhortant le GOP, s’il prend le pouvoir l’année prochaine, à envisager un accord bipartisan sur la politique industrielle avec la Chine, des apprentissages et des parcours éducatifs non universitaires, et quelque chose comme le crédit d’impôt élargi pour enfants proposé par le sénateur Mitt Romney. “La force commune qui fait avancer ces diverses opportunités politiques est l’évolution de la pensée conservatrice vers une plus grande concentration sur les intérêts de la classe ouvrière et un rôle plus important pour le gouvernement dans la résolution des lacunes du marché libre”, ont-ils écrit.

En juillet, Douglas Schoen, un consultant de campagne démocrate centriste qui a conseillé la course présidentielle de Mike Bloomberg en 2020, a écrit un éditorial dans The Hill exhortant le Parti républicain « à se regrouper autour d’un programme modéré qui offre de vraies solutions » et évite de « remettre en cause les griefs passés ». ” Schoen a suggéré certaines idées qui ont fait partie des plates-formes républicaines susmentionnées, comme donner la priorité à la réduction du déficit, assouplir les réglementations sur le secteur énergétique américain, offrir aux parents des options de choix d’école et augmenter le financement des forces de l’ordre.

Il suggère également que, « peut-être le plus important », les conservateurs devraient modérer l’avortement et les armes à feu, ce qu’aucune coalition du GOP ne réclame.

“En adoptant une position plus ouverte sur la légalité de l’avortement, les républicains peuvent mieux vendre leur parti comme celui qui protège les libertés individuelles”, écrit Schoen. “De même, en se déplaçant vers le milieu sur les armes à feu, le GOP peut se positionner et se promouvoir en tant que parti de la loi et de l’ordre.”

Ces dernières propositions tomberont probablement dans l’oreille d’un sourd pour le moment.

Le joker de Trump

Une variable difficile à prévoir qui pourrait grandement affecter ce que font les républicains s’ils récupèrent le pouvoir au Congrès est Trump, et la pression qu’il cherche à exercer sur leur programme de gouvernement. Trump a fait des dizaines d’approbations lors des élections du Congrès et des gouverneurs, et même si le taux de victoire de ses candidats a diminué au cours des cycles précédents, son influence sur les électeurs républicains, et donc sur les candidats qui cherchent à remporter les primaires républicaines, est toujours très forte. S’il monte une candidature à la présidence, cela pourrait également affecter la trajectoire d’une maison dirigée par les républicains. Il a déjà promis que, s’il était élu en 2024, il pardonnerait les émeutiers du 6 janvier, condamnerait à mort les trafiquants de drogue et abolirait le ministère fédéral de l’Éducation.

Attendez-vous à des enquêtes et peut-être à une poussée de destitution

Alors que la plate-forme Commitment to America s’en tient à des euphémismes moins controversés comme «tenir l’administration Biden responsable», certains républicains de base ont été plus explicites sur la vengeance et la rétribution qu’ils réclameraient si leur parti prenait le pouvoir.

Fin août, La Colline ont rapporté que certains membres prévoyaient de faire pression pour la destitution du président, dont certains ont déjà présenté au moins huit résolutions pour ce faire. Alors que les résolutions de destitution existantes expireront à la fin de l’année, certains législateurs ont promis de réintroduire les leurs en janvier, notamment la représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie. Une autre possibilité est de faire pression pour la destitution d’autres hauts responsables de l’administration Biden, mais pas de Biden lui-même. McConnell a exhorté son parti à éviter de faire campagne à mi-mandat sur la destitution, et il est peu probable qu’un processus de destitution hautement politisé soit une stratégie unificatrice pour les élections de 2024, mais parfois la pression pour la destitution prend son propre élan difficile à contrôler.

Outre la destitution, les républicains ont confirmé qu’ils envisageaient de mener une série d’enquêtes à la Chambre l’année prochaine s’ils prennent le pouvoir, en particulier sur des domaines comme La gestion par les démocrates de la frontière sud, du DOJ, de l’inflation et de l’énergie. Le représentant James Comer (R-KY) est sur le point de diriger le comité de surveillance et de réforme de la Chambre et a déclaré à Politico qu’il souhaitait également mener des enquêtes sur les relations commerciales de Hunter Biden et les origines de Covid-19.