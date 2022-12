Programme de cybersécurité – Shaw Local

Le monde devient une société cyber-connectée. Nous comptons sur la technologie pour la communication, le commerce et de nombreux autres aspects de nos vies. À mesure que nous devenons plus dépendants de la technologie, la cybersécurité devient plus critique.

La cybersécurité est la pratique consistant à protéger les réseaux, les systèmes et les programmes contre les attaques numériques. Les organisations comptent sur des professionnels de la cybersécurité pour protéger leurs données contre l’augmentation des cyberattaques. Avec l’augmentation des cybermenaces, disposer d’un plan de cybersécurité robuste aide à protéger les données et les informations.

L’Université Lewis a répondu à ce besoin en lançant un programme de maîtrise en cybersécurité. Le programme comprend des cours sur la sécurité du réseau, la cryptographie, le piratage éthique et la réponse aux incidents. Les étudiants peuvent apprendre l’analyse de la sécurité, la gestion des risques et les pratiques de codage sécurisé.

Les diplômés du programme de cybersécurité trouveront de nombreuses opportunités de carrière. Les experts en cybersécurité sont très demandés en raison du besoin toujours croissant de protéger les données contre les pirates. Les étudiants diplômés travaillent pour des entreprises privées, des agences gouvernementales ou des organisations à but non lucratif.

Notre programme scolaire aide les élèves à apprendre à arrêter les cyberattaques. Les cours comprennent l’informatique judiciaire, l’analyse des logiciels malveillants et les tests d’intrusion. Nous donnons aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour devenir des professionnels de la cybersécurité. Les diplômés peuvent apprendre à conserver les données en toute sécurité.

Nous sommes une école certifiée par le Department of Homeland Security depuis 2011. Cette distinction signifie que les étudiants peuvent concourir pour des bourses d’études et d’autres récompenses. Nous dotons les étudiants de la prochaine génération des outils nécessaires pour réaliser leurs rêves en matière de cybersécurité. Notre programme innovant donne aux étudiants une longueur d’avance dans un domaine en pleine évolution.

À l’Université Lewis, les étudiants peuvent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour protéger les données et arrêter les cybermenaces. Le programme de cybersécurité répond à des normes élevées. Notre programme complet comprend des connaissances éthiques et juridiques, des connaissances techniques et des compétences en résolution de problèmes. Ainsi, si vous êtes diplômé de notre programme, vous serez prêt à faire une différence en matière de cybersécurité.

L’Université Lewis est prête à vous former pour une carrière au potentiel illimité. Commencez votre parcours de cybersécurité dès aujourd’hui et rejoignez-nous pour protéger nos actifs numériques. Contactez-nous au 815-838-0500 pour en savoir plus.

Université Lewis

Une voie universitaire

Romeoville, IL 60446

(815) 838-0500

www.lewisu.edu