Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 23 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

L’Inde aura à cœur de faire sa marque aux Jeux asiatiques, avec les équipes de tennis de table et de hockey masculin en tête le 23 septembre. L’équipe masculine indienne de tennis de table a lancé son parcours aux Jeux asiatiques 2023 sur une note forte, en obtenant un victoire facile et convaincante contre le Yémen, vendredi 22 septembre.

Achanta Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran et Harmeet Desai, qui composent l’équipe indienne, ont dominé dès le départ et ont pris l’avantage dès le début de la compétition. L’action se poursuivra le 23 septembre avec des équipes masculines et féminines de tennis de table en lice.

Le début de la 19e édition de l’événement continental multisport, les Jeux asiatiques 2023, sera officiellement marqué par la cérémonie d’ouverture prévue le samedi 23 septembre. Elle aura lieu à Hangzhou, en République populaire de Chine.

Voici une liste des événements auxquels l’Inde participera le 23 septembre aux Jeux asiatiques de 2023 :

Tennis de table : Hommes et Femmes – Tour 3 (7h30)

Avant les événements indiens des Jeux asiatiques 2023 le 23 septembre ; voici tout ce que vous devez savoir :

Participants indiens au tennis de table :

Équipe masculine – Sharath Kamal, G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah

Équipe féminine – Manik Batra, Sreeja Akula, Sutirtha Mukherjee, Ahiya Mukherjee, Diya Chitale

Simple messieurs – Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran

Simple dames – Manika Batra, Sreeja Akula

Double messieurs – Sharath Kamal/Sathiyan Gnanasekaran et Manav Thakkar/Manush Shah

Double féminin – Sutirtha Mukherjee/Ahiya Mukherjee et Sreeja Akula/Diya Chitale

Double mixte – Manika Batra/Sathiyan Gnanasekaran et Sreeja Akula/Harmeet Desai

Réserves hommes – SFR Snehit, Sanil Shetty

Réserves féminines – Archana Kamath, Reeth Rishya