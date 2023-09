Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 22 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Le contingent indien se produira lors d’événements sportifs, notamment l’aviron, le tennis de table masculin et féminin et le volleyball masculin et féminin, le 22 septembre. En volleyball masculin, l’Inde a montré sa classe au monde en battant le Cambodge et la Corée du Sud dans la poule C. L’équipe a obtenu 5 points et occupe la première place du classement. L’équipe féminine, en revanche, n’a pas encore disputé de match.

L’Inde cherchera également à décrocher quelques podiums lors des épreuves de tennis des 19e Jeux asiatiques. L’Inde a remporté sa première série de médailles en tennis de table à Jakarta en 2018, avec des médailles de bronze dans trois épreuves. Il sera intéressant de voir combien ils en ajouteront à Hangzhou.

Sur le plan de l’aviron, l’Inde a réalisé une performance phénoménale puisqu’elle s’apprête à disputer les finales de huit épreuves d’aviron différentes aux Jeux asiatiques. Balraj Panwar devrait participer à la demi-finale du skiff masculin lors de l’événement.

Les 19èmes Jeux Asiatiques verront la participation de 12 équipes de hockey masculin. L’Inde est l’un des favoris pour remporter l’épreuve compte tenu de son historique dans la compétition. Leur prochain adversaire sera l’Ouzbékistan ce vendredi.

Voici une liste des événements auxquels l’Inde participera le 22 septembre aux Jeux asiatiques de 2023 :

Aviron: Demi-finales (1h00)

Tennis de table (Équipe masculine) : Tour 1 (9h30), Tour 2 (15h30), (et équipe féminine) : Tour 1 (13h30)

Volley-ball: Quarts de finale/matchs éliminatoires (12h00)

Avant les événements indiens des Jeux asiatiques 2023 le 22 septembre ; voici tout ce que vous devez savoir :

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.

Équipe indienne de volleyball masculin : Amit, Vinit Kumar, Shameemudheen Ammarambath, Muthusamy Appavu, Hari Prasad Bevinakuppe Suresha, Rohit Kumar, Manoj Lakshmipuram Manjunatha, Ukkrapandian Mohan, Ashwal Rai, Santhosh Sahaya Anthoni Raj, Guru Prasanth Subramanian Venkatasubbu, Erin Varghese

Équipe indienne féminine de volleyball : Minimol Abraham, Jincy Johnson, Anusree Kambrath Poyilil, Aswani Kandoth, Jini Kovat Shaji, Saranya, Shilpa Rajendran Nair Sindhu, Aswathi Raveendran, Shaalini Saravanan, Suji Vijayan

Tous les participants indiens à l’aviron :

Hommes barreur huit (M8+) : Charanjeet Singh, DU Pande, Naresh Kalwaniya, Neeraj, Neetesh Kumar, Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh, Punit Kumar

Quatre sans barreur hommes (M4-) : Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh, Punit Kumar

Duo sans barreur hommes (M2-) : Babu Lal Yadav, Lekh Ram

Double de couple hommes (M2X) : Parminder Singh, Satnam Singh

Double de couple léger hommes (LM2X) : Arjun Lal Jat, Arvind Singh

Quatre de couple hommes (M4X) : Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh

Skiff hommes (M1X) : Balraj Panwar

Femmes avec barreur huit (W8+) : G Geetanjali, Ritu Kaudi, Sonali Swain, H Tendenthoi Devi, Varsha KB, Aswathi PB, Mrunamayee Nilesh S, Thangjam Priya Devi, Rukmani

Quatre sans barreur féminin (W4-) : Aswathi PB, Mrunamayee Nilesh S, Thangjam Priya Devi, Rukmani

Double de couple léger féminin (LW2X) : Kiran, Anshika Bharti

Remplaçants : Ashish Goliyan (hommes), Kulwinder Singh (hommes), Rose Mestica Meril A (femmes), Archa Aji (femmes)

Participants indiens au tennis de table :

Équipe masculine – Sharath Kamal, G Sathiyan, Harmeet Desai, Manav Thakkar, Manush Shah

Équipe féminine – Manik Batra, Sreeja Akula, Sutirtha Mukherjee, Ahiya Mukherjee, Diya Chitale

Simple messieurs – Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran

Simple dames – Manika Batra, Sreeja Akula

Double messieurs – Sharath Kamal/Sathiyan Gnanasekaran et Manav Thakkar/Manush Shah

Double féminin – Sutirtha Mukherjee/Ahiya Mukherjee et Sreeja Akula/Diya Chitale

Double mixte – Manika Batra/Sathiyan Gnanasekaran et Sreeja Akula/Harmeet Desai

Réserves hommes – SFR Snehit, Sanil Shetty

Réserves féminines – Archana Kamath, Reeth Rishya