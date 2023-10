Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques du 4 octobre : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Après avoir ajouté neuf médailles à son total, l’Inde poursuivra son voyage pour franchir la barre des 100 mercredi. L’Inde a remporté 69 médailles jusqu’à présent et a déjà assuré quelques médailles supplémentaires dans les épreuves de squash et de boxe dans les prochains jours. Les navetteurs ont également bien réussi dans les épreuves individuelles et mixtes pour donner à l’Inde un espoir d’atteindre la barre des 100 médailles. Neeraj Chopra sera également compétitif au lancer du javelot masculin mercredi car il est presque certain d’attendre une médaille pour lui.

Programme des Jeux Asiatiques du 4 octobre

Aquatiques – Plongée

Siddharth Pardeshi – Plateforme M 10 m – Préliminaire – 10h30 IST

Siddharth Pardeshi – Finale de plate-forme M 10 m (si qualifié) – 17h00 IST

Tir à l’arc

Ojas et Jyothi contre la Malaisie – Équipe mixte mixte – Quart de finale – 06h10 IST

Ojas et Jyothi Vs TBD – Équipe mixte mixte – Demi-finale (si qualifié) – 07h30 IST

Ojas et Jyothi contre à déterminer – Équipe mixte mixte – Match pour la médaille de bronze (en cas de défaite en demi-finale) – 08h10 IST

Ojas et Jyothi contre à déterminer – Équipe mixte mixte – Match pour la médaille d’or (si qualifié) – 08h30 IST

Atanu et Ankita Vs Indonesia – Equipe mixte arc classique – Quart de finale – 11h50 IST

Atanu et Ankita Vs TBD – Équipe mixte classique – Demi-finale (si qualifié) – à partir de 12h50 IST

Atanu et Ankita Vs TBD – Équipe mixte classique – Match pour la médaille de bronze (en cas de défaite en demi-finale) – 13h30 IST

Atanu et Ankita Vs TBD – Équipe mixte classique – Match pour la médaille d’or (si qualifié) – 13h50 IST

Athlétisme

Ram Baboo & Manju Rani – Course de 35 km (relais mixte) – Finale – 04h30 IST

Sarvesh Anil Kushare et Jesse Sandesh – Saut en hauteur M – Finale – 16h30 IST

Neeraj Chopra et Kishore Kumar Jena – Lancer du javelot M – Finale – 16h35 IST

Sheena Nellickal – Triple saut W – Finale – 16h40 IST

KM Chanda et Harmilan Bains – Finale W 800 m – 16h55 IST

Avinash Sable et Gulveer Singh – Finale M 5000 m – 17h10 IST

Équipe féminine – Finale du relais W 4X400 m – 17h45 IST

Équipe masculine – Finale du relais M 4X400 m – 18h05 IST

Badminton

PV Sindhu contre PK Wardani (INA) – Huitièmes de finale du simple féminin – 07h30 IST

HS Prannoy contre P. Dimitry (KAZ) – Huitièmes de finale du simple messieurs – 07h50 IST

Treesa/Gayatri contre Kim/Kong (KOR) – Huitièmes de finale du double féminin – 08h10 IST

Tanisha/Sai Pratheek contre Cheng/Toh (MAS) – Huitièmes de finale double mixte – 08h30 IST

Satwik/Chirag contre Leo/Martin (INA) – Huitièmes de finale du double masculin – 09h10 IST

Srikanth contre K. Naraoka (JPN) – Huitièmes de finale du simple messieurs – 10h10 IST

Tanisha/Ashwini contre Zhang/Zheng (CHN) – Huitièmes de finale du double féminin – 10h30 IST

Boxe

Parveen contre Lin YT (TPE) – Demi-finale W 57 Kg – 11h30 IST

Lovlina Borgohain contre Li Q (CHN) – Finale W 75 Kg – 13h15 IST

Pont

Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare – Demi-finales par équipe masculine 4-6 – à partir de 06h30 IST

Échecs

Vidit Gujarathi, Gukesh D., Arjun Erigais, R. Praggnanandhaa – 6e journée par équipe masculine – 12h30 IST

Koneru Humpy, Vantika Agrawal, Vaishali Rameshbabu, Savitha Sri Baskar – Équipe féminine, ronde 6 – 12h30 IST

Équestre

Tejas Dhingra, Yash Nenesee, Kirat Singh Nagra – Qualification individuelle du 1er tour de saut d’obstacles – 06h30 IST

Tejas Dhingra, Yash Nenesee, Kirat Singh Nagra – Qualification par équipe du 1er tour de saut d’obstacles – 06h30 IST

Le hockey

Équipe masculine contre Corée – Demi-finale – 13h30 IST

Kabaddi

Équipe masculine contre Thaïlande – Tour préliminaire M Kabaddi – 06h00 IST

Équipe féminine contre Thaïlande – Tour préliminaire W Kabaddi – 13h30 IST

Escalade sportive

Équipe indienne – Qualification du relais de vitesse W – 09h05 IST

Équipe indienne – Demi-finale du relais de vitesse W (si qualifiée) – à partir de 17h54 IST

Équipe indienne – Médaille de bronze du relais de vitesse W (si qualifiée) – 18h10 IST

Équipe indienne – Médaille d’or du relais de vitesse W (si qualifiée) – 18h13 IST

Squash

Harinder & Dipika contre Hong Kong – Demi-finale double mixte – 09h30 IST

Abhay et Anahat contre la Malaisie – Demi-finale double mixte – 10h30 IST

Saurav Ghosal contre Lch. Henry (HKG) – Demi-finale du simple messieurs – 15h30 IST

Volley-ball

Équipe féminine contre Népal – Classement de volleyball féminin 1er-8e, 9e-13e – 08h00 IST

Lutte

Gyanender contre M. Dalkhani (IRI) – Qualification GR M 60 kg/Repêchage/Quart de finale/Demi-finale – À partir de 07h30 IST

Neeraj contre Bakhshillov (UZB) – Qualification GR M 67 kg/Repêchage/Quart de finale/Demi-finale – À partir de 07h30 IST

Vikas Vs TBD – M 77kg GR Qualification/Repêchage/Quart de finale/Demi-finale – à partir de 07h30 IST

Sunil Kumar contre F. Peng (CHN) – Qualification GR M 87 kg/Repêchage/Quart de finale/Demi-finale – À partir de 07h30 IST

Gyanender contre à déterminer – M 60 kg GR Matchs pour la médaille de bronze/médaille d’or (si qualifié) – à partir de 14h30 IST

Neeraj Vs TBD – M 67kg GR Matchs pour la médaille de bronze/médaille d’or (si qualifié) – à partir de 14h30 IST

Vikas Vs TBD – M 77kg GR Matchs pour la médaille de bronze/médaille d’or (si qualifié) – à partir de 14h30 IST

Sunil Kumar contre à déterminer – M 87 kg GR Matchs pour la médaille de bronze/médaille d’or (si qualifié) – à partir de 14h30 IST

Avant les événements indiens des Jeux asiatiques 2023 le 3 octobre ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.