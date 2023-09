Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 21 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Les Jeux asiatiques 2023 ont débuté le 19 septembre à Hangzhou, en Chine. Des événements sportifs, notamment du football et du volley-ball masculins, devraient avoir lieu mardi. Cependant, la cérémonie d’ouverture de ce spectacle sportif n’aura lieu que le 23 septembre.

Le 21 septembre, le contingent indien participera à des épreuves sportives telles que le cricket, le football, l’aviron et la voile. Depuis l’introduction de l’aviron aux Jeux asiatiques de 1982 à Delhi, l’Inde a réussi à remporter 23 médailles dans cette épreuve sportive. Ce total impressionnant de médailles comprend également deux médailles d’or. L’Inde peut s’attendre à une saine concurrence de la part des rameurs chinois aux jeux asiatiques.

La voile a fait sa première apparition aux Jeux asiatiques de 1970. Depuis lors, l’Inde a réussi à accumuler une médaille d’or, sept d’argent et 12 de bronze dans l’histoire de la compétition. Ce sont Farokh Tarapore et Zarir Karanjia qui ont remporté la seule médaille d’or de l’Inde dans la catégorie boule de feu aux Jeux asiatiques de 1982.

L’équipe féminine indienne de cricket débutera sa campagne contre la Malaisie, tandis que l’équipe masculine de football aura du mal à remporter sa première victoire après sa défaite contre la Chine.

L’équipe féminine indienne de football affrontera également la Chine Taipei.

Le contingent indien d’aviron aura hâte de maintenir ses avancées réussies et de s’assurer des places dans les finales respectives de leurs épreuves.

Voici une liste des événements auxquels l’Inde participera le 21 septembre aux Jeux asiatiques de 2023 :

Aviron (1er tour) :

à partir de 6h30

Kiran et Geetanjali Gurugubelli (deux de couple léger féminin)

Arun Lal Jat et Arvind Singh (deux de couple légers hommes)

Parminder Singh et Satnam Singh (double de couple hommes)

PB Aswathi, Mrunmayee Salgaonkar, Priya Devi Thangjam, Rukmani (quatre femmes)

Babulal Yadav et Lekh Ram (duo masculin)

Charanjeet Singh, Dhananjay Pande, Naresh Kalwania, Neeraj, Neetish Kumar, Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh et Punit Kumar (huit hommes)

À partir de 12h30

Balraj Pawar (simple hommes)

Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh et Punit Kumar (quatre hommes)

Parminder Singh, Satnam Singh, Jakhar Khan, Sukhmeet Singh (quadruple de couple masculin)

Geetanjali Gurugubelli, Ritu Kaudi, Sonali Swain, Tendenthoi Devi Haobijam, Varsha Babu, PB Aswathi, Mrunmayee Salgaonkar, Priya Devi, Rukmani (huit féminin)

Voile (Jour 2) :

À partir de 8h30

Chitresh Tatha, Adhvait Menon, Vishnu Saravanan, Jerome Kumar, KC Ganapathy et Varun Thakkar, Ishwariya Ganesh, Neha Thakur, Nethra Kumanan, Harshita Tomar et Shital Verma, Preethi Kongara, Sudhanshu Shekhar, Siddheshwar Doiphode et Ramya Saravanan

Cricket féminin : Inde contre Malaisie (à partir de 6h30)

Football masculin : Inde contre Bangladesh (à partir de 13h00)

Football féminin : Inde contre Taipei chinois (à partir de 17h00)

Avant les événements indiens des Jeux asiatiques de 2023 le 20 septembre ; voici tout ce que vous devez savoir :

Où se dérouleront les Jeux Asiatiques 2023 ?

Les Jeux asiatiques 2023 se dérouleront à Hangzhou, en Chine.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les Jeux Asiatiques 2023 en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront télédiffusés sur le réseau Sony Ten en Inde.

Comment regarder les Jeux asiatiques 2023 en direct en Inde ?

Les Jeux asiatiques 2023 seront diffusés en direct sur l’application et le site Web Sony LIV en Inde.