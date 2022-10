Programme de formation naturaliste pour attirer les amoureux de la nature – Shaw Local

Eh bien, c’est encore cette période de l’année. Les feuilles affichent des teintes brillantes de rouge, d’orange et d’or; les oiseaux migrent; et les serpents glissent vers leur hibernacle d’hiver.

Pendant ce temps, au sein des départements d’éducation à la nature du district du parc de Genève, du district du parc Saint-Charles et du district de la réserve forestière du comté de Kane, les naturalistes font leurs propres préparatifs saisonniers, en prévision de la session 2023-24 du comté de Kane. Programme naturaliste certifié.

Depuis sa création en 2007, KCCN a initié près de 400 personnes aux merveilles de notre écologie locale – comment une savane est différente d’une forêt, et une forêt diffère d’une forêt ; qu’est-ce qui fait qu’une zone humide est une zone humide ; comment l’Illinois a gagné son surnom d’État des Prairies ; pourquoi les sols varient avec les écosystèmes ; et, oui, comment toutes ces pièces s’emboîtent.

Si vous vous demandez si KCCN est le programme pour vous, nous avons préparé un petit test qui pourrait vous aider. En clin d’œil aux examens des études supérieures et à notre propre sens de l’humour décalé, nous l’appelons le GNAT, ou le General Naturalist Aptitude Test. Vous pouvez le prendre dans le confort et l’intimité de votre maison, et les crayons n° 2 ne sont pas nécessaires. Voulez-vous essayer? Voilà!

1. Lorsque vous avez besoin de vous détendre et de vider votre esprit, vous :

un. Légumes devant la télé

b. Boutique

c. Dirigez-vous vers un parc ou une réserve forestière pour une belle longue promenade

2. Vous évaluez votre curiosité pour notre monde naturel comme :

un. Inexistant

b. Doux, mais pas convaincant

c. Indéniable, puissant, peut-être même hors des charts

3. Vous trouvez une noix cachée sur le réservoir de propane de votre gril à gaz. Vos prochaines étapes consistent à :

un. Maudissez la créature qui l’a laissée là et donnez un coup de fouet à la noix

b. Demandez-vous brièvement comment il est arrivé là, puis jetez-le à l’écart

c. Laissez la noix où elle se trouve, prenez sa photo, puis commencez une revue de la littérature sur les recherches sur les habitudes de dispersion des espèces d’écureuils locales

4. Vous vous promenez et une plume descend d’un arbre. Tu:

un. Promenez-vous sans arrière-pensée

b. Regarde pour voir d’où ça vient

c. Marchez autour de l’arbre pour avoir la meilleure vue possible sur l’oiseau. Réalisant qu’il y a en fait deux oiseaux là-haut, et que l’un se nourrit de l’autre, vous reculez mais continuez à regarder, en réservant votre jugement sur ce qui se passe et en vous concentrant plutôt sur les marques de terrain des deux espèces afin que vous puissiez ensuite tenter de les identifier. Ce soir-là, vous bavardez sans fin, à tous ceux qui écoutent, à propos de la vue incroyable dont vous avez été témoin, et comment, sur la base de vos observations, vous pensez que les deux oiseaux impliqués étaient une femelle adulte Cooper’s Hawk et un merle d’Amérique de sexe indéterminé.

5. Vous réalisez que vos jeudis soirs cet hiver seront glorieusement sans engagement. Saisissant cette opportunité, vous :

un. Faites le plein de bons livres et passez ces soirées enfouies dans une couette à lire

b. Faites des plans pour regarder des séries assorties sur Netflix

c. Recherchez un programme où vous pouvez vous joindre à des personnes partageant les mêmes idées pour en savoir plus sur les écosystèmes des bois, des prairies et des zones humides du comté de Kane

Si vous avez répondu [c] à chacune de ces questions, il y a de fortes chances que KCCN vous convienne. Le programme, qui coûte 350 $ pour l’année, commence par six cours magistraux le jeudi soir en janvier et février, suivis de quatre sorties sur le terrain le samedi matin au cours des mois d’avril, mai et juin.

Les participants passent ensuite à diverses autres opportunités d’apprentissage et de bénévolat tout au long de l’année suivante, dans le but d’enregistrer 30 heures de participation d’ici avril 2024 et d’obtenir leur certification – un niveau de réussite qui comprend une cérémonie de remise des diplômes et un polo élégant avec logo KCCN brodé.

Cependant, les liens établis et les amitiés qui se forment entre les personnes qui cherchent à s’impliquer dans l’intendance des zones naturelles du comté de Kane sont peut-être plus importantes.

Si KCCN ressemble à quelque chose sur lequel vous aimeriez en savoir plus, veuillez envisager d’assister à la séance d’information que nous organiserons à 19 h le jeudi 10 novembre au Hickory Knolls Discovery Center à St. Charles. Au cours de cette rencontre, nous passerons en revue le programme du cours et répondrons à toutes vos questions. La participation à cet événement n’est toutefois pas obligatoire. Si vous souhaitez simplement vous inscrire, le Geneva Park District ( www.genevaparks.org ) commencera à prendre les inscriptions le vendredi 11 novembre ; recherchez le numéro de code de cours 5411902-01.

Des questions? N’hésitez pas à me le faire savoir. Je suis certifié. J’espère [c] A bientôt!

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation pour le district de St. Charles Park. Elle est joignable au potto@stcparks.org.