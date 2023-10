Programme de football Big 12 2023 : comment regarder la semaine 8, dates, heures, chaînes de télévision

En 2023, la conférence Big 12 compte pour la première fois 14 équipes, dont les nouveaux venus BYU, UCF, Cincinnati et Houston. La saison a commencé le jeudi 31 août, lorsque l’UCF a affronté Kent State sur FS1 et que le Kansas a affronté Missouri State sur ESPN+.

Et une autre saison de matchs de premier ordre « Big Noon Kickoff » a commencé le samedi 2 septembre, lorsque TCU a accueilli le Colorado sur FOX et l’application FOX Sports.

Découvrez tous les détails sur la façon de regarder la semaine prochaine du football Big 12, y compris les dates, les heures et les chaînes de télévision.

(Toutes les heures de l’Est)

Samedi 21 octobre :

Miami (OH) 31, Cincinnati 24

Les matchs de football du Big 12 seront diffusés sur divers réseaux de diffusion et de câble, notamment FOX, FS1, ESPN et CBS.

Le match de championnat de football Big 12 sera diffusé sur ABC.

Les jeux diffusés sur FOX ou FS1 peuvent également être diffusés sur FOXSports.com ou sur l’application FOX Sports. Certains jeux seront également disponibles sur ESPN+.

Les services de streaming comme YouTube TV peuvent également être utilisés pour diffuser des jeux.

Si vous disposez d’une antenne hertzienne qui capte vos chaînes locales, vous pouvez regarder gratuitement des matchs sur FOX, ABC ou CBS.

