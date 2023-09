Programme de football Big Ten 2023 : comment regarder la semaine 1, les dates, les heures et les chaînes

En 2023, le Football Big Ten La saison proposera des matchs joués sur une multitude de réseaux de diffusion, de chaînes câblées et de services de streaming, y compris de superbes matchs chaque semaine sur FOX et l’application FOX Sports. La saison s’ouvre avec le voyage du Nebraska au Minnesota le 31 août.

Avec les jeux diffusés sur autant de points de vente, les choses peuvent devenir un peu confuses. C’est là que nous sommes là pour vous aider.

Découvrez tous les détails sur la façon de regarder la semaine d’ouverture du football Big Ten, y compris les dates, les heures et les chaînes de télévision.

(Toutes les heures de l’Est)

Jeudi 31 août :

Vendredi 1er septembre :

Samedi 2 septembre :

Dimanche 3 septembre :

Les matchs de football du Big Ten seront diffusés sur divers réseaux de diffusion et par câble, notamment FOX, FS1, BTN, CBS et NBC.

Le match de championnat de football Big Ten sera diffusé sur FOX.

Les jeux diffusés sur FOX, FS1 ou BTN peuvent également être diffusés sur FOXSports.com ou sur l’application FOX Sports. Les jeux sur CBS seront disponibles sur Paramount+. Les jeux sur NBC peuvent être diffusés sur Peacock.

Les services de streaming comme YouTube TV peuvent également être utilisés pour diffuser des jeux.

Si vous disposez d’une antenne hertzienne qui capte vos chaînes locales, vous pouvez regarder gratuitement des matchs sur FOX, NBC ou CBS.

