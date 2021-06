Programme de fusées militaires américaines pour le vaisseau spatial de SpaceX et d’autres

L’US Air Force étend un petit programme de développement qui veut tirer parti des fusées réutilisables, comme celles que SpaceX construit, pour livrer rapidement des marchandises partout dans le monde.

Baptisé Rocket Cargo, le programme militaire expérimental sera dirigé par l’US Space Force, a annoncé vendredi le Pentagone. Le programme recherchera et aidera à développer des capacités telles que l’atterrissage « d’une fusée sur un large éventail de matériaux et de surfaces non traditionnels », la conception « d’une soute à fusée et d’une logistique pour un chargement et un déchargement rapides » et le largage aérien « de la cargaison du fusée après sa rentrée afin de desservir des endroits où une fusée ou un avion ne peut pas atterrir », a déclaré l’Air Force.

Le projet de budget 2022 de l’armée de l’air a demandé près de 50 millions de dollars pour Rocket Cargo, pour poursuivre le travail de concept d’étude qu’il a commencé l’année dernière avec de petits contrats avec SpaceX et Exploration Architecture Corporation (XArc).

Rocket Cargo décrit efficacement les fusées Starship que SpaceX développe, car le programme militaire examinera des fusées privées entièrement réutilisables pouvant lancer entre 30 et 100 tonnes. Notamment, le leadership de SpaceX au cours des années précédentes a présenté les voyages spatiaux point à point comme l’une des capacités de Starship.

Le voyage spatial de point à point est une forme de transport, dans laquelle une fusée se lancerait dans l’espace puis retournerait à un autre endroit, ce qui la rend hypothétiquement capable d’amener des fournitures ou éventuellement des personnes d’un côté de la Terre à l’autre sous un heure.

SpaceX a testé des prototypes de Starship dans ses installations au Texas, et a récemment atterri et récupéré le prototype SN15 après un test en vol à haute altitude. Alors que SpaceX vise à accomplir un exploit qu’aucune fusée précédente n’a réalisé – réutiliser rapidement les fusées pour rendre les vols spatiaux plus proches des voyages aériens, au lieu de l’approche traditionnelle consistant à jeter la fusée après le lancement – ​​le dernier test en vol à haute altitude était le premier qui s’est terminé sans que le prototype n’explose. La société n’a pas encore atteint l’orbite avec la fusée.