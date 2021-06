Programme de fidélité mis à jour avec plus de cash back

CVS a mis à jour son programme de récompenses ExtraCare pour donner aux clients un accès plus rapide aux récompenses.

CVS ExtraCare est l’un des plus anciens programmes de récompenses et a débuté en 2001.

Tout au long du mois de juillet, CVS propose des articles gratuits sur son application mobile pour les membres fidèles.

Si vous êtes un acheteur CVS, il y a de fortes chances que vous fassiez déjà partie du programme de récompenses ExtraCare de la chaîne de pharmacies. Et si ce n’est pas le cas, préférez-vous payer plus cher que économiser de l’argent ?

Le programme de fidélité de CVS est l’un des plus anciens, environ 20 ans – 11 ans de plus que Starbucks Rewards. En fait, CVS était l’endroit où mes prouesses d’achat sont nées. C’était le premier magasin où j’ai marqué des butineurs – les achats où vous obtenez les articles gratuitement et vous gagnez de l’argent dans le processus – et où j’ai obtenu ma première carte de fidélité gratuite.

Cette semaine, CVS a mis à jour ExtraCare avec quelques nouvelles fonctionnalités, notamment un cadeau d’anniversaire et un accès plus rapide aux récompenses.

Désormais, au lieu d’attendre de recevoir 2% de vos achats trimestriellement, vous récupérerez vos gains à chaque visite.

Bien que cela puisse être une gratification instantanée pour les grands voyages de shopping, je vais être honnête, cela peut sembler un peu vain de gagner quelques centimes lors d’un petit achat. Lorsque j’ai utilisé le programme mis à jour pour la première fois lundi sur un paquet de papier toilette et un sac gratuit de bonbons de marque,cela ressemblait à peine à une victoire de magasinage de voir de simples centimes apparaître sur mon reçu.

Le bonbon était gratuit avec un coupon que j’ai chargé sur mon compte CVS via l’application mobile, et j’ai gagné 1 $ surprise en ExtraBucks, la forme de coupon de la chaîne, plus une énorme remise de 8 cents sur mon achat de 3,99 $ dans le cadre de la mise à jour ExtraCare.

Mis à part la satisfaction des économies qui découle de l’accumulation de grosses sommes d’argent, oui, même les centimes s’additionnent et vous pouvez économiser ces récompenses pour les utiliser ensemble.

« Nos clients nous ont dit qu’ils voulaient vraiment encore plus de flexibilité et un accès plus rapide à leurs récompenses », m’a expliqué Michele Driscoll, vice-présidente de l’engagement, de la fidélité et de la personnalisation de CVS Health. « Cela leur donne vraiment la possibilité de dépenser leur récompense immédiatement après l’avoir obtenue, ou de l’économiser pour un achat plus important. »

Économiser chez CVS en magasin et en ligne

Donc, pour obtenir les prix de vente chez CVS, vous devez être membre ExtraCare. Sans ce programme – auquel vous accédez dans le magasin avec une carte, un porte-clés, l’application ou votre numéro de téléphone – vous paierez le plein prix et ne gagnerez aucune récompense.

Le programme ExtraCare a beaucoup changé au fil des ans, mais c’est l’application CVS qui m’a aidé à poser les ciseaux et à enregistrer numériquement, de la même manière que l’utilisation de Target Circle pour enregistrer chez Target.

L’application CVS contient à la fois des coupons de fabricant et de magasin, et l’année dernière, CVS a commencé à donner aux acheteurs la possibilité de numériser les coupons reçus sur des reçus papier pour les rendre disponibles dans l’application CVS et leur compte CVS.com.

Conseil d’acheteur professionnel : Pour numériser les coupons, sélectionnez le coupon sur l’application et vous n’avez alors pas besoin de vous accrocher au papier. Sélectionnez également les coupons du fabricant dans l’application. Une fois que vous avez numérisé un coupon, le coupon papier ne peut pas être utilisé.

Maintenant, avec la mise à niveau du programme, CVS a lancé un outil de suivi des récompenses, qui, selon Driscoll, permet aux « membres engagés numériquement de voir plus facilement leurs récompenses pour ExtraCare ainsi que nos programmes de récompenses pour les clubs de beauté, les pharmacies et la santé, ainsi que leur promotion CarePass récompenses au même endroit. »

CVS estime que les utilisateurs de l’application économisent en moyenne trois fois plus que les acheteurs qui n’utilisent pas l’application en raison des coupons, qui incluent des offres exclusives et personnalisées.

Plus d’économies : Consultez la circulaire hebdomadaire avant de vous diriger vers CVS. C’est sur l’application et le site Web et c’est votre guide pour voir ce qui est en vente. Des enseignes sont également présentes dans tout le magasin.

Reçus CVS : Super longs ou numériques, à vous de choisir

Bien que je sois un fan des coupons numériques, je reçois toujours des reçus imprimés chez CVS et dans d’autres magasins afin que je puisse rapidement examiner l’achat.

Et chez CVS, il y a une autre raison : Pour voir combien de temps durera mon reçu.

Pour mon achat récent avec seulement deux articles, le reçu mesure près de 40 pouces, ce qui est plus court que la plupart des reçus antérieurs qui étaient plus grands que moi.

En plus des deux récompenses ExtraBuck sur mon reçu, il y avait neuf autres coupons, qui s’affichent également sur mon application.

Les reçus sont connus pour être si longs qu’ils ont engendré des dizaines de costumes d’Halloween, de mèmes Internet et de blagues dans des émissions de fin de soirée comme Jimmy Kimmel Live.

CVS a ajouté l’option des reçus numériques sans papier en juin 2016. Mais Driscoll m’a dit que certains acheteurs préfèrent toujours le papier.

► Écarter, Google Maps :Pourquoi les gens aiment toujours leurs cartes papier

« Nous voulons vraiment avoir le choix afin que nos clients puissent découvrir notre programme de la manière qui fonctionne le mieux », m’a-t-elle dit, ajoutant que certains membres aiment également imprimer des coupons hebdomadaires dans le centre de coupons du magasin.

Conseil d’acheteur professionnel : Vérifiez l’application CVS avant de vous rendre au magasin pour sélectionner des offres et utilisez l’application en magasin. Vous pouvez également vérifier les prix en l’utilisant.

Récompense d’anniversaire CVS

CVS a eu des récompenses d’anniversaire dans le passé via son club de beauté, mais avec le programme mis à jour, il y a plus de choix. Désormais, CVS donnera 3 $ en ExtraBucks pendant le mois de votre anniversaire pour sélectionner ce que vous voulez, que ce soit des bandages ou une barre protéinée.

Mais pour obtenir cette récompense, vous devez vous inscrire et partager vos informations d’anniversaire avec CVS. Vous pouvez mettre à jour votre compte via l’application ou le site Web.

Utilise le ou perd le: Vous avez sept jours pour envoyer la récompense d’anniversaire sur votre carte, et une fois envoyée, sept jours pour l’utiliser. Les récompenses peuvent être échangées via l’application, CVS.com et dans les magasins.

Marquez des cadeaux chez CVS via l’application

Pour célébrer le lancement du programme mis à jour, CVS propose des articles gratuits sur son application mobile tout au long du mois de juillet.

Les offres sont des coupons que vous chargez sur votre compte chaque semaine. Jusqu’au 3 juillet, le cadeau hebdomadaire est un sac de bonbons Gold Emblem jusqu’à 2 $.

CVS CarePass

Si ExtraCare est un programme de fidélité gratuit, CVS propose également un programme d’adhésion payant : CarePass. Ce programme ne va pas disparaître.

CarePass coûte 5 $ par mois, ou vous pouvez économiser quelques dollars et payer 48 $ pour toute l’année. Pour ce coût, vous obtiendrez 10 $ par mois à dépenser en magasin ou en ligne, une remise de 20 % sur les produits de la marque CVS Health, la livraison gratuite et la livraison gratuite d’ordonnances le jour même.

Tant que vous pouvez utiliser les 10 $ par mois, cela vaut la peine d’envisager de vous inscrire à CarePass. Vous avez la possibilité de repartir avec des produits supplémentaires de 60 $ à 72 $ pour les tarifs d’adhésion. En savoir plus sur cvs.com/carepass.

McDonald’s et Popeyes ajoutent également des programmes de récompenses

C’est l’été du programme de fidélité. Outre la mise à jour du programme de CVS, Popeyes a lancé son premier programme de récompenses à l’échelle nationale début juin et McDonald’s MyMcDonald’s Rewards arrive le 8 juillet.

Il y a, bien sûr, un coût pour économiser de l’argent avec les programmes de fidélisation : la confidentialité. Mais chaque fois que vous téléchargez et utilisez d’autres applications telles que les réseaux sociaux, les magasins et les applications de restauration, il s’agit d’un risque.

Conseil de suivi : Pour la plupart des applications, j’ai choisi de suivre ma position uniquement lorsque l’application est ouverte, mais je choisis de recevoir des notifications pour certains programmes lorsque j’attends des mises à jour de statut des commandes en ligne.

La Federal Trade Commission avertit également que l’obtention d’offres pourrait se faire au détriment de vos informations personnelles dans le cadre de l’utilisation des applications d’achat.

« Assurez-vous de comprendre quelles informations l’application collecte, et découvrez comment elles sont partagées, pourquoi elles sont partagées et avec quelles autres entreprises elles sont partagées », indique la FTC.

La FTC suggère également de revoir les autorisations des applications, de désactiver les autorisations inutiles et de limiter les autorisations de localisation.

