Programme de divertissement du Super Bowl LVIII : liste complète des artistes d’avant-match et à la mi-temps

De nombreuses stars de la musique devraient apparaître.

Le Super Bowl rassemble non seulement les plus grandes stars du sport, mais également les plus grands noms de la musique et du divertissement.

Le plus grand match de la NFL est devenu connu pour ses spectacles mémorables à la mi-temps, et cette année, Usher devient la dernière star à se produire.

En plus de ce qui devrait être une performance exceptionnelle à la mi-temps, un certain nombre de stars de la musique se produiront avant le coup d’envoi.

DAZN présente tous les divertissements du Super Bowl LVIII à Las Vegas.

Qui joue l’avant-match du Super Bowl LVIII ?

Comme c’est la tradition au Super Bowl, l’hymne national américain et « America the Beautiful » seront interprétés avant le coup d’envoi.

L’hymne national sera chanté par l’artiste country Reba McEntire, membre du Country Music Hall of Fame.

Pendant ce temps, l’artiste post Malone, nominé aux Grammy Awards, chantera “America the Beautiful”. Post Malone est connu pour ses chansons à succès telles que “Rockstar”, “Sunflower” et “Better Now”.

Andra Day devrait également figurer dans le divertissement d’avant-match et chantera “Lift Every Voice and Sing”.

Qui est le DJ du jeu du Super Bowl ?

Le Super Bowl de cette année entrera également dans l’histoire avec le tout premier DJ intégré au jeu.

La musique néerlandaise effectuera un set avant le coup d’envoi et il deviendra également le premier DJ à effectuer de brefs sets pendant les pauses du match.

Qui se produit au spectacle de la mi-temps du Super Bowl LVIII ?

La star du R&B et acteur Usher est la vedette du spectacle de mi-temps du Super Bowl de cette année.

Usher a vendu plus de 80 millions d’albums au cours de sa carrière et neuf succès numéro un en tant qu’artiste de premier plan.

Les fans peuvent découvrir certains de ses plus grands succès ici.

Date du Super Bowl 2024, heure du coup d’envoi

Date: dimanche 11 février

dimanche 11 février Heure du coup d’envoi : 18h30 HE / 23h30 Royaume-Uni / 00h30 CET (dimanche)

Comment regarder le Super Bowl 2024 sur DAZN

Chaque match de la NFL au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires 2023, y compris le Super Bowl, est disponible dans le monde entier sur DAZN, à l’exclusion des États-Unis et de la Chine.

DAZN est le seul endroit pour regarder le NFL Game Pass International, avec accès à tous les matchs de la saison régulière de la NFL et à tous les matchs éliminatoires. Cela représente 335 matchs par saison, et chaque match est disponible en direct* et à la demande.

NFL GPI sera disponible via l’application DAZN sous forme d’abonnement autonome ou de module complémentaire à un forfait DAZN existant pour les clients du monde entier**, à l’exclusion des États-Unis et de la Chine.

** Les téléspectateurs au Canada peuvent accéder à tout le contenu de la NFL via leur abonnement DAZN régulier.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous ici maintenant.

Quels appareils sont pris en charge sur DAZN ?

DAZN est disponible sur les navigateurs Web sur DAZN.com (sauf en Argentine, au Chili et en Colombie) et propose également des applications pour tous les appareils de télévision et de streaming suivants :