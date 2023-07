Programme de contes du Midwest aujourd’hui à Sycamore Library – Shaw Local

SYCAMORE – Le musicien et conteur Dave Martin présentera « Mirth and Miscellany in the Midwest » de 18h30 à 19h30 aujourd’hui à la Sycamore Public Library, 103 E. State St.

L’événement est gratuit et ouvert au public.

Le programme explorera l’histoire et la culture du Midwest. Martin interprétera des chansons traditionnelles et originales sur la place de sa famille dans la région.

Aucune inscription n’est requise.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à sam[email protected] ou appelez le 815-895-2500, ext. 404.